  • Megjelenítés
Üveggyönggyel szúrhatja ki Trump szemét Brüsszel – indul a konzultáció a fontos ügyben
Uniós források

Üveggyönggyel szúrhatja ki Trump szemét Brüsszel – indul a konzultáció a fontos ügyben

Portfolio
Az EU véleményeket gyűjt arról, hogyan támogathatja a Digitális Piacok Törvénye (DMA) a tisztességes és versenyképes digitális piacokat, különös tekintettel a mesterséges intelligencia (AI) szektorra – közölte az Európai Bizottság. A téma azért is érzékeny, mert Donald Trump amerikai elnök a vámháborúban is követelte a digitális cégekre vonatkozó szabályozások enyhítését, így akár brüsszeli üveggyöngy is lehet a lépés Washington elé gurítva.

Az Európai Bizottság tegnap közzétett egy felhívást, amely további információkat tartalmaz a DMA felülvizsgálati folyamatáról és a július 3-án indított nyilvános konzultációról, valamint egy AI kérdőívet.

A felülvizsgálat célja a DMA hatékonyságának értékelése a tisztességes és versenyképes digitális piacok előmozdításában, valamint a vállalkozásokra – különösen a kis- és középvállalkozásokra (KKV-k) – és a fogyasztókra gyakorolt hatásának felmérése.

A kezdeményezés további célja a potenciális fejlesztési területek azonosítása, valamint az olyan új kihívások figyelembevétele, mint a mesterséges intelligencia által támogatott szolgáltatások bevezetése.

A kérdés azért is izgalmas, mert a Digitális Szolgáltatásokról (DSA) és a Digitális Piacokról (DMA) szóló törvényt is kritizálta Donald Trump amerikai elnök a vámháborúban.

A Bizottság így a konzultációval jelezheti, hogy kész a szabályozások átírására.

Az összegyűjtött visszajelzések beépülnek a Bizottság DMA-felülvizsgálatról szóló jelentésébe, amelyet 2026 májusában terjesztenek az Európai Parlament, a Tanács és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság elé.

Kapcsolódó cikkünk

Eddig tartott: Trump máris további vámokkal fenyegeti az EU-t

Már a héten megmenekülhetnek az EU-s autógyártók Trump haragjától

Ursula von der Leyen: új fejezet a transzatlanti kereskedelemben – előnyös, bár nem tökéletes megállapodás

Megjött a várva várt megállapodás az EU és az USA között – rengetegen örülhetnek

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Állásajánlat

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Junior részvényelemző-portfóliókezelő

Trader

Díjmentes online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Kezdő vagy, de külföldi részvényekkel kereskednél? Megmutatjuk, mire figyelj a kiválasztásnál, melyik platformunk a legjobb ehhez, és hogyan segít tanácsadó szolgáltatásunk, hogy magabiztosan lépj a nemzetközi piacokra.

Fórum

Konferencia ajánló

FIN-CON 2025

FIN-CON 2025

2025. szeptember 3.

Portfolio Sustainable World 2025

2025. szeptember 4.

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
európai unió bírósága eub eu-s jog
Uniós források
A magyar kormány beperelte az Európai Tanácsot az Ukrajnának fizetett EPF-támogatások miatt
Pénzcentrum
Megszólalt a Wizz Air vezére: fókuszt vált a légitársaság, ezeket a járatokat vastagon érinti
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility