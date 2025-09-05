  • Megjelenítés
Komoly leépítések várhatnak Ursula von der Leyen bizottságára
Uniós források

Komoly leépítések várhatnak Ursula von der Leyen bizottságára

Portfolio
Átfogó reformok jöhetnek az Európai Bizottság működésében, miután az azt vezető Ursula von der Leyen elrendelte a szervezet működési hatékonyságának felülvizsgálatát. Bár a Bizottság dolgozói állománya nem mondható túlzóan nagynak, Brüsszelt rendszeresen kritizálják lassú és bürokratikus működése miatt. Most, csakúgy mint a szabályozás és a költségvetés terén, a munkavégzés területén is egyszerűsítést és modernizálást ígér a Bizottság elnöke.

Ursula von der Leyen úgy látja, hogy jelentős mozgástér van szervezete működésének költséghatékonyabbá tételére, ezért költségvetési és közigazgatási biztosát, Piotr Serafint arra kérte fel, hogy vizsgálja felül a Bizottság működését, és tegyen le egy, a külső teljesítményösszehasonlítást is tartalmazó dokumentumot az asztalára.

Az ebből következő reform célja az lesz, hogy egy „modern, hatékony közigazgatási” struktúrát hozzon létre a „megváltozott politikai prioritások” és az „új normának számító változékonyságot” figyelembe véve, úgy, hogy ahol lehet, a költségeket is csökkentsék – derül ki a Politico által látott dokumentumból.

A lapnak nyilatkozó tisztviselők elmondták, hogy egész részlegeket is összevonhatnak, és azóta az is kiderült, hogy bevezethetik az AI-eszközök használatát, egyelőre csak a fordítási munka felgyorsítására. A munkát végző 7–9 fős testületet külső szakértőkből és professzorokból tervezik összeállítani októberben, akik legkorábban év végén kezdhetik majd meg a munkát.

A cél az, hogy 2026 végéig a Bizottság megszüntessen minden „szükségtelen folyamatot”, így az sem kizárt, hogy a 32 ezer főt foglalkoztató Európai Bizottság jelentős leépítéseket hajt végre, egyes munkaköröket összevon, és szigorúbb határidőkkel fog dolgozni.

Ursula von der Leyen már első ciklusában is nagy hangsúlyt fektetett az egyszerűsítésre, amely esetében sokszor a döntéshozatal központosításával és a biztosai közötti hierarchia megreformálásával párosult.

Bár a 32 ezer fő nem hangzik kevésnek, ez csupán néhány ezerrel több ember, mint ahányat a Magyar Posta foglalkoztat. Azt is fontos megjegyezni, hogy az egész EU gépezet működése

a közös költségvetés 7%-át teszi ki, ami nagyjából a tagállamok GDP-jének mindössze 0,07%-át jelenti.

Bár az egyszerűsítés régóta cél a szabályozás és a költségvetés terén is, az egymást követő krízisek kezelése mindig prioritást élvezett. Mostanra azonban úgy látszik, valóban halaszthatatlanná váltak a reformok, mert olyan sebességgel jönnek a geopolitikai változások, hogy a rendes ügymenetben már nehéz volna őket kellő körültekintéssel lekövetni.

Kapcsolódó cikkünk

Úgy tűnik, a fél világ félreértette Trump legfrissebb vámfenyegetéseit

Látszólagos győzelem, rejtett veszteségek – a transzatlanti paktum mérlege

Az EU bejelentette a világ egyik legnagyobb kereskedelmi megállapodását – főhet Trump feje

Címlapkép forrása: EU

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

HR trendek 2025-2026

A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk

MNB Intézet

Mit köszönhetünk a ChatGPT-nek?

Az emberi hallucinációt mint a külső inger nélküli érzékelést definiálhatjuk. Modellhallucinációról akkor beszélhetünk például, amikor egy modell elsősorban nem adatra, hanem a modell fel

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
GettyImages-1870727314-brüsszel-eu-csatlakozás-eu-tagság-európai-Európai-Bizottság-európai-parlament-Európai-Unió-nemzetközi-uniós-csatlakozás-uniós-tagság
Uniós források
Európa egyik leggazdagabb országa már egyre inkább belépne az EU-ba
Pénzcentrum
Kiderült a meglepő igazság az Otthon Start hitelről: tisztul a kép, minden egy irányba mutat
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility