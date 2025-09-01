  • Megjelenítés
Finisben az EU hatalmas terve, hogy kiszervezze Trump háta mögül a világot
Uniós források

Finisben az EU hatalmas terve, hogy kiszervezze Trump háta mögül a világot

Portfolio
Az Európai Bizottság a héten készül bemutatni a Mercosurral és Mexikóval kötött kereskedelmi megállapodások szövegét, ami különösen Franciaországban válthat ki jelentős ellenállást – számolt be a Politico.

Az Európai Bizottság szerdán tervezi előterjeszteni a Mercosur kereskedelmi blokkal és Mexikóval kötött kereskedelmi megállapodások szövegét – közölték bennfentes források a Politicóval. Mindkét egyezmény Brüsszel azon törekvésének része, hogy új piacokat nyisson és diverzifikálja exportját a Kínával és az Egyesült Államokkal egyre feszültebbé váló kereskedelmi kapcsolatok közepette.

A megállapodásokat várhatóan csak uniós egyezményként. terjesztik elő, ami azt jelenti, hogy elfogadásukhoz elegendő a minősített többség az EU Tanácsában és az Európai Parlamentben.

Így nem kell a nemzeti parlamentek jóváhagyása, ami jelentősen felgyorsíthatja a folyamatot.

A Mercosur blokkal – amelynek tagjai Argentína, Brazília, Paraguay, Uruguay és Bolívia – kötött megállapodás fontos mérföldkőnek számít, mivel megnyitná az európai export előtt a több mint 280 millió embert számláló, erősen védett piacot.

A megállapodás azonban várhatóan komoly politikai ellenállásba ütközik olyan országokban, mint Franciaország, amely attól tart, hogy a dél-amerikai marhahús és baromfi import negatív következményekkel járhat a hazai mezőgazdaságra. Emmanuel Macron francia elnök egy kiegészítő jegyzőkönyv tárgyalását követelte a Mercosur-megállapodáshoz, amely további biztosítékokat nyújtana a gazdálkodóknak.

A Mercosur-kérdést a csütörtöki és pénteki francia-német csúcstalálkozón is megvitatták Toulonban, ahol Friedrich Merz német kancellár a megállapodás gyors ratifikálásának kulcsfontosságú támogatójaként lépett fel.

Címlapkép forrása: Getty Images

PR cikk

Fórum

