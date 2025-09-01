Műveletet hajtottak végre az oroszok Ursula von der Leyen repülőgépe ellen – rendkívüli tájékoztatást adott Brüsszel

Ursula von der Leyen repülőgépe ellen Oroszország műveletének célpontja lett, amikor GPS-zavaró támadással vették célba a repülőgépét Bulgária légterében. A gép biztonságban landolt, de az incidens felveti az európai légiközlekedés sebezhetőségének kérdését. Brüsszel szerint az eset újabb bizonyíték arra, hogy Moszkva rendszeresen használ megfélemlítő eszközeket az EU ellen. Az Európai Bizottság további részleteket közölt a Kreml akciójáról.

Az Európai Bizottság hétfői sajtótájékoztatóján megerősítették, hogy Ursula von der Leyen, a testület elnökének Bulgáriába tartó repülőgépét vasárnap GPS-zavarásos támadás érte, amelyet vélhetően Oroszország hadseregéhez tartozó erők hajtottak végre.

A gép végül biztonságosan leszállt Plovdiv nemzetközi repülőterén, de a bolgár hatóságok egyértelmű orosz beavatkozásra gyanakodnak.

A Bizottság szóvivője úgy fogalmazott, hogy az ilyen fenyegetések és megfélemlítési kísérletek „a Kreml ellenséges magatartásának rendszeres részét” képezik, és az eset csak megerősíti az EU eltökéltségét a védelmi képességek erősítése és Ukrajna támogatása mellett.

A részletekről szólva a Bizottság elmondta: a szóban forgó járat kereskedelmi charter volt, több utassal a fedélzeten. Arra a kérdésre, hogy a támadás célzottan az elnök repülőgépét érte-e, a szóvivők azt válaszolták, ez a bolgár hatóságok vizsgálatának tárgya. A brüsszeli álláspont szerint annyi biztos, hogy a plovdivi repülőtér teljes légiforgalmát érinthette az incidens.

A bolgár fél nyomoz, az EU pedig megismételte: ez az ő területükön történt, így a vizsgálat is az ő feladatuk.

Az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy a GPS-jamming nem elszigetelt jelenség. Mint elhangzott, Európa keleti szárnya világszinten a leginkább érintett, és a zavarások mára szinte napi gyakorlattá váltak. Tizenhárom tagállam már júniusban levélben hívta fel a Bizottság figyelmét a problémára.

A zavarás komoly következményekkel járhat nemcsak a légiközlekedésre, hanem a tengeri szállításra és a gazdaság egészére is.

Brüsszel ezért az EASA-val, az Eurocontrollal, a tagállamokkal, a navigációs szolgáltatókkal és az iparági szereplőkkel együttműködve dolgozik ki cselekvési tervet.

A megoldások között szerepel a Galileo műholdas rendszer jobb kihasználása, valamint szankciók kivetése azokra a vállalatokra, amelyek részt vesznek a jelek szándékos zavarásában. A Bizottság már több ilyen céget felvett a szankciós listára. Az EU emellett részt vesz a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet globális stratégiájának kidolgozásában is. A sajtótájékoztatón világossá tették: a történtek sürgetővé teszik az európai védekezési képességek fejlesztését, mert az orosz fenyegetések mindennapossá váltak, és a legmagasabb szintű politikai vezetőket sem kerülik el.

Címlapkép forrása: EU