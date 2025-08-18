Orosz–EU csetepaté lett a kínai katonai felvonulásból

Az európai diplomaták Pekingben arról egyeztetnek, hogy távol maradnak-e a jövő hónapban esedékes nagyszabású kínai katonai parádétól, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök is részt vesz az eseményen, és felmerült orosz csapatok esetleges részvétele is.
Öt, az ügyet ismerő forrás szerint az európai külképviseletek meghívást kaptak a parádéra és a kapcsolódó eseményekre, de különösen aggasztónak találják az orosz vezető jelenlétét, miközben Moszkva fokozta támadásait Ukrajna területén.
Az európai diplomaták egy része számára problémát jelent, hogy esetleg
"ugyanazokkal a csapatokkal" kellene egy helyen lenniük, "amelyek megszállták Ukrajnát", bár nincs megerősítve, hogy orosz katonák részt vennének a felvonuláson.
A Kreml júniusban jelentette be, hogy Putyin augusztus 31. és szeptember 3. között Kínába utazik, hogy részt vegyen a második világháború végét ünneplő ritka katonai parádén, valamint a Sanghaji Együttműködési Szervezet csúcstalálkozóján.
A parádé – amely mindössze a második ilyen esemény lesz Kínában a háború végének emlékére – lehetőséget ad Pekingnek, hogy bemutassa hadseregének harci képességeit és növekvő globális befolyását.
A Kreml nem közölte, hogy orosz csapatok felvonulnának-e a kínai katonai alakulatok mellett az idei parádén. A Post információi szerint idén valószínűleg nem lesznek külföldi csapatok, míg 2015-ben egy 76 fős orosz díszőrség is részt vett a felvonuláson.
A források szerint nincs szigorú előírás arra vonatkozóan, hogy az európai nagykövetségek kit küldjenek az eseményre, és néhány nagykövet már döntött a távolmaradás mellett. Mások szabadságra mennek vagy külföldre utaznak ebben az időszakban. Az Európai Unió kínai nagykövete, Jorge Toledo sem vesz részt a parádén.
Az egyik forrás szerint Európa "erős üzenetet" küldhetne egységéről és az ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontjáról, ha nagykövetei összehangoltan kihagynák a parádét, miközben kínai tisztviselők igyekeznek nyomást gyakorolni az európai külképviseletekre, hogy erősítsék meg részvételüket.
A jövő havi parádén Aleksandar Vučić szerb elnök és Robert Fico szlovák miniszterelnök már megerősítette részvételét.
Az európai országok mély aggodalmuknak adtak hangot az ukrajnai helyzet miatt, miközben az orosz erők az elmúlt hetekben fokozták támadásaikat. Szombaton, miután Donald Trump amerikai elnök és Putyin alaszkai tárgyalásai nem eredményeztek tűzszünetet Ukrajnában, az európai vezetők kijelentették, hogy készek "fenntartani a nyomást" Oroszországon, "amíg az ukrajnai öldöklés folytatódik".
Brüsszel és Peking között továbbra is feszült a viszony a közelmúltbeli csúcstalálkozó ellenére, amit az EU vezetőinek növekvő aggodalmai jellemeznek Kína ipari túlkapacitása és az Ukrajna elleni orosz agresszióval kapcsolatos álláspontja miatt a 3,5 éve tartó fegyveres konfliktusban.
