  • Megjelenítés
Európa egyik leggazdagabb országa már egyre inkább belépne az EU-ba
Uniós források

Európa egyik leggazdagabb országa már egyre inkább belépne az EU-ba

Portfolio
Egyre inkább érzi az EU-n kívüli státuszának hátrányait a kontinens egyik leggazdagabb országa, Norvégia, ahogy a világkereskedelem feszültségei fokozódnak. A politikai elit ezért egyre inkább arról beszél, hogy az országnak be kellene lépnie az Európai Unióba. Bár a norvégok többsége még mindig elutasítja a csatlakozást, a legfrissebb felmérések szerint a támogatók aránya már megközelíti az ellenzőkét, ami jelentős elmozdulás az öt évvel ezelőtti helyzethez képest. A politikai vezetés egyelőre óvatos, de egyre erősebben jelen van a közéletben az a felismerés, hogy az ország döntéshozatali beleszólása nélkül kiszolgáltatott marad az EU gazdasági és kereskedelmi folyamataival szemben, miközben alakíthatná is azokat tagállamként.

Norvégia egyre hátrányosabb helyzetbe kerül az Európai Unión kívül, miközben a nemzetközi kereskedelmi és vámpolitikai feszültségek nőnek – számolt be a Financial Times a külügyminiszter, Espen Barth Eide kijelentése alapján.

Szerint az ország számára

egyre nagyobb a különbség az EEA-tagság és a teljes EU-tagság között.

Ennek oka, hogy Norvégia jelenleg része az uniós egységes piacnak, de nincs beleszólása az EU kereskedelmi döntéseibe, így például a Trump-kormányzat által indított vámháborúk vagy a brexit következményei közvetlenül érintik, anélkül hogy alakíthatná azokat. Hasonlóan vélekedik Ine Eriksen Søreide, a konzervatív ellenzék vezetője is, aki arra figyelmeztetett, hogy

az ország egyre inkább kívül reked azon a döntéshozatali körön, amelyhez hozzáférést szeretne, valamint létszükséglete legyen, hogy megkapja.

Bár mind a Munkáspárt, mind a Konzervatív Párt támogatja az EU-csatlakozást, egyikük sem szorgalmaz azonnali népszavazást, mivel a közvélemény-kutatások szerint a többség jelenleg még mindig inkább elutasítja azt.

De már alig vannak előnyben az ellenzők: a legfrissebb 2025-ös felmérések szerint az EU-tagság támogatottsága áprilisban már 38–41 százalékon állt, de az ellenzők aránya még 42–48 százalék között mozgott.

Öt éve még csak a lakossága negyede volt az EU-belépés pártján.

A csatlakozás kérdése továbbra is megosztja a társadalmat, és komoly politikai kockázatot jelentene a napirendre tűzése. Az utóbbi évek válságai – a koronavírus-járvány, az ukrajnai háború, a menekültválság és a brexit – ugyanakkor mind megerősítették azt az érzést, hogy az EU belső folyamatai átalakulnak, és a harmadik országok, köztük Norvégia, egyre inkább kiszolgáltatott helyzetbe kerülnek.

Az energiapiaci együttműködés az egyik legnagyobb feszültségforrás az EU és Norvégia kapcsolatában. Januárban összeomlott a kormánykoalíció, amikor a Center Párt nem volt hajlandó támogatni több uniós energiadirektíva átvételét. Bár jogi kötelezettség van az EEA-megállapodás alapján, a norvég politikai vita arról szól, milyen ütemben és milyen mértékben hajtsák végre az uniós előírásokat. Espen Barth Eide szerint az ország célja, hogy

felgyorsítsa az EU-s szabályok átvételét, ugyanakkor több beleszólást szeretne az energiapolitikai döntésekbe.

Kapcsolódó cikkünk

Olyan ország vezetné be következőnek az eurót, amely még nincs is az EU-ban

A magyarok többsége saját kárára is befagyasztva tartaná az EU-s pénzeket

Putyin: Oroszország elfogadja Ukrajna EU-tagságát

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
P063208-302816
Uniós források
Komoly leépítések várhatnak Ursula von der Leyen bizottságára
Pénzcentrum
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility