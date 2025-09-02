Az európai szocialisták álltak bele Von der Leyen vámalkujába

Az Európai Parlament jóváhagyása lenne a következő lépcsőfok ahhoz, hogy az amerikaiakkal kötött alku szerint végre csökkentsék az európai autóexportra kivetett 27,5%-os vámokat, azonban úgy látszik, a szocialisták szerint ez a jelenlegi formájában sehogy sem éri meg az EU-nak. A megállapodásnak stabilitást kellett volna hoznia az Atlanti-óceánon folyó kereskedelembe, de mivel ez az elvárás máris összedőlni látszik, egyre több szereplő emeli fel a hangját a Bizottság által kialkudott vámalku ellen.

Határozottan ellenezzük a megállapodást.

– mondta el a Politicónak Iratxe García Pérez, a Szocialisták és Demokraták (S&D) pártcsalád elnöke.

Szerinte az EU-nak használnia kellene legerősebb kereskedelmi fegyverét, a 2023-tól elérhető kényszerítés elleni eszközt, hogy ezzel válaszoljon az amerikai elnök, Donald Trump legújabb fenyegetéseire, miszerint újabb vámokat varrna azon országok nyakába, ahol szabályozni próbálják a Metához vagy az Amazonhoz hasonló amerikai digitális szolgáltatók működését.

Bár az online szolgáltatásokra (DSA) és piacterekre (DMA) vonatkozó szabályozások régóta szúrják Trump szemét, a Bizottság tárgyalói tudatosan kerülték a kérdést, bízva abban, hogy a 15%-os vámplafon elég stabil ígéret ahhoz, hogy azzal bebiztosítsák magukat bármiféle kereskedelmi nyomás ellen.

A közös kereskedelmi nyilatkozat kiadása után így volt ez nem kevesebb mint öt egész napig, majd Trump újra elővette az online szolgáltatókat érintő érzékeny szabályozást. Úgy tűnik, igaza van Garcíának, amikor úgy látja:

Trump ki fog használni minden gyengeséget a kereskedelmi háború eszkalálására.

A pártcsaládot feltehetően felbátorította EB-biztosuk, Teresa Ribera előző heti kiállása és a francia elnök, Emmanuel Macron kritikája is, akik arról beszéltek, hogy egy ponton ellen kell állni Trump további követeléseinek.

Az Európai Parlamentben szerdán lesz az üggyel kapcsolatos meghallgatás, ami után csütörtökön ülésezik majd a szervezet kereskedelmi bizottsága. Az Európai Bizottság részéről tájékoztatást adó Sabine Weyandnak feltehetően nem csak a jogos kritikákra, hanem az Ursula von der Leyen kompetenciáját firtató politikai kérdésekre is választ kell majd adnia.

Mindez azért lényeges, mert a parlament legerősebb pártcsaládja, a Néppárt (EPP) tipikusan akkor tud többséget szerezni egy szavazathoz, ha

vagy a szintén középre húzó, de tőle balra eső szocialistákkal és liberálisokkal mozog együtt,

vagy ha az EU működésével szkeptikus szélsőjobboldali pártcsaládokkal szavaznak egy irányba.

Most azonban úgy néz ki, a parlament mindkét szélén politikai tőkét szeretnének építeni abból, hogy a felszínen elég előnytelennek látszó egyezség nemhogy a beígért kereskedelmi előnyöket, de a stabilitást vagy az USA védelmi támogatását sem tudja garantálni.

Ezen felül még a vámalkut és von der Leyent támogató néppárt berkein belül is vannak kritikus hangok. Jörgen Warborn, az EPP kereskedelempolitikai vezetője például arra hivatkozva kritizálja az egyezményt, hogy az szembe megy a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályaival.

Az erős kiállások ellenére azért érdemes megjegyezni, hogy a szocialisták nem először fenyegetnek azzal, hogy keresztülhúzzák von der Leyen terveit. A Bizottság ellen júliusban volt bizalmatlansági szavazáson szintén belengették, hogy megvonják támogatásukat, de végül von der Leyen mellé álltak, miután ígéretet kaptak arra, hogy a következő többéves pénzügyi keretnek továbbra is részét fogja képezni a lakhatási gondokat is orvosolni igyekvő szociális alap.

Címlapkép forrása: EU