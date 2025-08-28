Magyar vétó esetén technikai úton folytathatnák Ukrajna csatlakozását

Litvánia levélben kéri az Európai Unió kormányait, hogy amennyiben a 27-ből 26-an egyetértenek vele, ne állítsák le Ukrajna csatlakozási folyamatát annak ellenére sem, ha Magyarország vétózná a következő lépést - írja a litván közszolgálati LRT.
Ukrajna tavaly júniusban kapta meg hivatalosan a tagjelölti státuszt és az Európai Bizottság azóta is vizsgálja az ország jogszabályi, gazdasági és biztonsági alkalmasságát a csatlakozásra. Jelenleg ott tart a folyamat, hogy az alapkérdések (fundamentals) fejezetét nyitnák meg formálisan, de ehhez is az összes tagállam egyetértésére lenne szükség.
A litván javaslat arról szól, hogy ha tényleg csak a magyar miniszterelnök támogatása hiányzik ehhez, akkor nem hivatalos körülmények között folytassák az ezen való munkát Ukrajna és ha kell Moldova esetében is, ahol tegnap Emmanuel Macron francia elnök, Friedrich Merz német kancellár, és Donald Tusk lengyel miniszterelnök az ország Európa-párti vezetése mellett szólaltak fel.
Bár az orosz befolyással fenyegetett Moldova esetében Orbán Viktor támogatja a csatlakozási lépések folytatását, jelenleg az Ukrajnával való formális fejezetnyitás esetében minden jel arra mutat, hogy azt meg fogja akadályozni a magyar miniszterelnök.
Az elmúlt héten Donald Trump amerikai elnök telefonon beszélt Orbán Viktorral az ukrán csatlakozásról, és a Politico szerdán azt jelentette, hogy elvileg meg is győzte a vétó elengedéséről. Estére azonban az Index megkeresésére
a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium sajtófőnöke "hírlapi kacsának" nevezte az értesülést.
A litván vezetés úgy gondolja vétó esetén nem éri meg félbehagyni a tárgyalásokat, hiszen az rossz hatással lenne a honvédő háborút folytató ország moráljára és reformokra való hajlandóságára egyaránt. A levél szerint a folyamat formális megerősítése később is ráér, amikor Magyarország "megváltoztatja az álláspontját vagy a kormányát."
Litvánia emellett egy 2030-as céldátumot is szeretne írásba fektetni, amit a Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen reálisnak tart, azonban Merz nemrég arról beszélt, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között,
nem látja annak realitását, hogy a következő többéves pénzügyi keret kifutása — tehát 2034 — előtt ez megtörténne.
Az ügy felmerült az Európai Bizottság keddi sajtótájékoztatóján is, ahol Paula Pinho főszóvivő azt mondta, hogy bár Brüsszel továbbra is támogatja Ukrajna csatlakozását, a munka folytatásához mind a 27 tagállamra szükség lesz, ezért szkeptikus azzal kapcsolatban, hogy a tagállamok ezen a ponton meg akarnák kerülni a formális ügymenetet.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Két ázsiai ősellenséget lökött egymás karjaiba Donald Trump
Egyre jobban békülnek a felek a kibékíthetetlen ellentéteik után, de Washington nem örülhet.
Eljött a zártkerti ingatlanok ideje, nagy változásokat hozhat egy törvénymódosítás
Az önkormányzatoknál pattog a labda.
50 millió részvényt adtak el a magyar tőzsde új sztárjánál
850 millió forint értékben.
Nyáron fordulat történt a hazai munkaerőpiacon
Nőtt a foglalkoztatás.
Kitiltják Magyarországról és a schengeni övezetből az ukrán drónerők parancsnokát
"Ukrajna tisztában van azzal, hogy a Barátság kőolajvezeték nélkülözhetetlen Magyarország energiaellátásának biztonsága szempontjából. "
Érdekesen alakulnak a lakásárak az Otthon Start miatt, egyes helyeken licitharcba kezdtek a vevők
Kapkodják a panellakásokat.
Az Nvidiától egy hiba is elég, máris büntetik a részvényt
Majdnem tökéletes, de csak majdnem.
Az egész EU feszülten figyel – készül a titkos találkozó a két európai nagyhatalom között
Az egész államszövetség gazdaságának jövője múlik az egyeztetésen.
Gyermekvállalás: 10 rejtett költség, amivel nem számolsz! (videó)
Argyelán József és Kovács Fanni ebben a videóban a gyerekvállalás kevésbé látható költségeit veszik végig - őszintén, humorral, de nagyon is komolyan. Szó esik a mindennapi kiadásokról,
Megroppan-e az amerikai-indiai szövetség a vámháború súlya alatt?
Az Egyesült Államok és India kapcsolata 2025 augusztusában látványos fordulatot vett. Washington döntése, amely magas vámot vezetett be az indiai export jelentős részére, nem pusztán gazdasá
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Ha érdekelnek a befektetések és a gazdaság helyzete, hallgasd meg élő beszélgetésünket!
Mi várhat a világgazdaságra a geopolitikai konfliktusok korában, és mindebben milyen jövőkép rajzolódik ki Magyarország számára? Mi lesz a hatalmas költségvetési hiánnyal, a törékeny fori
Az USA adósság mögötti árnyékkereslet felemelkedése
Az amerikai államkötvények piacán a hedge fundok és a stabil érmék kibocsátói egyre fontosabbá válnak a napi árazásban. Ezek a szereplők gyakran a rövid távú profitra és piaci feltételek
A világ legnagyobb kibocsátói
A világ szén-dioxid- és metánkibocsátásának jelentős részéért csupán néhány vállalat tehető felelőssé. Mai bejegyzésünkben velük foglalkozunk.
Tartozik-e nekünk az állam, ha van pénzünk?
Egy modern bankjegy tulajdonosa nem követelhet semmi "értékesebbet" az államtól a pénzéért cserébe. Miért sorolják a készpénzt mégis az államadóssághoz a statisztikák? És számít-e ez
Trump Signs Stablecoin Law - But Can We Stabilize the Stablecoin?
In a landmark move, the United States has passed a long-awaited law regulating stablecoins, signalling a turning point for digital assets pegged to the U.S. dollar. What if making stablecoins more stable o
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?
Az európai sikerország is lecsap a bankokra, mégis mi folyik itt?
Mi történik a pénzzel Lengyelországban?
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.