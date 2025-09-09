Palotaforradalom indult Ursula von der Leyen ellen

Teresa Ribera, Ursula von der Leyen helyettese és az Európai Bizottság versenypolitikáért felelős alelnöke egyre látványosabban szembemegy a brüsszeli hivatalos kommunikációval. A konfliktus kiéleződött, miután Ribera a múlt héten „népirtásnak” nevezte a gázai helyzetet egy párizsi beszédében, majd nem vett részt a Google elleni jelentős versenyjogi döntés bejelentésén.
Bár hivatalosan azt állítják, logisztikai okok miatt nem tartott sajtótájékoztatót, több beszámoló szerint Ursula von der Leyen kabinetje tudatosan akadályozta meg Ribera megjelenését, hogy elkerüljenek egy esetleges botrányt.
Az ügy azért is keltett feltűnést, mert Margrethe Vestager korábbi versenyjogi biztos idején az ilyen nagy horderejű döntéseket mindig nyilvános, politikai üzenetértékű sajtótájékoztatókon jelentették be – írja a Politico. Most ehelyett mindössze egy technikai háttérbeszélgetést tartottak, névtelen szakértőkkel, ami heves tiltakozást váltott ki az újságírók körében. A Bizottság szóvivője szerint Ribera szombaton Etiópiába utazott, ezért nem tudott részt venni az eseményen, ám POLITICO forrásai szerint péntek délután még a Berlaymont épületében tartózkodott, és nem volt más hivatalos programja.
A helyzet rávilágít arra is, mennyire megváltozott az Európai Bizottság belső dinamikája von der Leyen második ciklusában.
Korábban több erős, önálló profilú politikus dolgozott a testületben, mint Frans Timmermans vagy Thierry Breton, míg Ribera kinevezése eleve feszültségeket hordozott. A spanyol politikus szocialista kormányfő jelöltjeként érkezett, és már a kinevezése előtt élesen bírálta von der Leyen klímapolitikai engedményeit, „károsnak” és „ártalmasnak” nevezve azokat. Most pedig a gázai konfliktus mellett a Trump-adminisztrációval kötendő kereskedelmi megállapodás ügyében is saját álláspontot képvisel.
Bár a Bizottság igyekszik egységes képet mutatni, a háttérben egyre inkább érzékelhető a törésvonal a két vezető között. A Google-ügy kommunikációjának visszafogott kezelése valószínűleg annak a félelemnek köszönhető, hogy Ribera nyilvános szereplése újabb feszültségeket robbantott volna ki, akár a Közel-Kelet, akár az Egyesült Államok felé. A hivatalos közlemények szerint teljes belső egyetértés volt a döntés mögött, Ribera pedig kedden Strasbourgban áll majd a sajtó elé, ahol kiderülhet, mennyire maradt meg az egységes front látszata.
Címlapkép forrása: EU
