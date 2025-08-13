Megrendülés nélkül megy neki a vámoknak Európa folyékony aranya

Csütörtöktől az Európai Unió mezőgazdasági és élelmiszerexportjára is vonatkozik a 15%-os általános vámok, így sok iparág jogosan tart attól, hogy az áremelkedések miatt elfordulnak termékeiktől az amerikai fogyasztók, és így egyre kevesebbet tudnak majd szállítani az USA-ba.
A francia és olasz boroktól az ír whiskyig rengetegen tartottak egy esetleges vámháborútól, amelyben az EU kiemelt tarifákat szabott volna egyes jellegzetes amerikai termékekre, és erre válaszul Trump is hatalmas bosszúvámokat vetne ki azok európai "megfelelőire."
Az aggodalom felmerült a spanyol olívaolajok terén is, amely az EU termelésének 70 százalékát adja, viszont egyelőre úgy látszik a "folyékony arany" termelőinek nincs túl nagy oka az aggodalomra. Ennek oka, hogy
vannak országok, akik még nálunk is szerencsétlenebbek.
– mondta el az Euractivnak Rafael Pico Acevedo, a spanyol olívaolaj-termelők és -exportőrök szövetségének (ASOLIVA) helyettes igazgatója.
Bár 2019 körül volt egy időszak, amikor a spanyolok háttérbe szorultak amerikai export tekintetében, a vezető szerepet akkor is európai országok vették át, hiszen a világ teljes olívatermelésének évek óta mintegy 67 százalékáért felelnek az EU déli országai.
Ebből 2023-ben valamivel több mint 2 millió tonnát Spanyolországban állítottak elő, míg tőle messze elmaradva a második helyen Görögország áll 400 ezer tonnával, és őt követi Olaszország 250, majd Portugália 150 ezer tonnával.
Pico szerint világszinten azonban az EU egyetlen potenciális versenytársa Tunézia, ahol tavaly nagyjából 280 ezer tonnás termelésével, de
a Trump vámok megszabásánál úgy alakult, hogy őket jelenleg 25 százalékos tarifa súlyt,
így feltehetően még további előnyre tehetnek szert az európai termelők.
Rajtuk kívül, Pico még Törökországot említette, amelyre szintén 15 százalékos vám vonatkozik, illetve más, kisebb jelentőségű termelőket, mint Marokkó, Ausztrália, Argentína és Chile, amelyek bár valamivel kedvezőbb elbánásban részesülnek, nem jelentenek érdemi veszélyt az EU-s exportra. Legalábbis papíron, mivel úgy véli a játékszabályok megváltozásával,
egyes országok most nem gazdasági, hanem politikai döntések révén részesülhetnek előnyökben.
Abban mindenesetre igaza lehet Picónak, hogy a Trump vámok egyik fő célja, miszerint hatásukra majd az USA-ba viszik a termelést, nehezen tudna érvényesülni az olívaipar tekintetében, hiszen hazai termelésük mindössze a fogyasztásuk 2 százalékát tudja fedezni, amin még hosszabb távon is nehézkes lenne változtatni.
Persze arra is fennáll a veszély, hogy az amerikai fogyasztók olcsóbb alternatívák, például pálmaolaj felé fordulnak. Ennek ellenére Pico bizakodó, mivel a szerinte "erős olívaolaj-kultúrával rendelkező" amerikai piacok akkor is kitartottak, amikor kétszer ekkora áremelkedésekkel kerültek szembe.
Bár sajnos az októberben kezdődő betakarítási szezon úgy látszik mégis elmarad majd a rekordvárakozásoktól, a számok valószínűleg nem fognak érdemben eltérni nagyjából 1,5 millió tonnányi exporttól, amelynek több mint fele, amúgy is az EU-n belül kerül értékesítésre.
Címlapkép forrása: EU
