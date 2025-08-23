Az Európai Bizottság most olyan lépésre készül, ami átírhatja a kontinens gazdasági játékszabályait

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025 Október 14-én ismét Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum! Nincsenek egyszerű helyzetben a magyar vállalkozások, éppen ezért minden forrásszerzési, beruházási kedvezményes lehetőséget, költségcsökkentési fejlesztést meg kell ragadni! A gazdasági kilátásokról, a vállalkozások lehetőségeiről szól a győri Gazdasági Fórum.

Az uniós végrehajtó testület pénteken nyilvános konzultációt hirdetett, melyben várja a véleményeket a 2014 óta hatályos állami támogatásokra vonatkozó iránymutatások módosításáról.

A tervezett változtatások között szerepel a szabályozás kiterjesztése az eddig kizárt acéliparra, valamint az „nehéz helyzetben lévő vállalkozás” fogalmának pontosítása.

Utóbbi különösen az innovatív start-upokat érinti, amelyek speciális növekedési modelljük miatt jelenleg nehezebben illeszthetők a rendszerbe.

A Bizottság emellett technikai módosításokat is javasol az uniós bírósági ítéletek nyomán, valamint pontosítaná a saját tőke és a fizetőképesség kapcsolatát az érintett vállalkozások esetében. A közlemény szerint a cél az, hogy az iránymutatások naprakészek maradjanak, és továbbra is biztosítsák, hogy a mentő- és szerkezetátalakítási támogatások csak indokolt esetben, szigorú feltételek mellett legyenek elérhetők.

A konzultációra 2025. november 14-ig lehet benyújtani a hozzászólásokat. Az összegyűjtött véleményeket a Bizottság összesíti és közzéteszi a „Have Your Say” portálon, majd ezek alapján dolgozza ki a véglegesített új szabályokat.

Teresa Ribera, a tiszta, igazságos és versenyképes átmenetért felelős ügyvezető alelnök hangsúlyozta: a felülvizsgálat célja, hogy az iránymutatások jobban tükrözzék a mai gazdasági valóságot, ezért a Bizottság számít a tagállamok, a vállalatok és más érintettek aktív részvételére.

Az állami támogatások ezen formája az Európai Bizottság szerint különösen versenytorzító hatású lehet, ezért a szabályok szigorúan rögzítik, milyen feltételekkel ítélhetők meg.

A 2020-ban lefolytatott értékelés megállapította, hogy a jelenlegi iránymutatások alapvetően jól működnek, de bizonyos részek pontosításra szorulnak. Az elmúlt évtizedben ugyanakkor jelentősen megváltoztak az európai vállalatokat érintő kihívások, ami indokolja a mostani felülvizsgálatot.

