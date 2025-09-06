25 évig döngették a kaput, Von der Leyen most szabad bejárást nyert az EU országainak

Bemutatták a kereskedelmi megállapodást, amely alapjaiban változtathatja meg az Európai Unió globális helyzetének megítélését. A dél-amerikai Mercosur-államokkal alakuló partnerség új piacokat nyit az európai exportőröknek, megkönnyíti a kritikus nyersanyagok behozatalát, és eközben középtávon jelentősen javíthatja az ott dolgozók munkakörülményeit, elvárásokat állít az erdőírtások megfékezésére, az állatjólét garantálására, valamint a demokratikus működés fenntartására. Ugyan a megállapodással közel sem fedezné egy USA-val való kereskedelmi szakítás költségeit, Dél-Amerika legfontosabb piacai először nyílnak meg ilyen mértékben a külvilágnak, így jelentős részesedésnövekedésre számíthatnak az európai termelők és kereskedők.

Néhány óra egyeztetés után az Európai Bizottság részéről Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos prezentálta a mintegy 25 éve alakuló Mercosur-megállapodást, amely most már nemcsak kereskedelmi egyezmény formájában, hanem egy komplex, modern partnerségként jöhet létre.

A megállapodás szempontjából Argentínát, Brazíliát, Paraguayt és Uruguayt tömörítő blokk az EU-s termékek 91%-ára alkalmaz vámmentességet, miközben ők egy meglehetősen szigorú kvótarendszerben exportálhatják majd mezőgazdasági termékeiket az unió határain belülre.

Ugyan a dél-amerikai országok felvásárlóerejével kapcsolatban lehetnek kétségek, ha megnézzük a korábbi vámtarifákat, világossá válik, hogy a várható árcsökkenés mellett jelentős exportnövekedésre számíthatnak az európai cégek. Az egyezmény beiktatása után fokozatosan tűnnek majd el az eddig érvényben lévő

35%-os vámok az autóalkatrészekre és tömény italokra,

28-27%-os vámok a tejtermékekre és borokra,

20%-os vámok a gépekre és édességekre,

valamint a 18-14%-os vámok a kémiai anyagokra és gyógyszerekre.

Az EU-s vállalatok már ilyen exportterhek mellett is évi 84 milliárd eurónyi árut és szolgáltatást adnak el a Mercosur-országokban élő 270 millió embernek, akiknek az éves GDP-jük 2 700 milliárd euró körül mozog. Az uniós előrejelzések szerint

a térségben eladott exportcikkek értéke 50 milliárd euróval nőhet a vámalkunak köszönhetően, ezt a számot azonban csak 2040-re jósolják.

Többek között azért is lesz ilyen lassú a folyamat, mert a helyi termelők megóvása érdekében, az európai cikkek többsége is csak nagyon fokozatosan érheti el a vámmentességet.

Eklatáns például a hibrid és elektromos autók helyzete, amikre bár a 35%-os vámot azonnal 25%-ra csökkentik, teljesen csak 18 év múlva mentesülnek a kereskedelmi terhek alól. Ez elsőre meglehetősen vérszegénynek hangzik a közelgő 15%-os amerikai vámok mellett, azonban a hagyományos motorral rendelkező járművekre - amelyek értékesítését az EU 2035-ig akarta kivezetni - azonnal 0%-ra csökken a tarifa, ami tényleg egy hatalmas lehetőséget nyit a német autóiparnak.

Ehhez hasonlóan, örülhet még a gép-, a gyógyszer- és a vegyipar is, mivel az ő termékeik is azonnali vámmentességhez jutnak, viszont egy sor mezőgazdasági termék - amely a helyi termelők helyzetét veszélyeztetné - csak 5-10-15 év alatt fog ide eljutni.

Bár Magyarország nem folytat igazán jelentősnek mondható kereskedelmet egyik országgal sem, az általunk eladott áruk pont a gyors vámmentességhez jutó kategóriákba esnek. 2024-ben például

161 millió euró értékben adtunk el gépeket és elektromos eszközöket,

102 millió euró értékben járműveket, közlekedési eszközöket,

72 millió euró értékben gyógyszereket és vegyi anyagokat,

és 45 millió euró értékben műanyagtermékeket.

Ez összesen mintegy 150 milliárd forintnyi eladott árut jelent, amelyek nagyon rövid időn belül mentesülhetnek az exportterhektől, ha az Európai Tanács és Parlament is elfogadhatónak találja a Mercosur-megállapodást jelenlegi formájában.

Jó hír még szintén, hogy a két blokk megnyitja egymás előtt a közbeszerzések lehetőségét is, tehát európai cégek is jelentkezhetnek majd a Mercosur-államok megbízásaira, és fordítva. Ezen a téren is nagy lehetőségek vannak, de még a jövő zenéje lesz, hogy mennyire gördülékenyen tudnak majd együtt dolgozni az európai és dél-amerikai felek.

Időkényszer

A több évtizedes tárgyalások tavaly decemberben mozdultak előre, nem sokkal Donald Trump — azóta beiktatott — amerikai elnök novemberi választási győzelme után. Akkor az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, és a tagállamokat tömörítő Tanácsot képviselő António Costa együtt kezdték feltérképezni a globális Dél gazdaságait, hogy alternatív piacokat keressenek az unió országainak.

Nem volt alaptalan a nekirugaszkodás, hiszen Trump áprilisban belengette vámfenyegetéseit, és bár azóta politikai megállapodásra jutott az EU-val, a közös nyilatkozat után kevesebb mint egy hét telt el a megállapított 15%-os vámplafonon felüli exportterhekkel és csipkorlátozásokkal való következő fenyegetésig.

Bár a Fehér Ház utólagos szivárogtatásai alapján az elnök bejegyzése valójában Dél-Koreának szólt, az mindenképpen jelzésértékű, hogy a nem hivatalos cáfolatra is majdnem két hetet kellett várni.

Trump kirohanására és a vélt kereskedelmi stabilitás újabb megkérdőjelezésére persze ez idő alatt több európai vezető is reagált, így köztük Emmanuel Macron francia elnök is, aki egész idáig a legkomolyabb korlátot jelentette a Mercosur-megállapodás létrejöttéhez.

Macron amiatt ágál már sok éve a dél-amerikai egyezmény megkötése ellen, mert némi olasz, lengyel és magyar aggály mellett a francia gazdák rendkívül tartanak attól, hogy a Mercosur-országokból beáramló - elmondásuk szerint rossz minőségű - olcsó marhahús miatt árcsökkentésre kényszerülnek, vagy vevőik egyszerűen elfordulnak tőlük.

Ez azonban az Európai Unió által közölt számok alapján alig tűnik többnek, mint riogatás, hiszen a behozott marhahúsra nemcsak ugyanazok a higiéniai és előállítási szabályok fognak vonatkozni, mint az európaira, hanem

a behozható mennyiséget is maximum 99 ezer tonnában határozták meg, ami az éves uniós fogyasztás mindössze 1,5%-a.

Agropánik

Az elenyészőnek tűnő számok ellenére nem véletlen, hogy a Bizottság kilenc hónapot várt a megállapodás megszületésével. Ez idő alatt igyekezett egy olyan rendszert kidolgozni, amely biztosítja a nyugtalankodó tagállamokat arról, hogy agrárszektorukra nem lesz negatív hatással az új egyezmény.

A marhahús esetében alapból is nehéz elképzelni, hogy kiszorítaná az európai termelőket, hiszen arra a 99 ezer tonnás kvótán belül is 7,5%-os behozatali tarifa vonatkozik, azon felül pedig egy magas rangú EU-s tisztviselő elmondása alapján

olyan többrétegű vámteher van, amely összességében 40–50%-os extraköltségnek felelne meg.

Ezen kívül érzékeny mezőgazdasági termékként jelölték meg még a csirkehúst, amelynek a vámmentesen behozható termékek mennyiségét 5 év alatt fogják 180 ezer tonnára emelni, valamint a cukrot, amelynél a jelenleg is életben lévő, szintén 180 ezer tonnás brazil kvótát csak egy 10 ezer tonnás paraguayi importhatárral toldják meg. Némileg kevésbé aggályos, de szintén figyelmet kapó termék a rizs és a méz, amelyek 45, illetve 60 ezer tonnás kvótákat kaptak, mivel belőlük közel sem önellátó az EU.

Érdekes még a 450 ezer tonnában maximált etanol behozatal, amelyet kizárólag a vegyipar vehet majd igénybe. Az üzemanyagipar, ami az EU-ba importált évi 6 millió tonna etanol kétharmadát használja fel, ehhez képest egy külön 200 ezer tonnás kvótát kap, amelyre eléréséig csak a normál vámköltség harmadát kell majd kifizetni. Ezeket a mézzel és a rizzsel egyetemben, a csirkekvótához hasonlóan 5 év alatt vezetik be fokozatosan.

A húsok esetében egyébként az újonnan szabott maximális mennyiségek nagyjából kétszeresét hozták be 2024-ben a magasabb vámok mellett, és a dél-amerikai országok minél előbb szeretnék a megállapodás beiktatását, így nem hagyható figyelmen kívül a gazdák és tagállamaik aggodalmai. Az ezzel kapcsolatos félelmek orvoslására azonban a Bizottság magára kötelező jellegű törvényi biztosítékokat is elhelyezett a megállapodásban.

Ennek megfelelően az EB félévente felülvizsgálja a mezőgazdasági termékek mozgását, és eredményeit transzparensen megosztja a tagállamokkal, úgy ahogy az Európai Parlamenttel és a Mercosur-partnerországokkal is. Amennyiben ártalmas anomáliát tapasztalnak, kötelező jelleggel közbelépnek, és fenntartják a jogot, hogy a megállapodáson közvetlenül nem módosító, oldalszabályozásokkal orvosolják a helyzetet.

Bár egyáltalán nem számítanak rá, hogy problémák merülnének fel, a következő többéves pénzügyi keret részévé tesznek egy 6,3 milliárd eurós Unity Safety Net nevű eszközt, amelyből az esetleges hirtelen részesedés kieséseket kezelnék, akár a gazdák közvetlen támogatásával. Erről azonban hangsúlyosan úgy beszélnek az egyezménnyel foglalkozó tisztviselők is, hogy erre inkább egy "lakásbiztosításként" kell gondolni, amit akkor is megköt az ember, ha biztos benne, hogy nem fog kigyulladni a háza.

Kétsebességes partnerség

Bár a friss megállapodás fényében a lengyelek már jelezték, hogy továbbra sem támogatják a megállapodást, a franciák már azt kommunikálták, hogy megnézik az új biztosítékokat, és csak ezután mondanak majd véleményt.

Mindez azért fontos, mert következő lépésként a tagállamokat tömörítő Európai Tanácsnak kell jóváhagyni az egyezményt, ebbe pedig jelentősebb beleszólása van a hozzájuk hasonló nagy európai országoknak.

Ha a tagállamokat kellően megnyugtatják a Bizottság biztosítékai, akkor az Európai Parlamentnek is szavazással kell nyugtáznia a szerződés tartalmát, ami után a Tanács minősített többséggel, tehát legalább 15 ország és rajtuk keresztül az EU lakosságának 65%-ának jóváhagyásával életbe is lép az egyezmény szigorúan kereskedelemre vonatkozó része.

Ahhoz azonban, hogy a teljes partnerségi megállapodás megvalósuljon, még szükség lesz arra, hogy a tagállamok - mind az EU, mind a Mercosur részéről - saját nemzeti parlamentjeikben is ratifikálják annak részleteit.

Az egyezményt elsősorban annak gördülékeny bevezetése miatt bontották két részre, hiszen bármennyire is fontosak az uniós szereplők elvárásai azzal kapcsolatban, hogy a dél-amerikai áruk fenntartható módon legyenek kitermelve,

a jelenlegi geopolitikai környezetben sokkal nagyobb hangsúlyt élvez az, hogy minél hamarabb megindulhasson a versenyképességet elősegítő kereskedelem.

Amennyiben ez megvalósul, az EU előzetes számításai szerint 15 év alatt 60%-al nőhetnek az exportbevételek, és a 30 ezer európai cég, amelyek már jelenleg is Mercosur-országokba exportálnak, mintegy 4 milliárd eurót fognak megtakarítani éves szinten, a sokáig védett piacon elért vámcsökkentéseknek köszönhetően.

Nem véletlen, hogy a Trumppal kötött alkuval szemben Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos is ezt nevezte a valaha volt legnagyobb megállapodásnak, hiszen a negyed évszázadra visszavezethető tárgyalások eredményeként, soha nem látott kaput nyitottak a dél-amerikai országok az európai áruk és befektetők előtt.

Ez utóbbi különösen fontos, hiszen már most is 400 milliárd euró körül mozog a Mercosur-országokban jelen levő európai közvetlen befektetések (FDI) összege, ami még jelentősebben megugorhat, ha létrejön a valódi partnerség.

Kritikus befektetések

Az európai FDI-ok pedig különösen nagy szerepet kaphatnak a megállapodás egyik legfontosabb aspektusánál, a dél-amerikai területeken található kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférésnél.

A Mercosur-országokban több, Európának stratégiailag is fontos anyag található. Mindenképpen kiemelendő az Argentínában könnyen hozzáférhető lítiumkészletek, amelyek jelenleg elengedhetetlenek a legjobb minőségű akkumulátorok előállításához, és a Brazíliában található bányák, ahol az EU 34-es kritikus nyersanyag listájáról 7 elem is megtalálható.

Bár jelenleg a felsoroltak közül csak kettő - a lítium és a mangán - tartozik a kritikusnál magasabb kategóriába sorolt, stratégiai nyersanyagok közé, érdemes még figyelni a nióbiumra, amelynél mind készletekben, mind feldolgozási képességben szinte egyeduralkodó Brazília.

A nióbium elsősorban az acéliparban játszik kulcsszerepet, mivel erősíti, hajlékonyabbá és korrózióállóbbá teszi az fémeket. Ezen kívül alkalmazzák a repülőgépiparban, orvosi eszközökben és az űriparban is, amelyek

mind kereskedelmileg és stratégiailag fontos szektorok Európának, különösen, ha megkerülhetetlen szereplők akarunk maradni az Egyesült Államok számára.

Ezen felül az anyagban nagy potenciál van arra is, hogy fontos szerepet töltsön be az akkumulátoriparban. Ha pedig az európai fejlesztők létre tudnak hozni nióbiumra alapozó, magas hatásfokú akkumulátorokat, akkor ez is stratégiai elemmé válhat, amely még jobban megemeli a Mercosur-országokkal kötött megállapodás súlyát.

Középtávon érdemes megjegyezni, hogy a megállapodás egy külön pontban emeli ki, hogy a feldolgozott anyagokra nem fog magasabb vámokat kivetni, mintha azokat nyersen szállítanák; ami a Mercosur-országokat is arra ösztönözheti, hogy ilyen feldolgozó üzemeket hozzanak létre.

Ez azonban nemcsak a helyi szereplők számára felhívás, hanem az európai befektetőknek is előnyös lehet, hiszen az ott elérhető munkaerő viszonylag kedvező áron hozzáférhető, így az oda telepített európai feldolgozó üzemek is a két kontinens közös versenyképességét erősíthetik.

Dél-amerikai álom

Márpedig van hangsúly a közös felemelkedésen: míg sok esetben a kulturális hasonlóságok kiemelése, a közös múlt hangsúlyozása csupán diplomáciai körítés, az, hogy Šefčovič is hosszasan hangsúlyozta az egyébként nem részletszegény megállapodás ezen oldalát, arra utalhat, hogy az EU-nak érdemes elkezdeni sajátjaként tekinteni dél-amerikai szövetségeseire.

Persze a sok pozitívum mellett jogos aggályok is felmerülnek azzal kapcsolatban, hogy a nagyobb volumenű kereskedelmet és így a termelést ösztönző megállapodással az EU nem járul-e hozzá a dél-amerikai erdőírtásokhoz, amelyeket gyakran az új üzemek és legelők létesítése is motivál.

A kérdésben az unió azt a döntést hozta, hogy az országok saját céljait tekinti kötelező érvényűnek,

így például Brazília vállalását arra, hogy 2030-ig leállítja a nettó erdőírtást országában.

Ugyan ez esetben igen kedvező számnak tűnik, hogy már a 2023-as bejelentést követő évben 30%-kal sikerült visszavenni az ilyen jellegű tevékenységet, a dél-amerikai rezsimváltások könnyen felboríthatnák az ilyen ígéreteket, így különösen nagy jelentőséggel bír, ha őket az EU-val való partnerségi kapcsolathoz kötik az államok.

Hasonló elvek vonatkoznak a helyi munkakörülményekkel, az állattartással és a nemek közti egyenlőséggel szemben támasztott követelményekre is, amelyeknél egy erősebb garanciát kínál az, hogy ha az unió nemcsak figyelemmel kíséri a változásokat, hanem elvár és aktív segítséget nyújt az ilyen irányú fejlődéshez.

Ezen felül a négy Mercosur-ország közül három már most is kifejezetten élen jár a zöldenergia területén, így Brazília több mint 80, Uruguay 98 és Paraguay energiaszükségleteit gyakorlatilag 100%-ban megújuló forrásokból látják el, amelynek legnagyobb része vízenergia formájában jelenik meg.

A kulcs itt a meglévő kapacitások fejlesztésén, digitalizálásán és általános modernizálásán lehet, amellyel még több tiszta energiát lehet majd előállítani a termelés növeléséhez. Ennek érdekében már eddig is egy 45 milliárd eurós keretet különítettek el az ilyen törekvésekkel foglalkozó Global Gateway projekt Latin-Amerikával és a Karib-térséggel foglalkozó szárnyának, azonban ezt most további

1,8 milliárd euróval toldják meg, amely kifejezetten arra is fel lesz használva, hogy az említett társadalmi, valamint fakivágási irányelvek betartását ellenőrizni tudják.

Korlátozott kilátások

Összességében, bár az Argentínával, Brazíliával, Paraguayjal és Uruguayjal megkötött partnerség nagyfokú körültekintést és potenciális buktatókat is tartalmaz, a rövid és hosszú távú előnyei már most is nyilvánvalóak.

A Mercosur-megállapodás globálisan is jó példája lehet annak, hogy milyen az, amikor az EU egy kiszámítható - és tegyük hozzá: nála kisebb érdekérvényesítési eszközzel rendelkező - féllel tárgyal. Mindez azonban nem jöhetett volna létre a Trump-hatás nélkül, amely a geopolitikailag és kereskedelmileg kiszolgáltatottabb szereplőket a gazdasági összefogás irányába terelte.

Ezen felül arról sem szabad megfeledkezni, hogy bár meglehetősen biztatóak a kereskedelmi kilátások,

jelenleg a Mercosur-országokba érkező európai export mindössze tizede annak, amennyit az USA vásárol fel tőlünk.

Emellett, bár önmagában nagyon jól hangzik, hogy a megállapodás 77 milliárddal növelheti az EU GDP-jét, a kontextus, hogy ez mindössze 0,45%-os növekedést jelent, amit elviekben 15 év alatt érhetnek el a tagállamok, már sokkal kevésbé kézzelfoghatóvá teszi a megállapodás súlyát.

Mindenesetre az egyesség már pusztán a diplomáciai súlya miatt is fontos, a kritikus nyersanyagforrások diverzifikálása miatt pedig szinte elengedhetetlen alkuról beszélhetünk.

Érdemes lesz figyelni, hogy a tagállamok milyen jelzéseket adnak a következő hetekben, mert első sorban ebből lesz kiolvasható, hogy valóban sikerül-e beindítani a felek közti kereskedelmi reformokat még az idei év vége előtt. Ez esetben a határidő elvileg nem vágyálom, vagy optimista várakozás, mert a témában nyilatkozó magas rangú tisztviselők szavai szerint egy igencsak megalapozott elvárás.

