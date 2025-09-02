Putyin: Oroszország elfogadja Ukrajna EU-tagságát

Putyin kijelentette, hogy
Oroszország soha nem ellenezte Ukrajna EU-tagságát, és elutasította az Európa elleni támadási tervekről szóló állításokat.
Az orosz elnök kedden Robert Fico szlovák miniszterelnökkel folytatott kínai találkozóján elmondta, hogy a nyugati országok és a NATO próbálják magukba olvasztani a teljes posztszovjet térséget, és Oroszországnak nincs más célja, mint saját érdekeinek védelme.
Ha az EU-tagsággal nincs is problémája, a NATO-csatlakozást Moszkva elfogadhatatlannak tartja saját biztonsága szempontjából.
Hangsúlyozta, hogy Ukrajna maga dönthet biztonságáról, de az nem történhet más országok, különösen Oroszország kárára. Putyin szerint léteznek alternatív megoldások Ukrajna biztonságának garantálására, és a háború lezárása esetén lehetőség nyílhat konszenzus megtalálására is.
Az Interfax hírügynökség egy kremli tanácsadóra hivatkozva arról számolt be, hogy
Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongun észak-koreai vezető várhatóan szerdán tárgyalásokat folytatnak Kínában.
A TASS állami hírügynökség szerint Putyin és Kim Hszi Csin-ping kínai elnök mellett részt vesznek a Tienanmen téren tartandó szerdai katonai díszszemlén, majd ezt követően folytatódhatnak a megbeszélések az orosz és az észak-koreai vezetők között.
Forrás: Reuters
Címlapkép forrása: AP/MTI Fotó/Vjacseszlav Prokofjev
