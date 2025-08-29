  • Megjelenítés
Újra felharsantak a vámháború kürtjei Brüsszelben
Az Európai Bizottság egyik legbefolyásosabb embere, Teresa Ribera nyíltan kiállt amellett, hogy amennyiben az amerikai elnök képtelen elfogadni az uniós polgárokat is védő szabályokat, az EU-nak fel kéne rúgni a már így is sok engedménnyel tűzdelt kereskedelmi egyezményt. Donald Trump amerikai elnök kevesebb mint egy héttel a közös nyilatkozat után lengetett be újabb vámemeléseket az uniós digitális szabályok ürügyén, így egyre többen kérdőjelezik meg, volt-e értelme elfogadni az USA feltételeit, ha olyan dolgokat is számon kérnek, amik nem képezték részét a kiegyezésnek.

 Az Európai Bizottság versenyjogi biztosa azt hangsúlyozta, hogy az EU tárgyalói eddig "igyekeztek kedvesek lenni," hiszen a cél a bizalmi kapcsolat visszaállítása volt, de ha továbbra is elégedetlen az USA, akkor rövidesen el kell jönni a "bátorság" idejének. Financial Timesnak adott interjújában úgy fogalmazott, hogy

az EU-nak "el kell kerülnie azt a kísértést, hogy alárendelje magát mások érdekeinek."

A felszólalásra az adott okot, hogy miután az amerikai tárgyalófél tempója miatt három hétig váratott magára a még júliusban megkötött megállapodás közös nyilatkozata, mely szerint az USA 15%-ban maximálja az EU-ból érkező termékek vámtarifáját, Trump öt nap elteltével máris újabb, ezen felüli vámfenyegetéseket dobott be.

Az EU digitális szabályozásai, amelyek az amerikai és kínai szolgáltatók monopol helyzetét igyekeznek kezelni, úgy, hogy közben az európai polgárok adatait és érdekeit is megvédjék, bizonyára érezhető profitkiesést jelentenek a Meta-hoz hasonló techóriásoknak, azonban Ribera szerint mindennek van határa:

Lehetünk kedvesek, udvariasak, próbálhatunk utat találni a problémák és nézeteltérések megoldására, de nem fogadhatunk el bármit. Nem lehetünk kiszolgáltatva egy harmadik ország akaratának

Ribera nincs egyedül az ügyben, álláspontjában osztozik Emmanuel Macron francia elnök is, aki szerdán arról beszélt, Európának fontolóra kellene vennie az amerikai technológiai cégek elleni megtorló intézkedéseket, ha Trump beváltaná fenyegetéseit. Mellette Stéphane Séjourné, az EU ipari stratégiáért felelős biztosa szintén úgy nyilatkozott, hogy

az EU-USA kereskedelmi megállapodást felül kellene vizsgálni, ha Trump "szándékai" "nyilatkozatokká" válnának.

A helyzet azonban nem ilyen egyszerű, ha figyelembe vesszük, hogy a kiszámíthatóbb kereskedelmi környezeten felül, az EU azért is fogadta el nagy részben Trump első pillantásra elég aszimmetrikus vámajánlatát, mert az amerikai védelmi garanciák nélkül még kiszolgáltatottabbá válhatnának egy egyre falánkabbá váló Oroszország szemében.

Az EU tárgyalói egyébként következetesen, erről az egyeztetések alatt is kommunikálva, direkt nem tették hivatalosan a vámalku részévé a szabályozások lazítását.

Az persze véleményes, hogy az ilyen technikai megközelítés mennyire jó stratégia egy Trumphoz hasonló tárgyalófél esetében - különösen, ha a biztonságról van szó - de az elég hamar világossá vált, hogy

amíg ő vezeti az USA-t, senki sem veheti készpénznek az éppen aktuális játékszabályokat.

Címlapkép forrása: EU

