  • Megjelenítés
Helyet szerez magának az EU az ukrajnai tárgyalóasztalnál
Uniós források

Helyet szerez magának az EU az ukrajnai tárgyalóasztalnál

Portfolio
Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke kedden kijelentette, hogy Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát fel kell gyorsítani, és Európának részt kell vennie a béketárgyalásokon Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok mellett.

Costa, aki videóhívás útján Lisszabonból tájékoztatta a tanács tagjait a hétfői washingtoni tárgyalásokról, újságíróknak elmondta, hogy

bár még sok a tennivaló és nincs garancia a sikerre, már önmagában is "meglehetősen pozitív" az a lehetőség, hogy kétoldalú találkozóra kerülhet sor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között.

Az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta Ukrajna uniós integrációjának fontosságát, valamint azt, hogy az európai érdekeket is képviselni kell a békefolyamatban, így a tárgyalásokon az unió vezető erőinek, politikusainak is helye van.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Mi a baj dollárral?

Cudar év van eddig a dollár mögött: a világ első számú devizája nagyon gyengült Donald Trump protekcionalista politikája mellett. De mi várhat még a zöldhasúra,... The post Mi a baj dollárr

Holdblog

Amikor Soros és Trump együtt szív

Donald Trump egész frissen szállt síkra a marihuána dekriminalizálása mellett, amivel váratlanul egy platformra keveredett Soros Györggyel. Zentai Péter, Zentucció elmélkedik arról, milyen elő

PR cikk

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Ez is érdekelhet
katonai-egyenruha-épület-felvonulás-hadsereg-kína-park-peking-zászló
Uniós források
Orosz–EU csetepaté lett a kínai katonai felvonulásból
Pénzcentrum
Meglepő dolog derült ki a kormány terveiről: itt a várva várt fordulat a magyar energiapolitikában
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility