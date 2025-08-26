Azonnali lépést sürgetnek az EU-ban, enélkül Trump miatt jöhet az invázió Európában

A Financial Timesnak nyilatkozva Marcin Kuśmierz, a lengyel Allegro vezérigazgatója arra figyelmeztetett, hogy
az Európai Uniónak szigorúbb szabályokat kell bevezetnie a kínai e-kereskedelmi platformokkal szemben, különben az európai cégeket eláraszthatják az olcsó importtermékek.
„Európának fel kell ismernie a mögöttes fenyegetést egy esetleges amerikai–kínai vámháborúban: a kínai kiskereskedők erőforrásaikat ide helyezhetik át, elárasztva Európát árukkal” – mondta.
Kuśmierz szerint a helyzetet súlyosbítja, hogy Donald Trump új vámjai és az adózási kiskapuk bezárása miatt a kínai szereplők, köztük a Temu és a Shein, visszafogták amerikai terjeszkedésüket, és ehelyett Európában növelik jelenlétüket.
A Sensor Tower adatai alapján a Temu felhasználóinak száma az USA-ban négy hónap alatt átlagosan 35 százalékkal csökkent, miközben Franciaországban 70, Németországban 50 százalékos növekedést mértek.
Az Európai Bizottság már vizsgálódik:
előzetes megállapítása szerint a Temu illegális termékeket is értékesít, és a tervek között szerepel a 150 euró alatti csomagok vámmentességének megszüntetése.
Brüsszel arra hívta fel a figyelmet, hogy az online vásárlások ma már az összes vámnyilatkozat 97 százalékát adják, ami jelentős nyomást helyez a hatóságokra.
Korábban a Temu a Portfolio-nak küldött közleményében jelezte, hogy együttműködik az uniós szervekkel és minden szabályt betartva akarnak működni. A Shein közleményben jelezte, idén 15 millió dollárt fektet abba, hogy megfeleljen a minőségi és biztonsági előírásoknak. A vállalat állítása szerint piactere elindítása óta 500 eladót távolított el a platformról.
Lengyelországban a Temu idén először megelőzte az Allegro-t a látogatószám alapján, bár Kuśmierz szerint ez nem jelent automatikusan vásárlást. A vezérigazgató jelezte, hogy a vállalat bevételei továbbra is nőnek, és a következő negyedéves gyorsjelentésnél „a befektetők nem fognak csalódni”. Az Allegro részvénye idén 40 százalékkal erősödött, miközben a cég uniós szinten is lobbizik a szigorúbb vám- és biztonsági szabályokért.
