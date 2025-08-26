Nem zavartatja magát az EU Trump legújabb fenyegetései miatt

Némi érdektelenséggel és az érveikbe vetett bizalommal reagáltak az Európai Bizottság szóvivői arra az újabb fenyegetésre, amelyet Trump hétfő délután tett közzé közösségi médiaoldalán.
Az EU álláspontja, hogy nem reagál „mi van, ha…” típusú kérdésekre, továbbra is a vámalkuhoz fogják tartani magukat, és végrehajtják az abban lefektetett intézkedéseket, egyúttal
elvárják, hogy az amerikaiak is minél hamarabb rendelkezzenek ígéreteiknek megfelelően.
Az USA vezetése egyes uniós tisztviselők személyes szankcionálása mellett újabb, feltehetően a 15%-os vámplafon feletti exportterheket helyezett kilátásba, amennyiben az EU nem állna el a nagymértékben amerikai vállalatokat érintő Digitális Szolgáltatásokról szóló törvény (DSA) foganatosításától.
Bár a szabályozás alapvetően fogyasztóvédelmi megközelítéssel jött létre, az azzal járó kötelezettségek és átláthatósági szabályok érdemben csökkenthetik az amerikai techóriások profitjait. Ezen felül például Franciaország egy 3%-os adót is kivetett az országukban keletkezett profitra, mivel az amerikai techóriások tipikusan az alacsony adókulcsokkal rendelkező Írországban adóznak tevékenységük után.
Trump szerint ezek a lépések diszkriminatívak az USA-val szemben, és miután a szabályozás betartatása helyett a Meta például októbertől megszünteti felületein a politikai hirdetések terjesztését, az amerikai elnök úgy látja, hogy ezzel a szólásszabadságot is korlátozza az EU.
Az EU még áprilisban, nem sokkal a vámháború bejelentését követően szabott ki százmilliós büntetést a Metára és az Apple-re, és a júniusi határidő ellenére továbbra is konzultációban vannak az érintettekkel.
A Bizottság tájékoztatóján többször kiemelték, hogy az EU minden esetben a törvényi korrektségre törekszik, és lehetőséget ad a cégeknek arra, hogy megvédjék magukat és alternatívákat vázoljanak fel, mivel végső soron az uniónak a bíróságon is meg kell tudnia védeni az érveiket.
Trump azt is nehezményezte bejegyzésében, hogy az EU a szabályozásokkal kaput nyit a kínai versenytársaknak, amelyre Thomas Regnier technológiai szuverenitásért felelős szóvivő azzal válaszolt, hogy
a három legutóbbi intézkedést a kínai AliExpress, a Temu és a TikTok ellen hozták.
Az amerikai elnök a vámok és a személyi szankciók mellett azt is kilátásba helyezte, hogy exportkorlátozást vezet be bizonyos technológiákra és chipekre, amelyek vásárlására legalább 40 milliárd dollár értékben tettek ígéretet a megállapodás keretében.
Ez az EU első látásra is logikusnak tűnő vállalásai közé tartozott, ugyanis a tagállamokkal nagy kapacitású AI-központok felhúzását tervezik, amelyekkel érdemben beszállnának az új technológia körül folyó globális versenybe.
Természetesen ez rövid távon komoly potenciális profitkiesést jelentene a chipeket várhatóan szállító Nvidiának és az Intelnek, de tudatos lépés is lehet Trumptól, amellyel hosszú távra próbálja bebiztosítani az USA szektoron belüli vezető szerepét.
A fenyegetések ellenére egyelőre úgy látszik, az EU kitart amellett, hogy jó döntést hozott, és igyekezett kettéválasztani a törvényhozást a kereskedelmi megfontolásoktól, azonban a bizottság vezető szóvivője, Paula Pinho azt mondta
a tagállamok és az EU szuverén joga, hogy a demokratikus értékeikkel összhangban szabályozzák a területeiken folytatott gazdasági tevékenységeket.
Címlapkép forrása: EU
