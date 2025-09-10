  • Megjelenítés
Az Európai Parlament nagyobb agrártámogatást szeretne 2027 után
Uniós források

Az Európai Parlament nagyobb agrártámogatást szeretne 2027 után

MTI
Az Európai Parlament nagyobb és külön agrártámogatást szeretne a 2027 utáni, hétéves uniós költségvetésben, valamint kevesebb bürokráciát a gazdáknak és ösztönzőket a környezeti és társadalmi célok eléréséhez - közölte szerdán az uniós parlament.

Az EP strasbourgi plenáris ülésén a 393 igen, valamint 145 nem szavazattal, 123 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban az EP-képviselők kijelentették:

az EU közös agrárpolitikáját (KAP) nem szabad más finanszírozási területekkel összevonni,

és nem szabad a tagállamok által a mezőgazdaságon kívüli célokra használt szélesebb pénzügyi keret részévé tenni.

Közvetlen jövedelemtámogatást kell fizetni minden aktív, hivatásos gazdának, a területalapú modellt követve - szögezték le. A vidékfejlesztést a kohéziós politikától függetlenül kell támogatni - húzták alá.

Az állásfoglalás javaslatot tesz a gazdák adminisztratív terheinek csökkentésére és egy olyan rendszer bevezetésére, amely a gazdákat környezetvédelmi és társadalmi célok elérésére ösztönzi. Az ökorendszereknek önkéntesnek kell maradniuk, és javadalmazással kell párosulniuk - írták. Az EP-képviselők azt szeretnék továbbá, hogy vegyék figyelembe a már alkalmazott gazdálkodási gyakorlatokat, amikor elvárják a gazdáktól, hogy megfeleljenek a földterületek állapotmegőrzésére vonatkozó követelményeknek (GAEC).

A megterhelő gazdaságellenőrzési eljárások minimalizálása érdekében az EP-képviselők szerint a KAP-források felhasználásának nyomon követését műholdas képek és önbevallás alapján kellene elvégezni egy központosított, elektronikus jelentéstételi rendszerben.

A megfelelő mennyiségű és jó minőségű élelmiszerek termelésének biztosítására az EP beruházásokat szorgalmaz a vízmegtartó, -elosztó és -tároló infrastruktúra modernizálására és fejlesztésére, illetve a szennyvíz tisztítására és kezelésére. A gazdáknak ösztönzőket kell adni a biomassza, a mezőgazdasági hulladékok és a melléktermékek hasznosítására - javasolták.

Kapcsolódó cikkünk

Friss hiányadatot közölt az NGM

Senkinek sem tetszik az EU új költségvetése, de épp ezért lehet jó

Súlyos visszaéléseket tárt fel az OLAF az agrártámogatásoknál, lemondott a miniszter

Durva lenne az agrárreform - 40 százalékot zuhanhat a termelés?

Radikális változás jön az uniós pénzek elosztásában, ettől tarthat a magyar kormány

Magyarország 37,7 milliárd eurót kaphat Brüsszeltől, csak nem világos, hogyan és mire

Drágulásra felkészülni! Új adót vezet be az EU

Megfojtanák von der Leyent egy kanál vízben, pedig csak húzott egy Trumpot az agrárpénzeknél

Túlfeszítette a húrt Brüsszel, belháború indult az uniós pénzek miatt

Ursula von der Leyen mészárszékre küldte az EU szent tehenét, már lázadnak ellene

Még több pénzt szedne be Ursula von der Leyen uniós mestertervének megvalósítására

Hamarosan megszólal Orbán Viktor Magyarország kulcságazatának kivéreztetéséről

Megkongatták a vészharangot: teljesen kivéreztetnék Magyarország kulcságazatát

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

RSM Blog

Rejtett transzferár kockázatok

A magyar transzferár szabályozás keretében végzett NAV ellenőrzések során leggyakrabban az árképzés és az alkalmazott módszertan kerül előtérbe. Ugyanakkor egyre nagyobb figyelmet kap az is

Holdblog

Azok a marhák...

Érzek némi bűntudatot a tegnapi dupla Angus-burger után. Még jó, hogy volt mellette sült krumpli is, legalább lefelé tolta az átlagos, kajánkénti szennyezésemet. Ám a... The post Azok a marh

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
euro-europai-unio-bankjegy
Uniós források
Jóváhagyta az Európai Parlament, hogy átcsoportosítsa az EU a kohéziós támogatásokat
Pénzcentrum
Kongatják a vészharangot Budapesten és a Balatonnál is: hiába a rekord, ennek nem lesz jó vége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility