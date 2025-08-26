Eddig tartott: Trump máris további vámokkal fenyegeti az EU-t

Az Egyesült Államok elnöke újabb vámterheket és egyéb szankciókat lengetett be azokkal az országokkal szemben, amelyek szerint célzottan az amerikai digitális szolgáltatók működését próbálják korlátozni. Az EU fogyasztóvédelmi szabályai komoly átláthatósági előírásokat határoznak meg a legnagyobb közösségi médiafelületeknek is, és korlátozzák a személyes adatok reklámtevékenységhez való felhasználhatóságát, amelyek valóban érdemben csökkenthetik az amerikai techóriások bevételeit. A vámtárgyalások alatt az unió képviselői direkt kerülték a szabályozási témakört, pedig várható volt, hogy Trump előbb vagy utóbb újra előveszi az ügyet. Nem kellett rá sokat várni.

Trump a közösségi médiában közzétett bejegyzésében figyelmeztetett minden olyan országot, amely digitális adókat, szabályozásokat vagy előírásokat vezetett be az Egyesült Államokból operáló techóriások ellen.

Az elnök szerint, ha ezeket a „diszkriminatív intézkedéseket” nem vonják vissza, akkor az Egyesült Államok

„jelentős további vámokat” fog kivetni az érintett országok exporttermékeire, valamint korlátozásokat vezet be az amerikai technológiák és chipek kivitelére.

Ezzel Trump potenciálisan máris kitáncolna abból a megállapodásból, amelyet alig egy hónappal ezelőtt, még a történelem legnagyobb üzletének nevezett.

Az amerikai elnök álláspontja szerint ezek a jogszabályok kifejezetten az amerikai technológiai cégek károsítására irányulnak, miközben „felháborító” módon nem vonatkoznak azok kínai versenytársaira.

Itt elsősorban az EU által 2023-ban bevezetett Digital Markets Actre (DMA) és a tavaly februártól élő Digital Services Actre (DSA), valamint azokra a több százmillió eurós büntetésekre utalt, amelyeket az Európai Bizottság szabott ki az amerikai techóriásokra, amiért egyelőre nem sikerült teljes mértékben megfelelni az uniós szabályozásoknak.

Az előbbi az ilyen cégek méretükből fakadó versenyelőnyét hivatott visszavágni azzal, hogy nem engedi számukra saját egyéb szolgáltatásaik előnyben részesítését, míg utóbbi jobban koncentrál a fogyasztóvédelemre és a tartalomszabályozásra.

Ezek valóban nagyobb mértékben érintik az amerikai cégeket, de például az Alibaba és a TikTok is a kiemelt figyelmet kapó, nagy elérésű online felületek között van.

Bár a bejegyzésében vámokat és kereskedelmi korlátozásokat említett, a Reuters információi szerint a Trump-adminisztráció szankciókat fontolgat az Európai Unió vagy tagállamai azon tisztviselőivel szemben is, akik közvetlen felelősek a DSA bevezetéséért.

Ez utóbbi inkább jelképes lépés lenne, ami amiatt is arányosabbnak hat, mert Trump jó részben politikai ügyként kezeli a dolgot azzal, hogy a radikálisabbnak ítélt jobboldali véleményvezérek szólásszabadságra is hivatkozva lengették be a szankciókat. A friss vámalku felrúgása ezzel szemben komoly aggodalmakra adhat okot az EU-nak.

Bár ez korábban is téma volt, az uniós tisztviselők, köztük Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos is azt mondta, hogy

az EU nem kívánja felhígítani digitális szabályozásait, és a témát tudatosan kerülték is a kereskedelmi tárgyalások alatt.

Ez persze könnyen lehet, hogy elsősorban egy kommunikációs stratégia volt, és az EU konkrét ígéreteket tett a szabályozások betartatásának rugalmasságában, de mindenképpen más kontextusba helyezi ezt az elképzelést, hogy Trump kevesebb mint egy héttel a közös nyilatkozat megjelenése után máris annak felrúgásával fenyegeti az EU-t.

Ugyan Trump előre jelezte, hogy a változtatás jogát fenntartja, ezt elsősorban az EU energiavásárlási és befektetési ígéreteivel kapcsolatban tette. Az, hogy ezzel szemben máris képbe kerülhetett a 15%-os vámplafon átlépése, azt jelzi, hogy

amíg Trumpon múlik, nem igazán lesznek fixnek tekinthető pontok a nemzetközi kereskedelemben.

Címlapkép forrása: Shutterstock