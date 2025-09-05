Komoly leépítések várhatnak Ursula von der Leyen bizottságára

Átfogó reformok jöhetnek az Európai Bizottság működésében, miután az azt vezető Ursula von der Leyen elrendelte a szervezet működési hatékonyságának felülvizsgálatát. Bár a Bizottság dolgozói állománya nem mondható túlzóan nagynak, Brüsszelt rendszeresen kritizálják lassú és bürokratikus működése miatt. Most, csakúgy mint a szabályozás és a költségvetés terén, a munkavégzés területén is egyszerűsítést és modernizálást ígér a Bizottság elnöke.

Ursula von der Leyen úgy látja, hogy jelentős mozgástér van szervezete működésének költséghatékonyabbá tételére, ezért költségvetési és közigazgatási biztosát, Piotr Serafint arra kérte fel, hogy vizsgálja felül a Bizottság működését, és tegyen le egy, a külső teljesítményösszehasonlítást is tartalmazó dokumentumot az asztalára.

Az ebből következő reform célja az lesz, hogy egy „modern, hatékony közigazgatási” struktúrát hozzon létre a „megváltozott politikai prioritások” és az „új normának számító változékonyságot” figyelembe véve, úgy, hogy ahol lehet, a költségeket is csökkentsék – derül ki a Politico által látott dokumentumból.

A lapnak nyilatkozó tisztviselők elmondták, hogy egész részlegeket is összevonhatnak, és azóta az is kiderült, hogy bevezethetik az AI-eszközök használatát, egyelőre csak a fordítási munka felgyorsítására. A munkát végző 7–9 fős testületet külső szakértőkből és professzorokból tervezik összeállítani októberben, akik legkorábban év végén kezdhetik majd meg a munkát.

A cél az, hogy 2026 végéig a Bizottság megszüntessen minden „szükségtelen folyamatot”, így az sem kizárt, hogy a 32 ezer főt foglalkoztató Európai Bizottság jelentős leépítéseket hajt végre, egyes munkaköröket összevon, és szigorúbb határidőkkel fog dolgozni.

Ursula von der Leyen már első ciklusában is nagy hangsúlyt fektetett az egyszerűsítésre, amely esetében sokszor a döntéshozatal központosításával és a biztosai közötti hierarchia megreformálásával párosult.

Bár a 32 ezer fő nem hangzik kevésnek, ez csupán néhány ezerrel több ember, mint ahányat a Magyar Posta foglalkoztat. Azt is fontos megjegyezni, hogy az egész EU gépezet működése

a közös költségvetés 7%-át teszi ki, ami nagyjából a tagállamok GDP-jének mindössze 0,07%-át jelenti.

Bár az egyszerűsítés régóta cél a szabályozás és a költségvetés terén is, az egymást követő krízisek kezelése mindig prioritást élvezett. Mostanra azonban úgy látszik, valóban halaszthatatlanná váltak a reformok, mert olyan sebességgel jönnek a geopolitikai változások, hogy a rendes ügymenetben már nehéz volna őket kellő körültekintéssel lekövetni.

Címlapkép forrása: EU