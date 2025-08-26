  • Megjelenítés
Így áll von der Leyen gazdasági mesterterve – Trump visszatérése felrázta Brüsszelt
Uniós források

Így áll von der Leyen gazdasági mesterterve – Trump visszatérése felrázta Brüsszelt

Portfolio
Az Európai Bizottság januárban átfogó stratégiát mutatott be az EU versenyképességének javítására, amely több területen már eredményeket hozott, míg más kulcsfontosságú szektorokban továbbra is lassú az előrelépés – értékelte a jelenlegi helyezetet a Politicónak Mujtaba Rahman az Eurasia Group európai részlegének vezetője.
Portfolio Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum 2025
Október 14-én ismét Nyugat-magyarországi Gazdasági Fórum! Nincsenek egyszerű helyzetben a magyar vállalkozások, éppen ezért minden forrásszerzési, beruházási kedvezményes lehetőséget, költségcsökkentési fejlesztést meg kell ragadni! A gazdasági kilátásokról, a vállalkozások lehetőségeiről szól a győri Gazdasági Fórum.
Információ és jelentkezés

A szakértő szerint a védelmi kiadások terén jelentős előrelépés történt: Brüsszel lazított a költségvetési szabályokon, lehetővé téve a tagállamoknak, hogy négy év alatt akár a GDP-jük 6 százalékát védelmi célokra fordítsák anélkül, hogy ez a deficitjüket terhelné - legalábbis a stabilitási és növekedési paktum szabályai szerint.

Az EU vezetői emellett egy 150 milliárd eurós hitelkeretet is jóváhagytak, amely kedvezőbb finanszírozást biztosít a szűkösebb költségvetésű tagállamoknak.

Az Európai Unió formális lépéseket tett a védelmi felszerelések közös beszerzésének ösztönzésére és a helyi beszállítók előnyben részesítésére. Németország is jelentős költségvetési lépést tett az adósságfék eltörlésével, ami lehetővé teszi a GDP 1 százalékán felüli korlátlan hitelfelvételt a rendes költségvetésen kívül - tette hozzá Rahman.

A probléma azonban az, hogy számos tagállam nem rendelkezik elegendő költségvetési mozgástérrel a védelmi kiadások növeléséhez

- értékelte a szakértő. Az összeurópai védelmi közjavak - mint az integrált légvédelem vagy az európai műhold-, hírszerzési és drónprogram - megvalósításához közös hitelfelvételre lenne szükség, de engedélyezik a kohéziós források átirányítását is bizonyos feltételek teljesülése mellett.

Az adminisztratív akadályok csökkentése szintén prioritást élvez Brüsszelben. A Bizottság már két tervezetet is előterjesztett a bürokrácia csökkentésére, amelyek a fenntarthatóságra, a vállalati átvilágításra és a befektetésekre összpontosítanak - ismerteti az Eurasia Group szakértője.

További hasonló jogszabályok várhatók a védelem, a digitalizáció és a fenntartható finanszírozás területén.

A tőkepiacok integrációja terén azonban továbbra is jelentős politikai akadályok állnak fenn - értékelte a Politicónak. Bár a Bizottság bemutatta legújabb stratégiáját az EU bankszektorának és tőkepiacainak nagyobb integrációjára, a tagállamok továbbra is ellenállnak a vállalati és végrehajtási jogszabályok, adórendszerek, nyugdíjrendszerek, valamint a piaci felügyelet és infrastruktúra harmonizációjának.

Rahman kiemeli, hogy A technológiai és digitális ökoszisztéma fejlesztése is lassan halad.

Az EU strukturális akadályokkal küzd a Szilícium-völggyel szembeni lemaradás csökkentésében, és bár az Európai Bizottság áprilisban ambiciózus "MI-kontinens" stratégiát mutatott be, a konkrét jogalkotási kezdeményezések időbe telnek.

A kereskedelmi megállapodások terén az EU-Kanada egyezmény jó kezdet, de még tíz EU-tagállamnak ratifikálnia kell. Az EU-Latin-Amerika (Mercosur) kereskedelmi megállapodás még nagyobb nyereség lenne, bár Franciaország továbbra is ellenzi mezőgazdasági aggályok miatt - folytatja értékelését Rahman.

Donald Trump visszatérése a Fehér Házba valódi gazdasági fellendülés lehetőségét teremtette meg az EU számára, és bár bizonyos előrelépések történtek, az uniós vezetőknek többet kell tenniük a kontinens növekedési kilátásainak javításáért

- zárja cikkét a szakértő.

Kapcsolódó cikkünk

Ursula von der Leyen: új fejezet a transzatlanti kereskedelemben – előnyös, bár nem tökéletes megállapodás

Miközben 11 ország átcsoportosította a milliárdokat, Magyarország nem írt ki versenyképességi programot

Pánikol Brüsszel: Trump lépése radikálisan megváltoztathatja a digitális euró jövőjét

Megjött a várva várt megállapodás az EU és az USA között – rengetegen örülhetnek

Címlapkép forrása: EU

Az Európai Unió finanszírozásával. Az itt szereplő vélemények és állítások a szerző(k) álláspontját tükrözik, és nem feltétlenül egyeznek meg az Európai Unió vagy az Európai Bizottság hivatalos álláspontjával. Sem az Európai Unió, sem az Európai Bizottság nem vonható felelősségre miattuk.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Az AI új jelentése: All-In

Trump kirúgta a statisztikai hivatal vezetőjét, miután neki nem tetsző munkaerőpiaci számok érkeztek a szakemberektől. Pedig a munkaerőpiac már régóta nem a növekedés motorja, a... The post

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
ursula von der leyen
Uniós források
Ursula von der Leyen saját tengert szerezne az Európai Uniónak
Pénzcentrum
Már le is ment a szavazás az Otthon Start hitelről: súlyos, ami kiderült az új támogatásról
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility