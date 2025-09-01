Finisben az EU hatalmas terve, hogy kiszervezze Trump háta mögül a világot

Az Európai Bizottság szerdán tervezi előterjeszteni a Mercosur kereskedelmi blokkal és Mexikóval kötött kereskedelmi megállapodások szövegét – közölték bennfentes források a Politicóval. Mindkét egyezmény Brüsszel azon törekvésének része, hogy új piacokat nyisson és diverzifikálja exportját a Kínával és az Egyesült Államokkal egyre feszültebbé váló kereskedelmi kapcsolatok közepette.
A megállapodásokat várhatóan csak uniós egyezményként. terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy elfogadásukhoz elegendő a minősített többség az EU Tanácsában és az Európai Parlamentben.
Így nem kell a nemzeti parlamentek jóváhagyása, ami jelentősen felgyorsíthatja a folyamatot.
A Mercosur blokkal – amelynek tagjai Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay és Bolívia – kötött megállapodás fontos mérföldkőnek számít, mivel megnyitná az európai export előtt a több mint 280 millió embert számláló, erősen védett piacot.
A megállapodás azonban várhatóan komoly politikai ellenállásba ütközik olyan országokban, mint Franciaország, amely attól tart, hogy a dél-amerikai marhahús és baromfi import negatív következményekkel járhat a hazai mezőgazdaságra. Emmanuel Macron francia elnök egy kiegészítő jegyzőkönyv tárgyalását követelte a Mercosur-megállapodáshoz, amely további biztosítékokat nyújtana a gazdálkodóknak.
A Mercosur-kérdést a csütörtöki és pénteki francia-német csúcstalálkozón is megvitatták Toulonban, ahol Friedrich Merz német kancellár a megállapodás gyors ratifikálásának kulcsfontosságú támogatójaként lépett fel.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Fontos amerikai engedélytől estek el a dél-koreai chipgyártók, esnek a részvények
Nem kímélik a Samsung papírjait sem.
Lángok csaptak fel Dél-Oroszországban: videón az ukrán támadás eredménye, amit lehet, nem is így terveztek
A Krasznodari határterületről érkeztek felvételek.
Csődbe ment egy fapados légitársaság
Idén már másodszor.
Árháború söpör végig a kínai autópiacon, a BYD is szenved
Jelentősen esett a nyereség.
Olyan döntésnek ágyazhatnak meg, amit még sokáig emlegetni fogunk
Van élet a Fed döntése előtt is.
Bejelentette Zelenszkij: elfogták az Ukrajnát megrázó hidegvérű gyilkosság feltételezett elkövetőjét
A parlament korábbi elnökét ölték meg.
Otthon Start: érkeznek a bankok feltételei, brutális a verseny, itt a 3% alatti kamat is
Esetenként több százezer forintos kedvezményeket is nyújtanak.
A bitcoinmágnás finnek
Ott voltam, amikor Kína hatodjára is betiltotta a Bitcoint - áll egy, a kriptós közösségben évek óta keringő mémen. Az ország egykor dominálta a bányászatot,... The post A bitcoinmágnás fi
3% alatti kamattal érkezik a Gránit Bank Otthon Start hitele
Jelentős kamatkedvezmény, komoly jóváírás és díjelengedés jellemzi a Gránit Banknál szeptember elsejétől elérhető Otthon Start hitelt. A támogatott kölcsön kamata 2,85% lesz.   A Gr
Az osztalék portfólióm - 2025. augusztus
Emelkedett a portfólióm hozama, egyrészt az Altria osztalékemelése, másrészt a nulla hozamú Walgreens kivezetése miatt. Az utóbbi nem éppen az ideális módszer egy portfólió hozamemelésére.
Novo Nordisk - elemzés
Végre találtam egy európai céget, ami kiszámíthatóan fizeti és emeli az osztalékot. A Finvizen keresgéltem kereskedési célpontok után, és ott találtam rá. Megnéztem a számait és a chartj
Mi vált valóra a 25 évvel ezelőtti jóslatokból?
Évtizedes fogadások közül válogattunk, és megnéztük, mi vált közülük valóra. Nagyot futott az elmúlt évben a Polymarket, a decentralizált előrejelzési piac, mi is több anyagot... The pos
ESG és adózás: így kapcsolódik össze a társadalmi felelősségvállalás és a vállalati adományozás
Az elmúlt években egyre nagyobb figyelmet kapott az ESG, azaz a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási szempontokat figyelembe vevő működés. Az ESG nem csupán trend vagy megfelelési k
Walgreens Boots Alliance, Inc. - ennyi volt
Tegnapi hír, hogy A Sycamore Partners lezárta a Walgreens Boots Alliance, Inc. felvásárlását....Az akvizíció lezárultával a WBA törzsrészvényeinek kereskedése megszűnt, és azok többé
Ön befektető? Érdemes néznie az USA fogyasztói bizalmi mutatóját
Az Egyesült Államok gazdasági ciklusának egyik legérzékenyebb előrejelző indikátora a fogyasztói bizalmi mutató. Ez a mérőszám nem csupán a háztartások rövid távú hangulatát tükrözi
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon!
Bikák és Medvék: Kivel jobb haverkodni a tőzsdén?
Hogyan ismerd fel, hogy épp emelkedő (bull) vagy csökkenő (bear) piacon jársz? Megtanulhatod, mikor érdemes növelni a kockázatvállalást, és mikor jobb óvatosan hátrálni.
Velünk marad az árrésstop, de mit fizetünk érte valójában?
Utánajártunk, vajon mit mutatnak a számok és mi várható a következő hónapokban
Meddig fékezheti az inflációt az árrésstop?
Kozák Tamással, az OKSZ főtitkárával beszélgettünk.
Nagy pofont kaptak a boltok - Mi jön most?
Örülhetnek a vásárlók ennek?