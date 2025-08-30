Szélmalomharcból valóságos innovációs háború alakulhat ki a NATO tengerén

Habár az új szövetségesek csatlakozásával a NATO gyakorlatilag saját területeként kezdhetett tekinteni az orosz partszakaszokkal is rendelkező Balti-tengerre, úgy tűnik még sok munka vár a környező országokra ahhoz, hogy garantálni tudják az ott működő infrastruktúra épségét. Miközben a fenyegetések egyre csak szaporodnak, addig az EU országai egy egész inkubációs környezetet húzhatnak itt fel, az újrafegyverkezés beindítása óta gyakran emlegetett kettős felhasználású technológiáknak, amelyek egyszerre szolgálnak védelmi és civil célokat is. Míg a kifejezetten katonai fókusz egy esetleges béke után is Ukrajnára korlátozódhat, addig veszélyes szürkezónás front fejlődik Szentpétervár árnyékában.

Finnország és Svédország csatlakozásával a NATO balti-tengeri partszakasza jóval több mint kétszeresére nőtt. A masszív területbővülés után egyes szakértők el is kezdtek NATO-tóként hivatkozni a térségre, csakhogy

egyelőre ez a nagy potenciál mellett rengeteg kockázattal és így felelősséggel is jár.

A probléma forrása, hogy a Balti-tenger legkeletibb csücske szentpétervári sarokpontjával abszolút orosz felségterületnek minősül, míg a déli végében, Lengyelország és Litvánia közé ékelődve található az erősen militarizált Kalinyingrádi exklávé, amely stratégiai fekvése miatt a térség egyetlen, és így legfontosabb orosz katonai bástyája.

Ez a földrajzi mozaik különösen sérülékennyé teszi a régiót nemcsak a fizikai beavatkozásokkal, hanem a hibrid fenyegetésekkel szemben is, amelyek még mindig gyakran a katonai, jogi és technológiai értelmezések szürkezónájába esnek.

Ezeket mai napig nehéz kategorizálni, egyrészről mert az okozott rövid és hosszú távú károkat is nehezebb felmérni, másrészről pedig pusztán abból kifolyólag, hogy az ilyen típusú fenyegetések természete is rendszeresen változik, alkalmazkodik a védelmi megoldásokhoz új támadási felületek megtalálásával.

Fokozott fenyegetettség

A Németországot és Oroszországot összekötő Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantása óta egyre gyakoribbá váltak az ilyen jelenségek, hiszen - bár most már szinte biztos, hogy ukrán állampolgárok követték el - az akció bizonyosságként szolgált az oroszoknak arra, hogy itt komoly kitettségei lehetnek a kiépített tengeri infrastruktúrának. Különösen igaz ez az offshore - tehát nem szárazföldre, hanem vízbe állított - szélerőművekre, amelyek telepítése rendkívüli mértékben nőhet a következő években.

Márpedig telepíteni terveznek bőven: míg a Balti‑tengeren 2023‑ban mindössze 2,5 GW termelésre kalibrált, 15 szélfarm volt működésben, addig a vállalás az, hogy ezt 2030‑ig közel 20 GW‑ra emelje a nyolc partmenti ország, így ígéretük szerint addigra kapacitásaik így fognak alakulni:

Dániának 6,3 GW

Lengyelországnak 5,9 GW

Németországnak 3,8 GW

Litvániának 1,4 GW

Észtországnak 1 GW

Svédország 0,7 GW

Lettország 0,4 GW

Finnország 0,07 GW

Ez azonban egyszerre energia‑ és biztonságpolitikai tétet is jelent, és például a svédek nemrég 13 szélfarmprojektet állítottak le, mert azok felhúzása "elfogadhatatlan következményekkel" járt volna országuk katonai védelmére nézve.

Velük szemben azonban más úton járnak - a második legnagyobb vállalást tevő - lengyelek, akik a NATO kötelékéből már jelenleg is GDP-jük legnagyobb részét fordítják katonai beruházásokra. Ők éppen most kezdenek bele 76 szélturbina telepítésébe a Baltic Power projekt keretében, amelyek

nemcsak másfél millió háztartásnak fognak energiát biztosítani, hanem a Kalinyingrádhoz közeli térség őrszemeiként is szolgálnak majd.

Bár a szélerőművek régóta szenzorokkal vannak felszerelve a madarak (amik véletlenül pont drón méretűek), és az offshore verzió esetében a hajók, de akár a tengeralattjárók követésére is. Most azonban a lengyel védelmi minisztérium listája szerint állították össze a Baltic Power turbináira szerelt érzékelőket, hogy azok katonai megfigyelésre is alkalmasak legyenek.

Erre a kettős felhasználású gondolkodásra épít rá az a védelmi‑energetikai fordulat, amelyben a szélparkok a „látás” és a „hallás” új csomópontjaivá válhatnak a fenyegetéseknek fokozottan kitett Balti-tengeren. Rátekintve a tervezett szélparkok térképére, ez azt jelenti, hogy már ezzel is jelentősen megnövekszik a 24 órás ellenőrzés alatt álló területek kiterjedése.

Forrás: TGS Wind, Euractiv

Eközben persze az oroszok sem pihennek: a lengyel projekt turbináinak elhelyezését például nagy részben újra kellett tervezni, mivel a környezet felmérése alatt, az arra járó hajók hamis GPS adatokat sugároztak (spoofing) és klasszikusabb elvek alapján működő jelzavarókkal is zavarták a munkálatokat.

Előmunkálatok

Talán ennek ellensúlyozására is Lengyelország 2024-ben 120 millió eurós szerződést kötött egy lengyel–izraeli konzorciummal új partvédelmi radarok telepítésére. A projekt célja, hogy 2028-ra, amikor Varsó átveszi a NATO Baltic Command Task Force irányítását, a térség teljesen lefedhető legyen egy integrált felügyeleti rendszerrel.

Az így kiépülő hálózat nemcsak radaradatokat, hanem műholdképeket, akusztikus szenzoradatokat és elektromágneses jelzéseket is összevet, így nemcsak a felszíni, de a víz alatti mozgások valós idejű monitorozására alkalmas.

Márpedig van mit figyelni ott is, hiszen hasonló kitettség tapasztalható a tengerfenéken is, ahol a kommunikációs kábelek, gázvezetékek és adatátviteli gerinchálózatok sebezhetősége folyamatosan napirenden van. Itt nagyobb figyelmet kapnak az úgynevezett „okos” tenger alatti kábelek is.

Az új generációs adatkábelek nemcsak kommunikációs kapacitást biztosítanak, hanem szenzorokkal mérik a nyomásváltozást, a zajmintákat és a mechanikai rezgéseket is, így képesek észlelni az illetéktelen járművek közeledését vagy szabotázskísérleteit.

Egy Klaipėda és Gdańssk közt tervezett vezeték például egyszerre szolgálja majd a gyors adatátvitelt és folyamatos rálátást adhat, milyen tengeralatti mozgások vannak Kalinyingrád partjainál, ezzel

a térség egyik legérzékenyebb pontját tarthatják állandó ellenőrzés alatt.

Ha sokéves munkával sikerül kiépíteni az összes tervezett szélparkot, és körbevenni azokat a legkülönfélébb érzékelőhálózatokkal, akkor a térképen jelzett területeken akkora helyzeti előnyhöz juthat a NATO, hogy elméletben kevés keresnivalója lehet ott az oroszoknak, akik így könnyen saját kis öblükbe szorulnak.

Műveleti dilemmák

Ennek ellenére azonban, a puszta tény, hogy a nyugati hatalmak mindenáron el akarják kerülni a konfliktus bármilyen formáját, a felügyelet önmagában nem feltétlen jelent védelmet. A térségben jelenleg is gyakoriak a meglehetősen arcátlan orosz provokációk: vadászgépeik rutinszerűen közelítik meg a NATO-járőröket kikapcsolt transzponderekkel.

Fegyveres konfliktust persze nem kezdeményeznek, de a légtér megsértésével szándékosan tesztelgetik a Nyugat tűrőképességét, tudván, hogy az semmiképpen sem fog először lőni. Emellett az is kérdés, hogyan tudja elhárítani a károkat, ha észleli a közelgő bajt?

2024 decemberében például az egyik Finnországot és Észtországot összekötő EstLink 2 elektromos kábelt vágta ketté egy orosz hajó a tenger fenekén húzott horgonyát. Bár a vezeték legközelebbi pontja mintegy 50 kilométerre van Oroszország határától, de a grúz kapitánnyal ellátott tankerhajó, gond nélkül húzta keresztül 11 tonnás vasmacskáját a 658 megawattos kábelen.

Az olajszállító hajót rajtakapták, és a napokban tartott bírósági tárgyaláson a személyzet technikai hibákra hivatkozott, ami azért is érdekes, mert a horgony véletlen leengedését három különböző biztosíték akadályozza normál esetben. A finn hatóságok 2,5 év börtönbüntetést akarnak kiszabni a feltételezett szabotázsért, de egy szaklap számításai szerint

60 millió euróba fog kerülni megjavítani a 2014 óta hibátlanul működő, 320 millió eurós elektromos kábelt.

Egyelőre a jövő zenéje, hogy hogyan tudják majd megakadályozni a károkat vagy garantálni azt, hogy a valódi elkövetőket terheljék a helyreállítási költségek, azonban az ipar már elkezdte felismerni, hogy a civil technológiák gyors katonai adaptációra való átváltása stratégiai cél lesz a jövőben.

Itt szó van a szélturbinákat összekötő terminálok hasznosításáról, vagy akár percek alatt hajókra telepíthető moduláris megfigyelő konténerek fejlesztéséről, az így begyűjtött adatmennyiség azonban magában is problémát jelent.

Az egyre fejlettebb megfigyelő- és felderítőrendszerek hatalmas mennyiségű adatot termelnek, és amellett, hogy az azokat jelző felületek sem a legintuitívabbak, a kezelőszemélyzet kiképzése is sok esetben elavult, ami jelentősen lassítja a döntéshozatalt.

Az automatikus rendszerekből érkező valós idejű szenzoradatok gyakran túlterhelik az elemzőket. Így szakértők szerint ha nem történik átfogó reform az ember-gép felhasználói felületek területén,

még a legmodernebb platformok is kudarcot vallhatnak magas nyomású műveleti helyzetekben.

A helyzetet tovább nehezíti a NATO digitális rendszereinek széttagoltsága. A nemzeti rendszerek többnyire elkülönülten működnek, és az eddigi, felülről kikényszerített szabványosítási kísérletek rendre kudarcba fulladtak. Kompatibilis adatkezelési keretek és biztonságos adatátviteli protokollok nélkül a szövetség veszélyesen közel kerül ahhoz, hogy több információhoz jusson, mint amennyit hatékonyan fel tud dolgozni és a döntéshozatalban hasznosítani tudna.

Az információk integrálása, a hálózatok biztonságos kiépítése, az adatok megbízhatósága, és az, hogy hogyan reagáljanak rájuk a helyi erők, mind feladják majd a leckét az elkövetkező évekre. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha az EU-nak sikerül célja szerint egy megfelelő finanszírozási formát találni a kettős felhasználású eszközökre építő startup szektornak, akkor

egy valódi inkubációs medencévé válhat Európa egyik legnagyobb tengere.

