Üveggyönggyel szúrhatja ki Trump szemét Brüsszel – indul a konzultáció a fontos ügyben

Az Európai Bizottság tegnap közzétett egy felhívást, amely további információkat tartalmaz a DMA felülvizsgálati folyamatáról és a július 3-án indított nyilvános konzultációról, valamint egy AI kérdőívet.

A felülvizsgálat célja a DMA hatékonyságának értékelése a tisztességes és versenyképes digitális piacok előmozdításában, valamint a vállalkozásokra – különösen a kis- és középvállalkozásokra (KKV-k) – és a fogyasztókra gyakorolt hatásának felmérése.

A kezdeményezés további célja a potenciális fejlesztési területek azonosítása, valamint az olyan új kihívások figyelembevétele, mint a mesterséges intelligencia által támogatott szolgáltatások bevezetése.

A kérdés azért is izgalmas, mert a Digitális Szolgáltatásokról (DSA) és a Digitális Piacokról (DMA) szóló törvényt is kritizálta Donald Trump amerikai elnök a vámháborúban.

A Bizottság így a konzultációval jelezheti, hogy kész a szabályozások átírására.

Az összegyűjtött visszajelzések beépülnek a Bizottság DMA-felülvizsgálatról szóló jelentésébe, amelyet 2026 májusában terjesztenek az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elé.

