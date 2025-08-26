Így áll von der Leyen gazdasági mesterterve – Trump visszatérése felrázta Brüsszelt

Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025 Október 14-én ismét Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum! Nincsenek egyszerű helyzetben a magyar vállalkozások, éppen ezért minden forrásszerzési, beruházási kedvezményes lehetőséget, költségcsökkentési fejlesztést meg kell ragadni! A gazdasági kilátásokról, a vállalkozások lehetőségeiről szól a győri Gazdasági Fórum.

A szakértő szerint a védelmi kiadások terén jelentős előrelépés történt: Brüsszel lazított a költségvetési szabályokon, lehetővé téve a tagállamoknak, hogy négy év alatt akár a GDP-jük 6 százalékát védelmi célokra fordítsák anélkül, hogy ez a deficitjüket terhelné - legalábbis a stabilitási és növekedési paktum szabályai szerint.

Az EU vezetői emellett egy 150 milliárd eurós hitelkeretet is jóváhagytak, amely kedvezőbb finanszírozást biztosít a szűkösebb költségvetésű tagállamoknak.

Az Európai Unió formális lépéseket tett a védelmi felszerelések közös beszerzésének ösztönzésére és a helyi beszállítók előnyben részesítésére. Németország is jelentős költségvetési lépést tett az adósságfék eltörlésével, ami lehetővé teszi a GDP 1 százalékán felüli korlátlan hitelfelvételt a rendes költségvetésen kívül - tette hozzá Rahman.

A probléma azonban az, hogy számos tagállam nem rendelkezik elegendő költségvetési mozgástérrel a védelmi kiadások növeléséhez

- értékelte a szakértő. Az összeurópai védelmi közjavak - mint az integrált légvédelem vagy az európai műhold-, hírszerzési és drónprogram - megvalósításához közös hitelfelvételre lenne szükség, de engedélyezik a kohéziós források átirányítását is bizonyos feltételek teljesülése mellett.

Az adminisztratív akadályok csökkentése szintén prioritást élvez Brüsszelben. A Bizottság már két tervezetet is előterjesztett a bürokrácia csökkentésére, amelyek a fenntarthatóságra, a vállalati átvilágításra és a befektetésekre összpontosítanak - ismerteti az Eurasia Group szakértője.

További hasonló jogszabályok várhatók a védelem, a digitalizáció és a fenntartható finanszírozás területén.

A tőkepiacok integrációja terén azonban továbbra is jelentős politikai akadályok állnak fenn - értékelte a Politicónak. Bár a Bizottság bemutatta legújabb stratégiáját az EU bankszektorának és tőkepiacainak nagyobb integrációjára, a tagállamok továbbra is ellenállnak a vállalati és végrehajtási jogszabályok, adórendszerek, nyugdíjrendszerek, valamint a piaci felügyelet és infrastruktúra harmonizációjának.

Rahman kiemeli, hogy A technológiai és digitális ökoszisztéma fejlesztése is lassan halad.

Az EU strukturális akadályokkal küzd a Szilícium-völggyel szembeni lemaradás csökkentésében, és bár az Európai Bizottság áprilisban ambiciózus "MI-kontinens" stratégiát mutatott be, a konkrét jogalkotási kezdeményezések időbe telnek.

A kereskedelmi megállapodások terén az EU-Kanada egyezmény jó kezdet, de még tíz EU-tagállamnak ratifikálnia kell. Az EU-Latin-Amerika (Mercosur) kereskedelmi megállapodás még nagyobb nyereség lenne, bár Franciaország továbbra is ellenzi mezőgazdasági aggályok miatt - folytatja értékelését Rahman.

Donald Trump visszatérése a Fehér Házba valódi gazdasági fellendülés lehetőségét teremtette meg az EU számára, és bár bizonyos előrelépések történtek, az uniós vezetőknek többet kell tenniük a kontinens növekedési kilátásainak javításáért

- zárja cikkét a szakértő.

Címlapkép forrása: EU