Gázkazánok betiltása: meghatározó lépésre készül az EU

Az Európai Bizottság nyilvános konzultációt indított két kulcsfontosságú kezdeményezésről, amelyek célja az ipari dekarbonizáció és a megfizethető energiaellátás előmozdítása. Az Elektrifikációs Akcióterv azt vizsgálja, miként lehet felgyorsítani az EU energiafogyasztásának költséghatékony villamosítását, míg a Fűtési és Hűtési Stratégia a meglévő szabályozás végrehajtását segítené, valamint javaslatokat tenne többek között az energiahálózatok tervezésére, a távhőre és a hulladékhő hasznosítására.

Azért is fontos, hogy az érintettek részt vegyenek a konzultáción, mert az EU ugyan eddig nem vezetett be teljes tilalmat a gázfűtésre, de fokozatosan kivezeti azt a tervek szerint:

megszűnnek a fosszilis tüzelésű kazánok támogatásai, és 2040-re teljesen ki kell vezetni a fosszilis alapú fűtési rendszereket.

Fontos dátumok: 2025-től megszűnnek az új, önálló fosszilis kazánokra vonatkozó pénzügyi ösztönzők, 2029-től pedig megtiltják azok forgalmazását.

Az új épületeknek 2028-tól zéró kibocsátásúnak kell lenniük, a magánlakásoknál pedig 2030-tól lesz kötelező ugyanez.

A két egymással összefüggő javaslatot, az Elektrifikációs Akciótervet és a Fűtési és Hűtési Stratégiát a Bizottság jövő év elején tervezi elfogadni. Az intézkedések célja, hogy erősítsék az uniós gazdaság versenyképességét, javítsák az energiaellátás biztonságát, és hozzájáruljanak a fenntarthatósági célokhoz. Dan Jørgensen energiaügyi és lakhatási biztos szerint

az európai gazdaság szén-dioxid-mentesítéséhez elengedhetetlen, hogy energiaellátásunkat biztonságos, belföldi, tiszta villamos energiára építsük.

A konzultációs folyamat a Bizottság Have Your Say portálján érhető el, ahol az érdeklődők november 20-ig nyújthatják be észrevételeiket és bizonyítékaikat. A Bizottság hangsúlyozta, hogy a széles körű visszajelzés segíthet abban, hogy az ipar, az épületszektor és a közlekedés is hatékonyan válthasson át a fosszilis energiahordozókról a tiszta, versenyképes árú energiára.

