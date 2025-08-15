Egy hete folyamatos tűzoltásban van az Európai Unió

A hatalmas hőhullámok miatt sorra törnek ki az erdőtüzek Európa-szerte. Az elmúlt héten öt európai ország aktiválta az EU Polgári Védelmi Mechanizmusát az erdőtüzek elleni küzdelemhez, és úgy néz ki, a kontinens rekordszámú tűzesettel néz szembe idén.

Az elmúlt héten Görögország, Spanyolország, Bulgária, Montenegró és Albánia is az EU Polgári Védelmi Mechanizmusához fordult, miután a hőhullám nyomán pusztító erdőtüzek támadtak fel területeiken.

Spanyolország történelmében először kérte a mechanizmus segítségét erdőtüzek miatt, amire az Európai Bizottság gyors reagálással két, Franciaországban állomásozó rescEU repülőgépet mozgósított, amelyek azonnal munkába álltak.

Hasonlóképpen Görögország augusztus 12-én jelezte, hogy támogatásra van szüksége. Válaszul két, Bulgáriában állomásozó svéd rescEU helikopter indul bevetésre. A lángok ellen itt cseh, moldáv és román tűzoltók is harcolnak.

A rescEU egy 2019-ben létrehozott együttműködési fokozat a Polgári Védelmi Mechanizmus égisze alatt, amely lehetővé teszi, hogy a részt vevő és rendelkezésre álló tagállamok az EU költségén végezzenek mentőakciókat, leginkább olyan területeken, amelyeket gyorsan el tudnak érni.

Magyarország például Montenegróba és Bulgáriába küldött légi egységeket.

Utóbbiban a magyarok mellett cseh, szlovák, francia, román és svéd egységek is részt vettek, előbbiben pedig a már felsoroltak mellett Bosznia-Hercegovina is küldött gépeket az EU-val kötött kétoldalú megállapodása keretében. Emellett még Albániában ütött ki erdőtűz, ahol a Bizottság horvát, bolgár, olasz, cseh és szlovák rescEU eszközöket vetett be.

Az idei tűzszezonban már 16 alkalommal aktiválták az EU Polgári Védelmi Mechanizmusát – ezzel a 2025-ös szám már mostanra elérte a teljes 2024-es szezon összes ilyen jellegű bevetését. A tűzesetek mihamarabbi megfékezésére most aktiválták a Kopernikusz műholdas megfigyelő programot is, amely segíti észlelni és követni a hőség miatt egyre gyakrabban felbukkanó tüzeket.

