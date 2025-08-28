Ursula von der Leyent akarják Németország következő államfőjének

Berlini kormánykörökben úgy vélik, hogy az Európai Bizottság élén második ciklusát töltő Ursula von der Leyen jó eséllyel pályázna Németország államfői pozíciójára. Bár a bizottság elnökének még négy év van hátra hivatali idejéből, a bizalmatlansági indítvány után egyes politikusok úgy gondolják, ezen a poszton folytathatná munkáját, azonban semmi sem utal arra, hogy von der Leyen elengedné az EU vezetését.

Von der Leyen elnök teljes mértékben az Európai Bizottság elnökeként végzett feladataira összpontosít. Nem áll rendelkezésre más funkciók vagy pozíciók betöltésére.

– mondta el az Euronewsnak Paula Pinho, az Európai Bizottság vezető szóvivője.

Bár korábban a német Der Spiegel és a Bild arról számolt be, hogy berlini kormánykörökben úgy vélik, von der Leyennek jó esélye van arra, hogy a jelenlegi szövetségi elnök, Frank-Walter Steinmeier utódja legyen, a Bizottság elutasította a felvetést.

Steinmeier ciklusa 2027-ben jár le, azonban Ursula von der Leyent csak tavaly júliusban választották újra az Európai Bizottság élére, így hivatali ideje 2029-ig szól.

A Spiegel szerint a német kormányt vezető CDU azért is tartja jó választásnak von der Leyent, mert ő lehetne az ország első női államfője, így duplázhatna, mivel a Bizottságnak is ő vált az első női vezetőjévé 2019-ben.

Ursula von der Leyen korábban Angela Merkel német kormányában töltött be különböző pozíciókat 2005 és 2019 között, utoljára védelmi miniszterként szolgált. A váltásról szóló pletykák azért merülhettek fel, mert a vakcinabeszerzésekkel kapcsolatos aggályok miatt az Európai Parlament szélsőjobboldali politikusai bizalmatlansági eljárást indítottak ellene, ami mindenképpen gyengítette politikai pozícióját.

Bár a szavazás több, von der Leyent támogató pártnak alkalmat adott vélt vagy valós sérelmeik felhánytorgatására, végül a papírforma érvényesült, és magabiztosan őrizhette meg pozícióját az Európai Bizottság élén.

A váltás már csak azért is logikátlan lenne, mert a német érdekérvényesítés is jelentősen csorbulhatna azzal, ha a jelenlegi befolyásos szerepkörét egy nagy részben jelképes pozícióba cserélné Ursula von der Leyen.

