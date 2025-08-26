  • Megjelenítés
Azonnali lépést sürgetnek az EU-ban, enélkül Trump miatt jöhet az invázió Európában
Uniós források

Piaci szereplők szerint Európát hamarosan eláraszthatják az olcsó kínai termékek, ha az EU nem lép fel határozottan az online platformokkal szemben. Marcin Kuśmierz arra figyelmeztet, hogy az amerikai vámháború következtében a kínai kiskereskedők Európába helyezhetik át erőforrásaikat, veszélybe sodorva a helyi vállalkozásokat.

A Financial Timesnak nyilatkozva Marcin Kuśmierz, a lengyel Allegro vezérigazgatója arra figyelmeztetett, hogy

az Európai Uniónak szigorúbb szabályokat kell bevezetnie a kínai e-kereskedelmi platformokkal szemben, különben az európai cégeket eláraszthatják az olcsó importtermékek.

„Európának fel kell ismernie a mögöttes fenyegetést egy esetleges amerikai–kínai vámháborúban: a kínai kiskereskedők erőforrásaikat ide helyezhetik át, elárasztva Európát árukkal” – mondta.

Kuśmierz szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy Donald Trump új vámjai és az adózási kiskapuk bezárása miatt a kínai szereplők, köztük a Temu és a Shein, visszafogták amerikai terjeszkedésüket, és ehelyett Európában növelik jelenlétüket.

A Sensor Tower adatai alapján a Temu felhasználóinak száma az USA-ban négy hónap alatt átlagosan 35 százalékkal csökkent, miközben Franciaországban 70, Németországban 50 százalékos növekedést mértek.

Az Európai Bizottság már vizsgálódik:

előzetes megállapítása szerint a Temu illegális termékeket is értékesít, és a tervek között szerepel a 150 euró alatti csomagok vámmentességének megszüntetése.

Brüsszel arra hívta fel a figyelmet, hogy az online vásárlások ma már az összes vámnyilatkozat 97 százalékát adják, ami jelentős nyomást helyez a hatóságokra.

Korábban a Temu a Portfolio-nak küldött közleményében jelezte, hogy együttműködik az uniós szervekkel és minden szabályt betartva akarnak működni. A Shein közleményben jelezte, idén 15 millió dollárt fektet abba, hogy megfeleljen a minőségi és biztonsági előírásoknak. A vállalat állítása szerint piactere elindítása óta 500 eladót távolított el a platformról.

Lengyelországban a Temu idén először megelőzte az Allegro-t a látogatószám alapján, bár Kuśmierz szerint ez nem jelent automatikusan vásárlást. A vezérigazgató jelezte, hogy a vállalat bevételei továbbra is nőnek, és a következő negyedéves gyorsjelentésnél „a befektetők nem fognak csalódni”. Az Allegro részvénye idén 40 százalékkal erősödött, miközben a cég uniós szinten is lobbizik a szigorúbb vám- és biztonsági szabályokért.

