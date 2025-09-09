Ursula von der Leyent és a tagállamokat is betámadta a felkért megmentőjük

Mario Draghi egy évvel ezelőtt mutatta be átfogó reformtervét az Európai Unió gazdasági versenyképességének megerősítésére, de a tagállamok azóta alig haladtak az ajánlások megvalósításával. A volt Európai Központi Bank-elnök és olasz miniszterelnök frusztráltan figyelmeztetett a Politico szerint:
Azokat a hatalmas beruházásokat, amelyekre a jövőben szükség lesz, nem akkor kell megtenni, amikor a helyzet már fenntarthatatlanná válik, hanem most, amikor még van erőnk alakítani a jövőnket.
A Draghi-jelentés olyan elemeket tartalmaz, mint az uniós szintű infrastrukturális beruházások, az ipar számára megfizethető energiát biztosító új energiahálózat, közös katonai beszerzések az amerikai fegyverektől való függés csökkentésére, valamint az európai technológiai startupokba tőkét áramoltató egységes pénzügyi szektor kialakítása.
A kezdeti lelkesedés ellenére a végrehajtás szinte teljesen megakadt. Emmanuel Macron francia elnök a reformok mielőbbi végrehajtását sürgette, Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a „legfejlettebb technológiai szektorokban való lemaradás” elkerülésével érvelt, míg Friedrich Merz, Németország vezető politikusa, még Draghi korábbi válságkezelő szlogenjét is idézte, ígérve, hogy „mindent megtesz” (whatever it takes) az ország védelmi iparának megerősítéséért.
Ennek ellenére a gyakorlatban a nemzeti érdekek ütközése miatt a tervek nem mozdulnak előre.
Stéphane Séjourné, az Európai Bizottság iparstratégiáért felelős alelnöke szerint „a Draghi-jelentés az EU gazdasági doktrínájává vált”, ugyanakkor elismerte, hogy a „Draghi-hatás” elhalványul, amikor a tagállamok konkrét jogszabályokról kezdenek tárgyalni.
A halogatás különösen az energiaszektorban látványos:
egy friss elemzés szerint ezen a területen eddig egyetlen intézkedést sem hajtottak végre.
Anna Stürgkh osztrák EP-képviselő rámutatott, hogy az országok egyszerűen nem akarják megosztani olcsó energiájukat a szomszédaikkal. „Ha összekapcsolják a hálózataikat olyan országokkal, ahol magasabbak az árak, az ő áraik is emelkedni fognak. Ez tény” – mondta. Hasonló a helyzet a bankunióval is. Luis Garicano spanyol közgazdász szerint nem a Bizottság, hanem a kormányok akadályozzák, hogy a tőke szabadon áramolhasson a tagállamok között. A közös adósságkibocsátást a „takarékos” országok, például Németország és Hollandia blokkolják, miközben a Covid-járvány utáni megszorítások miatt egyre kevesebb forrás áll rendelkezésre a stratégiai célok megvalósítására.
Draghi korábbi pozícióiban – legyen szó az EKB éléről vagy az olasz kormány vezetéséről – közvetlen hatalommal rendelkezett, most viszont csak figyelmeztetésekkel élhet. Februárban az Európai Parlament előtt már élesen bírálta a tagállamokat:
Azt mondjátok, nem a közös adósságra, nem az egységes piacra, nem a tőkepiaci unióra. Nem mondhattok nemet mindenkire és mindenre.
Augusztusban, egy rimini rendezvényen az Egyesült Államokkal vívott kereskedelmi tárgyalások kudarcát „nagyon brutális ébresztőnek” nevezte. „Be kellett törődnünk abba, hogy legnagyobb kereskedelmi partnerünk és szövetségesünk vámokat vetett ki ránk, és minket sürgetett a katonai kiadások növelésére – mindezt olyan módon, amely nem feltétlenül szolgálja Európa érdekeit.”
A Bizottság Ursula von der Leyen irányítása alatt egy nyolcfős külön egységet hozott létre Draghi terveinek megvalósítására, de több szakértő ezt elégtelennek tartja. Az EU vezetése egy új, 410 milliárd eurós közös ipari alap létrehozásával próbálja koncentrálni az erőforrásokat, amely a tagállami forrásokat is összevonná. Ősszel a Bizottság ajánlást tesz a kormányoknak a beruházások összehangolására, de már most látszik, hogy ez komoly vitákat fog kiváltani. „El tudja képzelni bárki, hogy egy nagy tagállam a saját adófizetőinek pénzéből egy szlovéniai ipari üzemet finanszírozzon?” – tette fel a kérdést egy uniós tisztviselő, jelezve a nemzeti érdekek dominanciáját.
Draghi szerint 2025 fordulópontot hozott Európa geopolitikai illúzióiban.
Évekig azt hitte az Európai Unió, hogy 450 millió fogyasztójának gazdasági ereje önmagában geopolitikai hatalmat és befolyást biztosít a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatokban
– mondta. „Ez az év lesz az, amikor ez az illúzió végleg szertefoszlott.” A volt jegybankelnök figyelmeztetése szerint a kontinens csak akkor őrizheti meg gazdasági súlyát, ha a tagállamok félreteszik a belpolitikai megfontolásokat és közösen cselekszenek – amire azonban egyre szűkül az időablak.
Címlapkép forrása: EU
Itt van Szijjártó Péter nagy bejelentése!
Fontos szerződést fognak ma aláírni.
Politikai elfogultság a bankoknál: Trump odalépett, a felügyelet máris intézkedik
Irányelveket adtak ki a rossz gyakorlat kivizsgálására.
Óriási befektetés rázza fel a mesterséges intelligencia piacát
Európai tech-óriás vásárolt be a francia AI-startupba
Szijjártó Péter: muszáj fenntartani az orosz energiakapcsolatot
Elmondása szerint Moszkvát a háború befejezésére kérte.
A Kreml célkeresztjébe került Európa erős embere – Mivel vívta ki Putyin haragját a német kancellár?
Furcsa történetek keringenek Friedrich Merzről.
Keményen üzent a Kreml a Nyugat újabb szankcióiról: egyértelmű az álláspontjuk
Ukrajna erős amerikai lépésekre számít.
Besülni látszik a kormány csodafegyvere, de ősszel újratöltöttek
Vajon a nyugdíjasok utalványa kirántja a boltokat a bajból?
Kiszivárgott Orbán Viktor Brüsszelbe küldött figyelmeztető levele
Ursula von der Leyennek címezte.
113 millióval tehet vagyonosabbá az Otthon Start
A héten indult el az Otthon Start hitel és már első napokon nagy érdeklődés mutatkozott a támogatott hitel iránt. Sokak számára egyedül ezzel a támogatott hitellel van lehetőségük, hogy saj
Olcsók a magyar részvények? - Interjú az Év Portfóliómenedzserével
A Donald Trump által okozott zűrzavar miatt most kevesebb figyelem irányul a klímavédelemre, de a zöldenergia-szektor már piaci alapon, támogatások nélkül robog előre. Egy sikeres... The post O
HR trendek 2025-2026
A magyar munkaerőpiac 2025-ben fordulóponthoz érkezett. A gazdasági bizonytalanság, a technológiai fejlődés és a társadalmi elvárások együtt formálják át a vállalatok működését. Az elk
Azok a marhák...
Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh
Macy's Inc - kereskedés
Tavaly októberben vásároltam, nem is keveset, mert akkor azt hittem, hogy a korrekciónak vége, és már egy felfelé tartó impulzusba ülök bele pár hétre. Hát nem, az a korrekció idén április
Hasznos útmutatót ad Odüsszeusz az élet bolyongásaihoz
Az Odüsszeia kódja ma is friss. Fontos kérdésekben ad iránymutatást az eposz: mi múlik rajtunk és mi nem; mit lehet megúszni és mit nem; mi a nők szerepe a világban; milyen erők alakítják az
Hullámok hátán a zöldebb energia felé
A tengerek, óceánok hullámzása és az árapály régóta ismert, állandó és kiszámítható energiaforrás. Az energetikai szakértők egyre többen hangsúlyozzák, hogy az
Deák Ferenc eladná a lelkét egy lakásért? (feat. Szabó László)
Jó szórakozást! Milyen platformokon találjátok még meg? A HOLD After Hours podcastek megtalálhatók a Spotify, YouTube, Apple Podcast, Google Podcasts és Soundcloud
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Miért a tőzsdei befektetést válasszam az állampapír helyett?
Online előadásunkon megvizsgáljuk a két befektetési formát, megtárgyaljuk az előnyeiket és a hátrányaikat, sorra vesszük mikor mibe érdemes fektetni.
Állami tulajdonból a 4iG-hoz kerül a Rába
Bővül a cég védelmi portfóliója.
Olyan csúcsokat támad a forint, amit kevesen hittek – Mi történik?
A Közgazdász-vándorgyűlésen elhangzottak a magyar devizát is megmozgatták.
A Labubu babák a tőzsdén is tarolnak
Amikor az eredetit gyártja Kína, a másolatot a világ.