Itt lehet Európa válasza a kínai akkumulátorok előrenyomulására

Az Európai Bizottság jóváhagyta a német Robert Bosch GmbH és a japán Mitsubishi Corporation közös vállalatának létrehozását, amely elsősorban elektromos autók akkumulátoraihoz kapcsolódó szolgáltatásokat kínálna.
A jóváhagyás egyszerűsített eljárásban történt, mivel a vállalat tevékenysége az EU-ban jelenleg elhanyagolható, és nem okoz versenyproblémát - magyarázza az EB szerdai közleményének utolsó passzusa.
Itt a kapcsolódó szolgáltatások alatt, a Battery-as-a-Service (BaaS) rendszerek kiépítését kell érteni, amely lehetővé teszi, hogy akkumulátor nélkül árusítsanak járműveket jóval olcsóbb áron, aztán majd a vevő döntheti el, hogy abba milyen kapacitású, milyen paraméterekkel rendelkező akkumulátort bérel, amit aztán a szolgáltató hatékonyabban tud karbantartani vagy kicserélni, hogyha szükség van rá.
Ez a modell ráadásul elméletileg nemcsak az elektromos járművek árát csökkentheti, hanem az elsősorban akkumulátorokat használó, de hosszabb úton belsőégésű motorokra is támaszkodó plug-in hibrid (PHEV) járműveknél is működhet.
Ezek amellett, hogy a Mitsubishi egyik korai specializációja, feltehetően több európai gyártónak is némi feloldozást jelenthetne, mert versenyképességi szempontból már több szakértő jelezte, hogy nem feltétlen bölcs dolog fix határidővel kivezetni a káros anyagokat kibocsátó járműveket.
A kínai BYD, amely jelenleg a legnagyobb hosszú távú fenyegetést jelenti az európai gyártókra, már Kínában kiépített egy sikeresnek mondható BaaS rendszert, így
nem csoda, hogy amíg még a technológia gyerekcipőben jár, a BYD-el hasonló tőkekapacitásokkal rendelkező Bosch próbálná ezt kiépíteni az európai piacon.
Persze egy ilyen kezdeti lépéstől önmagában nehéz lenne messze menő következtetéseket levonni, de tekintve, hogy egy hónappal ezelőtt hivatalosan is versenyképességi szövetséget jelentett be az EU Japánnal, ami kifejezetten a világ gazdasági és politikai átrendeződésének való ellentartást célozza, nem nehéz belelátni a lehetőségeket, a mára globálisan kisebb, de egykor jelentős piaci szereplőként működő Mitsubishi bevonását.
Címlapkép forrása: EU
Verdiktet mondott az Európai Bizottság a magyarországi akkumulátorgyárról
Eldőlt a kelet-magyarországi államilag támogatott projekt sorsa
Lecsapott a Kalóriakirályra a NAV és a fogyasztóvédelem - Videón a foglalás
Lefoglalták a termékeit.
Kiakadtak a nyugdíjasok, a kormány ajtaján dörömbölnek
Méltatlannak tartják a jelenlegi helyzetet.
Itt a friss európai GDP-rangsor
Éves növekedésben csak Ausztriát előzzük.
Kiderült, mikor kezdődik a várva várt Trump-Putyin csúcs
Itt van a konkrét időpont.
Dróntámadás után: fontos bejelentést tett Szijjártó a Barátság kőolajvezetékről
Kiderült, hogy mikor indulhat újra.
Hat év alatt veszélyes! Üzeni a legújabb kormánypárti törvényjavaslat
Az okostelefonok, tabletek, laptopok és minden digitális kütyü érintett.
Így bukhatod el a támogatást: a projekt jelenléti ív rejtélyei
A támogatott kutatás-fejlesztési projektek egyik legfontosabb, mégis gyakran alábecsült dokumentuma a projekt jelenléti ív, pedig ezen is múlhat a sikeres elszámolás.
Transzferár-adatszolgáltatás: mit lát valójában a NAV az ATP lapokon?
A transzferár-adatszolgáltatás (ATP lapok) bevezetése gyökeresen átalakította a kapcsolt vállalkozások ellenőrzési logikáját. Az eddigi transzferár dokumentációs kötelezettség mellett mos
A külföldi beruházások és a klímacélok kapcsolata
A zöld-FDI-t vizsgálva már több kutatás megállapította a korrelációt a megújuló energiahordozókba történő befektetések és a klímaváltozás elleni hatékony fellépés között.
Tényleg a mohóság és lobbi miatt ilyen drága egy-egy gyógyszer?
Nehéz megdönteni azt a vélekedést, hogy a gyógyszergyártók mohósága miatt nagyon drága egy-egy gyógyszer ára. A valóság ennél bonyolultabb: a gyártók ugyanis még így kisebb... The post T
Az AI a kor vasútja, csak arányosan kevesebbet költenek rá
A 19. század amerikai vasútépítési láza a busás megtérülésekről és a kor technológiai fejlettségének kiaknázásáról szólt: a tengerentúlon a GDP nagyjából 6 százalékát beletolták
Egyszerre két csapatnak - tisztességtelen játék a világ legnagyobb opciós piacán
A Jane Street kezdetben a hihetetlen magas, havi majdnem 8 millió forintos gyakornoki fizetéseiről híresült el. Az összeget egyedi stratégiák kidolgozására kapták a gyakornokok -... The post Egy
Égető kérdések Franciaország jövőjéről
A helyi infrastruktúrák és közszolgáltatások sebezhetőségének rendszerszintű felmérése nélkülözhetetlen a hatékony alkalmazkodáshoz.
Hozamot, de másképp? Certifikátok a portfólióban
2025 augusztusában a nemzetközi pénzpiacokat továbbra is fokozott volatilitás, a geopolitikai feszültségek és az inflációs várakozások körüli bizonytalanság jellemzi. Az európai és amerik
Döbbenetes új csúcsokon a világ tőzsdéi – Mi jöhet most?
Meddig tarthat a lendület?
Nagyra nőtt a fontos eszköz - Újabb robbanás vagy összeomlás jön?
A bitcoinon túl is lehet élet?
Így befolyásolják a profik az élelmiszerárakat: kiderült, mi zajlik a háttérben
Az árupiac a nagy játékosok terepe.
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Kereskedés külföldi részvényekkel
Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.