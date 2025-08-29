  • Megjelenítés
Gázkazánok betiltása: meghatározó lépésre készül az EU
Gázkazánok betiltása: meghatározó lépésre készül az EU

Portfolio
Az Európai Bizottság konzultációt indított az Elektrifikációs Akciótervről és a Fűtési és Hűtési Stratégiáról, amelyek célja az energiafogyasztás villamosításának felgyorsítása és a dekarbonizáció támogatása. A javaslatok jövő év elején készülnek el, és a versenyképességet, a megfizethetőséget és a fenntarthatóságot erősítenék. Az eddigi tervek szerint a következő időszakban fokozatosan kivezetik a gázfűtést az egész EU-ban, néhány éven belül már kazánokat sem lehet árusítani, így fontos lesz a 

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított két kulcsfontosságú kezdeményezésről, amelyek célja az ipari dekarbonizáció és a megfizethető energiaellátás előmozdítása. Az Elektrifikációs Akcióterv azt vizsgálja, miként lehet felgyorsítani az EU energiafogyasztásának költséghatékony villamosítását, míg a Fűtési és Hűtési Stratégia a meglévő szabályozás végrehajtását segítené, valamint javaslatokat tenne többek között az energiahálózatok tervezésére, a távhőre és a hulladékhő hasznosítására.

Portfolio Energy Investment Forum 2025
Az energiapiacok legfontosabb trendjeiről, kihívásairól beszélgetünk a legnagyobb hazai és régiós szakértőkkel szakmai konferenciánkon.
Azért is fontos, hogy az érintettek részt vegyenek a konzultáción, mert az EU ugyan eddig nem vezetett be teljes tilalmat a gázfűtésre, de fokozatosan kivezeti azt a tervek szerint:

megszűnnek a fosszilis tüzelésű kazánok támogatásai, és 2040-re teljesen ki kell vezetni a fosszilis alapú fűtési rendszereket.

Fontos dátumok: 2025-től megszűnnek az új, önálló fosszilis kazánokra vonatkozó pénzügyi ösztönzők, 2029-től pedig megtiltják azok forgalmazását.

Az új épületeknek 2028-tól zéró kibocsátásúnak kell lenniük, a magánlakásoknál pedig 2030-tól lesz kötelező ugyanez.

A két egymással összefüggő javaslatot, az Elektrifikációs Akciótervet és a Fűtési és Hűtési Stratégiát a Bizottság jövő év elején tervezi elfogadni. Az intézkedések célja, hogy erősítsék az uniós gazdaság versenyképességét, javítsák az energiaellátás biztonságát, és hozzájáruljanak a fenntarthatósági célokhoz. Dan Jørgensen energiaügyi és lakhatási biztos szerint

az európai gazdaság szén-dioxid-mentesítéséhez elengedhetetlen, hogy energiaellátásunkat biztonságos, belföldi, tiszta villamos energiára építsük.

A konzultációs folyamat a Bizottság Have Your Say portálján érhető el, ahol az érdeklődők november 20-ig nyújthatják be észrevételeiket és bizonyítékaikat. A Bizottság hangsúlyozta, hogy a széles körű visszajelzés segíthet abban, hogy az ipar, az épületszektor és a közlekedés is hatékonyan válthasson át a fosszilis energiahordozókról a tiszta, versenyképes árú energiára.

A címlapkép illusztráció.

eu-magyar magyar-eu, eu-magyarország
