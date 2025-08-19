Helyet szerez magának az EU az ukrajnai tárgyalóasztalnál

Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke kedden kijelentette, hogy Ukrajna uniós csatlakozási folyamatát fel kell gyorsítani, és Európának részt kell vennie a béketárgyalásokon Ukrajna, Oroszország és az Egyesült Államok mellett.

Costa, aki videóhívás útján Lisszabonból tájékoztatta a tanács tagjait a hétfői washingtoni tárgyalásokról, újságíróknak elmondta, hogy

bár még sok a tennivaló és nincs garancia a sikerre, már önmagában is "meglehetősen pozitív" az a lehetőség, hogy kétoldalú találkozóra kerülhet sor Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Vlagyimir Putyin orosz elnök között.

Az Európai Tanács elnöke hangsúlyozta Ukrajna uniós integrációjának fontosságát, valamint azt, hogy az európai érdekeket is képviselni kell a békefolyamatban, így a tárgyalásokon az unió vezető erőinek, politikusainak is helye van.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: EU