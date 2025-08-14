Lép Brüsszel, nagy változás jön a boltok polcain

Portfolio Agrárszektor 2025 Valamennyi „forró” agrártémával foglalkozik a Portfolio Csoport háromnapos Agrárszektor Konferenciája december 2-3-4-én Siófokon. Jelentkezz te is az év kihagyhatatlan agrárszakmai csúcsrendezvényére!

Az Európai Bizottság a héten bejelentette, hogy ősszel konzultációt indít a felülvizsgálatról, és egy évvel később tervezi a javaslat előterjesztését.

Christophe Hansen uniós mezőgazdasági biztos az agrár-élelmiszeripari ágazatra vonatkozó tervében ígéretet tett arra, hogy

a Bizottság átdolgozza az UTP-irányelvet, hogy kezelje a gazdálkodók egyik fő aggályát: a termelési költségek megtérülésének hiányát.

Nem mindenki fogadta örömmel a bejelentést. Az európai szupermarketeket képviselő Eurocommerce szerint a Bizottságnak nem kellett volna megelőlegeznie a szabályok folyamatban lévő, novemberben záruló értékelésének eredményét.

Az irányelv jelenleg különbséget tesz a "fekete" és a "szürke" tisztességtelen piaci gyakorlatok között – az előbbiek feltétel nélkül tiltottak, például az egy hónapos fizetési késedelmek, míg az utóbbiak megengedettek, ha a felek megegyeznek, például az eladatlan termékek visszaküldése esetén.

Egyes gazdaszervezetek régóta sürgetik Brüsszelt, hogy szigorítsa a szabályokat, és a termelési költség alatti mezőgazdasági termékek vásárlását sorolja be valamelyik kategóriába.

Belgium, Horvátország, Franciaország és Spanyolország már hasonló intézkedéseket vezetett be.

A Mezőgazdasági Különbizottság (SCA) júniusi vitáján a tagállamok nem tudtak megegyezni a színrendszer jövőjéről.

Ezzel párhuzamosan az uniós jogalkotók jelenleg az UTP-irányelv "gyors javításán" dolgoznak, amelyet a Bizottság tavaly decemberben javasolt.

A cél a határokon átnyúló végrehajtás biztosítása és a nemzetközi beszerzési szövetségek kezelése.

A Tanács áprilisban megállapodott a javaslatról, a Parlament mezőgazdasági bizottsága pedig a múlt hónapban fogadta el álláspontját. Az EP-képviselők szeretnék megkezdeni az intézményközi tárgyalásokat, amint a plenáris ülés szeptemberben zöld utat ad.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images