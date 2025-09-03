Ursula von der Leyen bizottsága újból fejet hajtott Trump ultimátumának

Hiába volt beígérve a hétfői büntetés, úgy tűnik Maroš Šefčovič, az EB kereskedelemért felelős biztosa közbeavatkozott, és megakadályozta egy potenciálisan több száz milliárd eurós büntetés kivetését a Google-re, amiért az évekig saját reklámszolgáltatását részesítette előnybe az európai és egyéb versenytársaival szemben - tudta meg az MLex.
A Google már előre megkapta az értesítést arról, hogy hétfőn várható döntés az EU négy éve tartó Adtech vizsgálatában. Az ügy különösen érzékeny, mivel
a vállalat online hirdetési üzleti modelljének alapjait kérdőjelezi meg.
Šefčovič annak ellenére szabhatott gátat a bírságnak, hogy az ügyért felelős, és a Trump tárgyalási stratégiájával is kifejezetten kritikus versenyjogi biztosnak, Teresa Riberának egyáltalán nem állt szándékában tovább húzni a szabályozás betartatását.
A bírság megakadályozása azért lehetett fontos Šefčovičnak, mert Trump múlt hét hétfőn azzal fenyegetett, hogy újabb vámokat szab ki azokra az országokra, amelyek szerinte "diszkriminatív" törvényeket hoznak az USA digitális szolgáltatói ellen.
Bár az EU digitális versenyszabályozása régóta téma az Egyesült Államok és Európa vezetése között, Šefčovič és csapata tudatosan hagyta ki annak megvitatását a kereskedelmi tárgyalások szövegezéséből.
Ez vagy azért volt, mert bíztak abban, hogy Trump tartaná magát a 15%-os vámplafonhoz, vagy azért, mert a háttérben Šefčovič csapata ígéretet tett az amerikaiaknak arra, hogy a jövőben rugalmasabban kezelik majd a digitális szolgáltatókat érintő törvények érvényesítését, ha amerikai cégekről van szó.
A hivatalos álláspont szerint persze a bírságot azért nem vetették ki, mert a vizsgálat "még folyamatban van," azonban ezen a ponton már az is kérdéses, hogy mennyire erős a bizottság belső kohéziója, amelynek tagjai úgy látszik
eltérő értékeket társítanak az USA-val való jó viszony életben tartásához.
Címlapkép forrása: EU
