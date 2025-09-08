Kiszivárgott Orbán Viktor Brüsszelbe küldött figyelmeztető levele

Orbán Viktor egy mai keltezésű levélben követeli az Európai Uniótól Magyarország határvédelmi költségeinek megtérítését, kiemelve, hogy az ország 2015 óta több mint egymillió illegális migráns belépését akadályozta meg, mégis napi egymillió eurós bírságot kap Brüsszeltől.

Az Index hétfő esti cikkében felidézi, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság (EB) elnöke augusztus 31-én közös sajtótájékoztatót tartott Donald Tusk, lengyel miniszterelnökkel a belorusz határon emelt acélkerítés mellett. Az EB elnöke akkor elmondta, hogy az Európai Unió (EU) "komolyan veszi a Keletről érkező fenyegetést". Hozzátette, hogy felgyorsítják a SAFE (Security Action for Europe) uniós védelmi hitelprogramot, melyben 150 milliárd eurót mozgósítanak a tagállamoknak többek között a védelem és a fegyveripar fejlesztésére.

A lengyelországi sajtótájékoztatón elhangzottakat követően Orbán Viktor miniszterelnök levelet írt Ursula von der Leyennek. A portál információi szerint a miniszterelnök levelében elismerően fogadta von der Leyen korábbi kijelentését: "érdeklődéssel olvastam a Lengyelországban tett nyilatkozatát, miszerint az Európai Unió külső határainak védelmét biztosító fizikai akadályok közös felelősség" - írja levelében a kormányfő az index.hu cikke szerint.

"Magyarország az elmúlt tíz évben a Schengeni Térség jelentős határszakaszát védte, kizárólag a nemzeti költségvetésünkből finanszírozva. Magyarország ismételten kérte ezen kiadások megtérítését az Európai Bizottságtól. Azonban politikai vagy pénzügyi támogatás helyett Magyarország csak folyamatos kritikával találkozott, és példátlan, napi 1 millió eurós pénzügyi bírság megfizetésére kötelezték" - írta Orbán Viktor, aki a levélben kifejti: Magyarország ugyanazt az elismerést és pénzügyi támogatást várja ezen eredményért, mint más tagállamok.

Megjegyezte, hogy "számos, nagy migrációs nyomással sújtott határ menti tagállam döntött úgy, hogy fizikai akadályokat épít külső határai mentén nemzeti biztonságuk és polgáraik biztonságának védelme érdekében".

A portál úgy tudja, a kormányfő levelében figyelmeztető hangon ír a jövőbeli kihívásokról:

a legfrissebb előrejelzések szerint bármikor milliónyi potenciális migráns indulhat útnak Afrikából.

A levél végén a miniszterelnök konkrét kérést fogalmaz meg, amelyben sürgeti az Európai Bizottságot, hogy nyújtson pénzügyi segítséget a határ menti tagállamoknak minden diszkrimináció nélkül.

Zárásként hangsúlyozza: "Magyarország továbbra is elkötelezett az európai szolidaritás mellett és folytatja a küzdelmet a közös európai értékekért a schengeni határ és polgáraink biztonságának védelmével".

A levél másolatát a portál információi szerint az Európai Tanács minden tagjának megküldték, ami jelzi, hogy Orbán Viktor szélesebb európai nyilvánosság előtt kívánja felvetetni a kérdést.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán