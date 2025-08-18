Áll a bál a felszabadított EU-s források elherdálása körül

Kisebb botrány van kialakulóban Lengyelországban az Európai Unió helyreállítási alapjából (RRF) származó támogatások felhasználása körül, miután a kormány weboldalán megjelenő térképet elkezdték szétcincálni a közösségi médiában - írja az Euronews.
A Covid-járvány gazdaságra gyakorolt hatásainak visszafordítására létrehozott RRF-ből közel 60 milliárd euróra lenne jogosult Lengyelország (Magyarországnak mintegy 10,5 milliárd euró lett elkülönítve), amelynek nagyobb része hitel, de
így is 25 milliárd belőle vissza nem térítendő támogatás formájában kerülhet kifizetésre.
Az előző kormányt vezető Jog és Igazságosság (PiS) párt euró-szkeptikus vezetése alatt ezeket a forrásokat az EU befagyasztotta a jogállamisági hiányosságok miatt, de amikor 2023 végén Donald Tusk ellenzéki szövetsége győzelmet aratott a választásokon, az EU-s támogatások néhány hónapon belül ismét megnyíltak.
A vendéglátóipar számára például mintegy 280 millió eurót különítettek el, de a részben kommenteket is feldolgozó médiajelentések szerint
ennek a pénznek egy jelentős része mehetett jachtokra, szaunákra, szoláriumokra és bútorokra.
Bár pont a turizmus-vendéglátás területén sok ilyen luxusberuházás indokolt lehet a szolgáltatásminőség és így a vendégbevonzás szempontjából, kérdés, hogy valóban ezek voltak-e az elsődleges mérlegelési szempontok, amikor egyes vállalkozók úgy döntöttek ilyen cikkekre költik az EU forrásait.
Donald Tusk már pénteken azzal reagált az esetre, hogy nem fogja megtűrni a források pazarlásának semmilyen formáját, míg a frissen megválasztott, PiS támogatását élvező Karol Nawrocki köztársasági elnök arra utalt, hogy a pénzeket nem luxusberuházásokra, hanem a családok támogatására kéne fordítani.
Alapvetően az RRF esetében a munkavállalók bérfejlesztése, ilyen módon pedig a dolgozók családjának kisegítése is belefér, azonban ha az említett "jachtokat és szaunákat" valóban szolgáltatásfejlesztésre használták, az is stabilizálhatja a munkahelyeket.
Mindez pusztán a térkép vizsgálatával nem feltétlen válna világossá, de azt a botrány kirobbanása után gyorsan elérhetetlenné tették a kormányzati portálon, és a varsói regionális ügyészség előzetes vizsgálatot indított az támogatási odaítélésével kapcsolatos lehetséges szabálytalanságok feltárására.
Az RRF-pénzek felhasználása egyébként önmagában egy vitatott rendszerben történt, amely csak mérsékelten átlátható, mivel elsősorban a projektek megvalósulását tekintik szempontnak, nem annak költségeit, hosszú távú hasznosságát, vagy megtérülését. Ez az időkényszer miatt még érthető is lenne, de a vita újból felmerült mostanában, hiszen Ursula von der Leyen bizottsági elnök az RRF mintájára tervezi átszabni az EU 2028-tól induló hétéves költségvetését.
Az Európai Bizottság szóvivője szintén azt hangsúlyozta, hogy Lengyelország köteles lesz tisztázni a helyzetét, és ha ez elmarad, akkor az Európai Ügyészség, illetve az EB forráselcsalások ügyében eljáró hivatala, az OLAF közbelépését is kérni fogják.
Az minden esetre jelzésértékű lehet, hogy a Lengyel Vállalkozásfejlesztési Ügynökség elnökét, Katarzyna Duber-Stachurskát szinte azonnal menesztették, miután kétségek merültek fel az uniós források felhasználásával kapcsolatban.
Címlapkép forrása: EU
