Ursula von der Leyen: Fel vagyok háborodva!

A kijevi bombázás csak még elszántabbá teszi az EU-t, és a következő szankciós csomagot is közelebb hozza, mondta el Ursula von der Leyen bizottsági elnök. A rakétatámadásban nem sérült meg az EU egyetlen alkalmazottja sem, de egy markáns példa arra, hogy a Kreml mennyire veszi komolyan a Nyugattal folytatott béketárgyalásokat.

Felháborít a Kijev ellen elkövetett támadás, amely az EU irodánkat is érintette. Ez volt a leghalálosabb drón- és rakétatámadás a főváros ellen július óta.

- mondta el az Európai Bizottságot vezető Ursula von der Leyen, az eset kapcsán.

Éjszaka újabb orosz légitámadás érte az ukrán fővárost, amely során két rakéta is becsapódott mindössze 50 méterre az Európai Unió kijevi képviseletének épületétől. Az uniós alkalmazottak közül szerencsére senki sem sérült meg, de az eset újabb emlékeztető arra, hogy a Kreml semmitől sem riad vissza Ukrajna terrorizálásában.

Von der Leyen megígérte, hogy Az EU válaszul hamarosan előterjeszti a 19. szankciós csomagját, és folytatódik a befagyasztott orosz vagyoneszközök felhasználásának előkészítése arra, hogy Ukrajna védelmi és újjáépítési költségeit finanszírozzák belőle.

A Bizottság elnöke holnaptól körbejárja azt a hét országot, amelyek az Oroszországgal és Fehéroroszországgal közös külső határokat védik. Négy napig tartó útján ellátogat:

Lettországba,

Finnországba,

Észtországba,

Lengyelországba,

Bulgáriába,

Litvániába,

és Romániába.

Legtöbb helyen a határőrséget fogja megtekinteni, de az európai védelmi ipari kapacitások friss fejlesztéseit is szemügyre veszi. Emellett videóüzenetében azt is elmondta, hogy a közeljövőben személyesen is Kijevbe látogat, ahol megköszöni a külképviselet munkatársainak áldozatos munkáját.

Ursula von der Leyen szerint ez volt az ukrán főváros érő leghalálosabb csapás július óta, de ezzel is csak egységesebbé tették az EU-t, és még elszántabbá abban, hogy

a végsőkig támogassa Ukrajanát, amire "szomszédként, barátként, partnerként és jövendőbeli tagállamként" hivatkozott a Bizottság vezetője.

Az nyilatkozat után az Európai Bizottság csütörtöki sajtótájékoztatóján is megerősítették, hogy a delegáció minden munkatársa sértetlenül megúszta, de a civil célpontok elleni brutális támadásban ismét ártatlan emberek vesztették életüket.

A képviselet épületének javítása természetesen sok időt vesz majd igénybe, de az EU jelenléte Ukrajnában biztosított, a delegáció működése zavartalanul folytatódik, és a személyzet munkájához minden szükséges támogatást megkap.

A Bizottság szóvivője egyértelművé tette, hogy Oroszország támadásai nem változtatják meg az Európai Unió elkötelezettségét Ukrajna támogatása mellett, és emiatt is fontos, hogy fenntartsák jelenlétüket Kijevben.

Emellett megerősítette azt az értesülést is, hogy azonnal bekérették a brüsszeli orosz ügyvivőt, mivel álláspontjuk szerint

semmilyen körülmények között nem érhetne támadás diplomáciai képviseleteket.

