Ursula von der Leyen újabb titkos sms-üzenetei miatt áll a bál Brüsszelben

Egyre nagyobb vitát kelt Brüsszelben, hogy Ursula von der Leyen a Signal alkalmazásban automatikusan törli az üzeneteit. A gyakorlat miatt az Európai Bizottság elnökének például Emmanuel Macron francia államfőnek küldött 2024-es üzenete sem maradt fenn, amely a Mercosur-megállapodás ügyében érkezett. Az uniós végrehajtó testület szerint mindez a biztonságot szolgálja, ám civil szervezetek az átláthatóság súlyos sérelmét látják benne.

Az Európai Bizottság hétfői sajtótájékoztatóján elismerték, hogy Ursula von der Leyen, a testület elnöke a Signal üzenetküldő alkalmazásban bekapcsolta az automatikus törlés funkciót, így az oda érkező szöveges üzenetek rövid idő után eltűnnek. A Follow the Money oknyomozó portál arról számolt be, hogy ennek következtében törlődött Emmanuel Macron francia elnök 2024 januárjában küldött üzenete is, amelyben állítólag a Mercosur–EU kereskedelmi megállapodás ügyében próbált lobbizni. A portál közérdekű adatigénylés nyomán másfél év elteltével kapott hivatalos választ, amelyben a Bizottság elismerte, hogy

az üzenet valóban a Signal alkalmazásban érkezett, de az eltűnő üzenetek (disappearing messages) beállítás miatt nem őrizték meg azokat.

A brüsszeli testület a sajtótájékoztatón hangsúlyozta:

szabályaik szerint csak azok a dokumentumok minősülnek regisztrálandónak, amelyek tartós, nem rövid életű információt tartalmaznak, illetve további intézkedést vagy követést igényelnek.

A Bizottság szerint a Macron-üzenet nem esett ebbe a kategóriába, mivel „egy már jól ismert és nyilvánosan is hangoztatott francia álláspont ismétlése” volt, amelyet a francia kormány korábban tanácsi üléseken is képviselt. A döntést von der Leyen és kabinetfőnöke közösen hozta meg.

A Bizottság azzal érvelt, hogy az automatikus törlés funkció használata a kiberbiztonságot szolgálja, és a Signal biztonsági ellenőrzőlistájának aktiválását kifejezetten ajánlja minden munkatárs számára. Mint elmondták, a rendszeres készülékcsere és a korábbi készülékek formázása is a biztonsági gyakorlat része, ennek következtében is csak korlátozott mennyiségű információ kerül át egyik eszközről a másikra. A szóvivők arra is emlékeztettek, hogy

az Európai Unió másodfokú bírósága idén májusban megerősítette: a Bizottság dokumentumkezelési szabályai összhangban állnak a jogszabályokkal.

A Transparency International és más civil szervezetek ezzel szemben arra figyelmeztettek, hogy az automatikus törlés a gyakorlatban átláthatatlanná teszi a Bizottság döntéshozatali folyamatait. Shari Hinds, a TI szakértője a Follow the Moneynek úgy nyilatkozott, hogy a funkció „teljes falat emel a kommunikációkhoz való hozzáférés elé”, és szerinte ideje lenne, hogy a Bizottság megszüntesse a szöveges üzenetek körüli titkolózást.

A vita különösen érzékeny, mivel von der Leyen továbbra is nyomás alatt áll a Pfizer-üzenetek ügyében: a bíróság korábban kimondta, hogy a Bizottság helytelenül tagadta meg azok kiadását, és nem adott elfogadható magyarázatot arra, mi történt a vakcinabeszerzések idején folytatott SMS-váltásokkal.

Címlapkép forrása: EU