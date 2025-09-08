Kilenc hónap alatt fordult a kocka: teljes irányváltás az EU–USA-viszonyban

"Túlléptünk a korábbi problémákon" - jelentette ki António Costa, az Európai Tanács elnöke a Financial Timesnak adott interjújában. Costa szerint a transzatlanti kapcsolatok stabilizálódtak, annak ellenére, hogy Trump korábban élesen bírálta az Európai Uniót.
"Ha visszatekintünk kilenc hónappal ezelőttre, januárra, mindenki nagyon aggódott, különösen az Egyesült Államokkal való kapcsolataink miatt. Az elmúlt kilenc hónapban sikerült stabilizálnunk a transzatlanti kapcsolatokat" - fogalmazott Costa, aki a 27 uniós tagállam vezetőit képviseli.
Az EU Tanácsának elnöke szerint Trump kezdeti, EU-ellenes nyilatkozatai ma már úgy tűnnek, mintha tíz évvel ezelőtt hangzottak volna el.
Most új fejezetet nyitottunk, és erre az új stabilitásra kell építenünk, hogy folytathassuk kapcsolatunkat az Egyesült Államokkal
– tette hozzá.
Costa optimizmusa ellenére pénteken az Európai Bizottság 2,95 milliárd eurós bírságot szabott ki a Google-ra keresési hirdetési gyakorlata miatt, és elrendelte, hogy a vállalat szüntesse meg saját szolgáltatásainak előnyben részesítését. Trump erre válaszul "nagyon tisztességtelennek" nevezte a döntést és új vámokkal fenyegette meg Európát.
A barátok sem értenek egyet mindenben. Tudjuk, hogy az Egyesült Államoknak más a víziója, mint Európának a digitális szabályozásról. De tiszteletben tartjuk a véleményüket, és biztosak vagyunk benne, hogy ők is tiszteletben tartják a döntéseinket
– mondta Costa a nézeteltérésről.
A pozitív fejlemények között említhető, hogy Trump nemrég bejelentette, az USA hamarosan véglegesíti kötelezettségvállalásait az Ukrajna számára nyújtandó, európai vezetésű biztonsági garanciákkal kapcsolatban.
Az amerikai adminisztráció emellett tárgyalásokat kezdett az EU tisztviselőivel egy új, Oroszország elleni szankciós csomagról.
Ez jelentős elmozdulás Trump korábbi álláspontjától, amikor kizárta az amerikai részvételt egy konfliktus utáni erőben, és potenciális szankcióenyhítést helyezett kilátásba Moszkva számára. A változás azt követően történt, hogy az európai NATO-szövetségesek vállalták a GDP 5 százalékának védelmi kiadásokra fordítását, valamint az EU és az USA kereskedelmi megállapodást kötött, amelyben az EU elfogadta a 15 százalékos vámokat számos amerikai exportra.
Más uniós tisztviselők azonban figyelmeztetnek, hogy a transzatlanti kapcsolat továbbra is bizonytalan kulcsfontosságú területeken, és sokan óvatosak Trump váratlan politikai fordulatai miatt. Egy magas rangú uniós tisztviselő szerint a védelemről, kereskedelemről és Ukrajnáról szóló megállapodások inkább csak "időt vásároltak" az EU számára a Trump-adminisztrációval kapcsolatban, mintsem véglegesen rendezték volna a vitás kérdéseket.
Címlapkép forrása: EU
