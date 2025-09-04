Úgy tűnik, a fél világ félreértette Trump legfrissebb vámfenyegetéseit

Trump múlt hét hétfőn egy olyan bejegyzést tett közösségi média felületén, amelyben "jelentős" vámokat lengetett be azoknak az országoknak, amelyek szabályozzák az amerikai technológiai vállalatokat. Bár a fenyegetés konkrét államot nem nevezett meg, szinte mindenki azt a konklúziót vonta le, hogy az amerikai elnök az EU digitális fogyasztóvédelmi és versenytörvényeit kritizálja, kevesebb mint egy héttel azután, hogy közös nyilatkozatot adtak ki a két fél közti kereskedelmi megállapodásról.
A bejelentés után többek közt a francia elnök, Emmanuel Macron is arról beszélt, hogy nem szabad engedni az újabb amerikai fenyegetéseknek, de még az Európai Bizottság szerdai sajtótájékoztatóján is felmerült a téma. Itt Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos maga kezdett szabadkozni, hogy ő mindig is az EU érdekeit tartja szem előtt, miután arról szivárogtak hírek, hogy személyesen akadályozta meg a Google-re váró bírságokat, hogy nehogy újabb vámokat kapjon a nyakába az unió.
Most azonban úgy tűnik, hogy a fenyegetések valódi célpontja Dél-Korea, és minden egyéb olyan ország volt, amelyek EU-s mintára saját szabályozásokat vezetnének be a digitális szolgáltatások szerint. Legalábbis ezt állítják a Politiconak nyilatkozó Fehér Házi források.
Az USA és Dél-Korea közt még júliusban született egy előzetes megállapodás, amely nagyban hasonlít az EU-val kötött alkura, mely szerint míg az amerikai áruk vámmentességet élveznek, addig az Dél-Koreából érkező termékekre egy 15%-os tarifa fog vonatkozni, és az ország azt is vállalja, hogy nagy értékben vásárol energiát, valamint visz befektetéseket az Egyesült Államokba.
Ugyan szokatlan lehet, hogy a Fehér Ház csak most próbálja tisztázni a közlemény valódi célját, az némileg alátámasztja a dolgot, hogy a fenyegetés nem sokkal azután jelent meg, hogy Trump Washingtonban látta vendégül Lee Jae Myung dél-koreai elnököt.
Az EU-hoz hasonlóan korábban a dél-koreai kormány is visszautasította, hogy a két fél közti kereskedelmi nyilatkozatnak része legyen a digitális szabályozásokról való lemondás, de úgy tűnik, ők nem zárkóznak el attól, hogy lazítsanak a tervezett törvényeken, amelyek az amerikai kormány szerint jelenlegi formájukban a kínai cégek térnyelésével járnának.
Bár az európai digitális szabályozás régóta részét képezik az EU és az USA közti nézeteltéréseknek, a lap forrásai szerint a Fehér Ház most Dél-Koreán túl inkább olyan országokra összpontosít, mint India, Törökország és Brazília, amelyek még csak fontolgatják, hogy uniós mintára törvényi kereteket határozzanak meg, amelyek szűkíthetik a Metához hasonló techóriások mozgásterét.
A fenyegetés mindenesetre komoly felbolydulást okozott európai berkekben, és alapvetően kérdőjelezte meg ismét, hogy mennyire lehet komolyan venni a Trumppal kötött megállapodásokat. Amennyiben azonban igazak az értesülések, elképzelhető, hogy
az amerikai vezetés végső soron beletörődött abba, hogy az unió fenntartja jogát a területén jelentős hasznokat hozó digitális piacok szabályozására.
Címlapkép forrása: EU
