Az EU bejelentette a világ egyik legnagyobb kereskedelmi megállapodását – főhet Trump feje

Az Európai Bizottság előterjesztette a tagállamok elé a Mercosur-országokkal és Mexikóval kötendő új kereskedelmi megállapodások jóváhagyását célzó javaslatát. Az egyezmények célja az EU kereskedelmi kapcsolatrendszerének diverzifikálása, valamint a stratégiai nyersanyagokhoz és piacokhoz való hozzáférés biztosítása. A Bizottság szerint a megállapodások több százmilliárd eurós kereskedelmi forgalmat érinthetnek, és több százezer európai munkahelyet támogathatnak. A két egyezmény az egyre bezárkózóbb Egyesült Államok ellen is jó fegyver lehet.

Az Európai Bizottság hivatalosan javaslatot tett a Tanácsnak két jelentős kereskedelmi megállapodás aláírására és jóváhagyására:

az EU–Mercosur Partnerségi Megállapodásra (EMPA)

és az EU–Mexikó Modernizált Globális Megállapodásra (MGA).

Az EMPA Argentínát, Brazíliát, Paraguayt és Uruguayt foglalja magában, és több mint 700 millió fogyasztót lefedő, a világ legnagyobb szabadkereskedelmi övezetét hozza létre. Az Európai Bizottság becslése szerint

az egyezmény akár 39 százalékkal, azaz 49 milliárd euróval növelheti az EU éves exportját a térségbe, és több mint 440 ezer európai munkahelyet támogathat.

A jelenlegi magas vámokat jelentősen csökkentik: autók esetében 35 százalékról, gépek esetében 14–20 százalékról, gyógyszereknél pedig 14 százalékról.

A mezőgazdasági kereskedelemben is jelentős változások várhatók, ami korábban már konfliktusokat vetített előre, mert Franciaország, valamint több nagy mezőgazdasági ország, köztük Magyarország is kritizálta a javaslatot. Azonban az eddigi hírek szerint nem tudtak blokkoló kisebbséget összehozni a tagállamok minősített többséges szavazására.

A Bizottság most azzal próbálja nyugtatni a gazdákat, hogy becsléseik szerint az EU agrár-élelmiszeripari exportja a Mercosur-országokba közel 50 százalékkal nőhet, miután csökkennek a borra és szeszes italokra (35 százalék), csokoládéra (20 százalék) és olívaolajra (10 százalék) kivetett vámok. A megállapodás védi a 344 földrajzi árujelzővel rendelkező európai terméket, és szigorú védelmi mechanizmust vezet be az érzékeny ágazatok – például a marha- és baromfihús – esetében.

Az Európai Bizottság külön jogszabályban szabályozná a piacvédelmi mechanizmus működését, és fokozná az importtermékek egészségügyi és élelmiszerbiztonsági ellenőrzését, hogy így is védje az európai agráriumot.

Az új Közös Agrárpolitika 2027 utáni időszakra legalább 300 milliárd eurós keretet biztosít a gazdák jövedelemtámogatására, valamint 6,3 milliárd eurós válságalapot hoz létre.

Mexikó esetében a modernizált megállapodás megszünteti a fennmaradó vámokat, amelyek bizonyos európai agrártermékekre – például sajtra, baromfira, sertéshúsra, tésztára, almára, lekvárra, csokoládéra és borra – jelenleg akár 100 százalékosak is lehetnek.

Ez jelentős versenyelőnyt ad az EU exportőreinek, különösen mivel Mexikó nettó élelmiszerimportőr.

A megállapodás 568 európai földrajzi árujelző védelmét is kiterjeszti. Ezen felül az EU könnyebb hozzáférést nyer olyan stratégiai nyersanyagokhoz, mint a fluorit, a bizmut és az antimon, amelyek fontos szerepet játszanak a vegyiparban, a gyógyszergyártásban és az elektronikai iparban.

A jelenlegi adatok szerint az EU és a Mercosur 2024-es árukereskedelme kiegyensúlyozott: az EU 53,3 milliárd euró értékben exportált, míg a Mercosur 57 milliárd euró értékben szállított termékeket az EU-ba. A Mercosur legfontosabb exporttermékei közé az agrártermékek (42,7 százalék), az ásványi anyagok (30,5 százalék) és a papíripari termékek (6,8 százalék) tartoznak. Az EU legfőbb exportcikkei a gépek és berendezések (28,1 százalék), a vegyi és gyógyszeripari termékek (25 százalék), valamint a közlekedési eszközök (12,1 százalék). Szolgáltatások terén 2023-ban az EU 28,5 milliárd eurót exportált a régióba, míg a Mercosur 13,1 milliárd eurónyit Európába.

Mindkét megállapodásnak két szakaszban kell jogilag jóváhagyást kapnia.

Először a kizárólag uniós hatáskörbe tartozó részekről döntenek, amelyek az Európai Parlament és a Tanács jóváhagyásával léphetnek hatályba ideiglenes kereskedelmi megállapodásként. Ezt követően az EMPA és az MGA teljes szövegét minden tagállamnak ratifikálnia kell.

A Bizottság célja, hogy ezek a megállapodások a geopolitikai kockázatok közepette biztosabb, diverzifikáltabb kereskedelmi hálózatot alakítsanak ki, amely támogatja az európai gazdaság növekedését és a stratégiai nyersanyagokhoz való hozzáférést.

A mostani két megállapodás egyben kárenyhítés is: az Egyesült Államokkal kötött, 15 százalékos vámplafonról szóló egyezmény vélhetően piacvesztést okoz majd az európai exportőröknek, míg a Mercosur és Mexikó hatalmas új felvevőterület lehet, míg olcsóbbá teheti a nyersanyagexportot. Erre maga Ursula von der Leyen is utalt a magyarul exkluzívan a Portfolio-n megjelent véleménycikkében.

