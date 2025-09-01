Műveletet hajtottak végre az oroszok Ursula von der Leyen repülőgépe ellen – rendkívüli tájékoztatást adott Brüsszel

Az Európai Bizottság hétfői sajtótájékoztatóján megerősítették, hogy Ursula von der Leyen, a testület elnökének Bulgáriába tartó repülőgépét vasárnap GPS-zavarásos támadás érte, amelyet vélhetően Oroszország hadseregéhez tartozó erők hajtottak végre.
A gép végül biztonságosan leszállt Plovdiv nemzetközi repülőterén, de a bolgár hatóságok egyértelmű orosz beavatkozásra gyanakodnak.
A Bizottság szóvivője úgy fogalmazott, hogy az ilyen fenyegetések és megfélemlítési kísérletek „a Kreml ellenséges magatartásának rendszeres részét” képezik, és az eset csak megerősíti az EU eltökéltségét a védelmi képességek erősítése és Ukrajna támogatása mellett.
A részletekről szólva a Bizottság elmondta: a szóban forgó járat kereskedelmi charter volt, több utassal a fedélzeten. Arra a kérdésre, hogy a támadás célzottan az elnök repülőgépét érte-e, a szóvivők azt válaszolták, ez a bolgár hatóságok vizsgálatának tárgya. A brüsszeli álláspont szerint annyi biztos, hogy a plovdivi repülőtér teljes légiforgalmát érinthette az incidens.
A bolgár fél nyomoz, az EU pedig megismételte: ez az ő területükön történt, így a vizsgálat is az ő feladatuk.
Az Európai Bizottság hangsúlyozta, hogy a GPS-jamming nem elszigetelt jelenség. Mint elhangzott, Európa keleti szárnya világszinten a leginkább érintett, és a zavarások mára szinte napi gyakorlattá váltak. Tizenhárom tagállam már júniusban levélben hívta fel a Bizottság figyelmét a problémára.
A zavarás komoly következményekkel járhat nemcsak a légiközlekedésre, hanem a tengeri szállításra és a gazdaság egészére is.
Brüsszel ezért az EASA-val, az Eurocontrollal, a tagállamokkal, a navigációs szolgáltatókkal és az iparági szereplőkkel együttműködve dolgozik ki cselekvési tervet.
A megoldások között szerepel a Galileo műholdas rendszer jobb kihasználása, valamint szankciók kivetése azokra a vállalatokra, amelyek részt vesznek a jelek szándékos zavarásában. A Bizottság már több ilyen céget felvett a szankciós listára. Az EU emellett részt vesz a Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet globális stratégiájának kidolgozásában is. A sajtótájékoztatón világossá tették: a történtek sürgetővé teszik az európai védekezési képességek fejlesztését, mert az orosz fenyegetések mindennapossá váltak, és a legmagasabb szintű politikai vezetőket sem kerülik el.
Címlapkép forrása: EU
