Hulladékvisszaváltási csalás ügyében nyomoz az Európai Ügyészség

A friss vizsgálat az EU által megbízott görög könyvvizsgálók jelentései nyomán indult, amelyek szabálytalanságokat tártak fel a görög TEXAN újrahasznosítási vállalat által elnyert projekt költségeivel és működtetésével kapcsolatban is – írja a Politico.
A TEXAN arra kapott támogatást, hogy olyan visszaváltási kioszkokat húzzon fel Athén régiójában, a Peloponnészoszon és Kréta szigetén, ahová a nem csomagolóanyagnak minősülő műanyag, fém és üvegtárgyakat lehet pénzre váltani.
Az EU társfinanszírozásában megvalósuló projektben 220 millió euró sorsáról dönthetett a helyi hulladékgazdálkodási testület (EDSNA), amely
nem tud vagy nem akar érdemi információkat szolgáltatni arról, hová kerül a kioszkoknál pénzre váltott hulladék.
A lap által látott jelentésben mindössze egy 2023-as megjegyzésről van szó, miszerint a szemét a TEXAN „tárolólétesítményébe” kerül a begyűjtés után. Az EU pénzügyi ellenőrző bizottsága ugyanebben az évben már kiszabott egy 2,9 millió eurós visszafizetési büntetést az EDSNA-ra, miután „súlyos szabálytalanságokat” talált a TEXAN-nak odaítélt beszerzési szerződésben.
A vállalat annak ellenére nyerte el a tendert, hogy az általa javasolt kioszkok ára körülbelül ötször magasabb volt a piaci áraknál. Egy júliusban lezárt második ellenőrzés után, most további 3 millió eurós bírságot szabtak ki, de akár 12 millióra – közel 5 milliárd forintra – is rúghat az az összeg, amelyet saját kézre játszhattak a túlárazott beszerzéssel.
Görögország újrahasznosítási és hulladékgazdálkodási teljesítménye persze közismerten gyenge, ami különösen káros lehet a Földközi-tenger állapota miatt. Az Eurostat 2022-es adatai szerint, míg az EU-ban átlagosan 49% volt a települési hulladék újrahasznosítási aránya, addig
Görögországban ez az arány mindössze 17% körül mozgott.
Ezt egyébként idén 55%-ra kéne növelni minden országnak, a csomagolások esetében pedig 65%-ot kéne elérni, amire külön ösztönző, hogy a tagállamok hozzájárulást fizetnek az EU költségvetésébe a nem újrahasznosított palackok után.
Görögországon kívül mindössze négy másik tagállam van, amelynek eddig bírságot kellett fizetnie a környezetvédelmi előírások megvalósításának elmaradása miatt. Így idén áprilisig már több mint 1 milliárd euró vándorolt vissza az EU kasszájába ilyen módon. Ebből
- Olaszország 806 millió,
- Görögország 233 millió,
- Spanyolország 90,5 millió,
- Írország kicsivel több mint 17 millió
- és Románia 8 millió eurót fizetett vissza.
A Görögország ellen jelenleg 19 folyamatban lévő környezetvédelmi jogsértési eljárásból 6 kapcsolódik hulladékgazdálkodáshoz, az illegális hulladéklerakástól a csomagolási hulladékra vonatkozó jogszabályok nem megfelelő alkalmazásáig.
Az jól látszik, hogy az EU tengerparti országainak komoly fejlődésre van szüksége a területen, de a relatíve apróbb tételekre kiszabott büntetések nem biztos, hogy a leghatékonyabbak a hulladékgazdálkodás körül kialakult hanyagsági gyakorlatok és visszaélések megszüntetésére.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Hulladékvisszaváltási csalás ügyében nyomoz az Európai Ügyészség
Újabb bírságok lehetnek kilátásban.
