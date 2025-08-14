Itt lehet Európa válasza a kínai akkumulátorok előrenyomulására

Alig pár hete, hogy az EU versenyképességi szövetségre lépett Japánnal, máris itt lehet az első jele annak, hogy tényleg közös stratégiát építhetnek a megváltozott geopolitikai és világkereskedelmi helyzet kihívásaira. A német Bosch a japán Mitsubishivel alapít közös vállalatot, amelynek fő célja az lesz, hogy szolgáltatásként értékesítsen akkumulátorokat Európa-szerte, ezzel lehetővé téve, hogy az EU-s országokban is alacsonyabb belépési küszöb mellett válthassanak az emberek elektromos autókra.

Az Európai Bizottság jóváhagyta a német Robert Bosch GmbH és a japán Mitsubishi Corporation közös vállalatának létrehozását, amely elsősorban elektromos autók akkumulátoraihoz kapcsolódó szolgáltatásokat kínálna.

A jóváhagyás egyszerűsített eljárásban történt, mivel a vállalat tevékenysége az EU-ban jelenleg elhanyagolható, és nem okoz versenyproblémát - magyarázza az EB szerdai közleményének utolsó passzusa.

Itt a kapcsolódó szolgáltatások alatt, a Battery-as-a-Service (BaaS) rendszerek kiépítését kell érteni, amely lehetővé teszi, hogy akkumulátor nélkül árusítsanak járműveket jóval olcsóbb áron, aztán majd a vevő döntheti el, hogy abba milyen kapacitású, milyen paraméterekkel rendelkező akkumulátort bérel, amit aztán a szolgáltató hatékonyabban tud karbantartani vagy kicserélni, hogyha szükség van rá.

Ez a modell ráadásul elméletileg nemcsak az elektromos járművek árát csökkentheti, hanem az elsősorban akkumulátorokat használó, de hosszabb úton belsőégésű motorokra is támaszkodó plug-in hibrid (PHEV) járműveknél is működhet.

Ezek amellett, hogy a Mitsubishi egyik korai specializációja, feltehetően több európai gyártónak is némi feloldozást jelenthetne, mert versenyképességi szempontból már több szakértő jelezte, hogy nem feltétlen bölcs dolog fix határidővel kivezetni a káros anyagokat kibocsátó járműveket.

A kínai BYD, amely jelenleg a legnagyobb hosszú távú fenyegetést jelenti az európai gyártókra, már Kínában kiépített egy sikeresnek mondható BaaS rendszert, így

nem csoda, hogy amíg még a technológia gyerekcipőben jár, a BYD-el hasonló tőkekapacitásokkal rendelkező Bosch próbálná ezt kiépíteni az európai piacon.

Persze egy ilyen kezdeti lépéstől önmagában nehéz lenne messze menő következtetéseket levonni, de tekintve, hogy egy hónappal ezelőtt hivatalosan is versenyképességi szövetséget jelentett be az EU Japánnal, ami kifejezetten a világ gazdasági és politikai átrendeződésének való ellentartást célozza, nem nehéz belelátni a lehetőségeket, a mára globálisan kisebb, de egykor jelentős piaci szereplőként működő Mitsubishi bevonását.

