Az Európai Parlament nagyobb agrártámogatást szeretne 2027 után

Az EP strasbourgi plenáris ülésén a 393 igen, valamint 145 nem szavazattal, 123 tartózkodás mellett elfogadott állásfoglalásban az EP-képviselők kijelentették:
az EU közös agrárpolitikáját (KAP) nem szabad más finanszírozási területekkel összevonni,
és nem szabad a tagállamok által a mezőgazdaságon kívüli célokra használt szélesebb pénzügyi keret részévé tenni.
Közvetlen jövedelemtámogatást kell fizetni minden aktív, hivatásos gazdának, a területalapú modellt követve - szögezték le. A vidékfejlesztést a kohéziós politikától függetlenül kell támogatni - húzták alá.
Az állásfoglalás javaslatot tesz a gazdák adminisztratív terheinek csökkentésére és egy olyan rendszer bevezetésére, amely a gazdákat környezetvédelmi és társadalmi célok elérésére ösztönzi. Az ökorendszereknek önkéntesnek kell maradniuk, és javadalmazással kell párosulniuk - írták. Az EP-képviselők azt szeretnék továbbá, hogy vegyék figyelembe a már alkalmazott gazdálkodási gyakorlatokat, amikor elvárják a gazdáktól, hogy megfeleljenek a földterületek állapotmegőrzésére vonatkozó követelményeknek (GAEC).
A megterhelő gazdaságellenőrzési eljárások minimalizálása érdekében az EP-képviselők szerint a KAP-források felhasználásának nyomon követését műholdas képek és önbevallás alapján kellene elvégezni egy központosított, elektronikus jelentéstételi rendszerben.
A megfelelő mennyiségű és jó minőségű élelmiszerek termelésének biztosítására az EP beruházásokat szorgalmaz a vízmegtartó, -elosztó és -tároló infrastruktúra modernizálására és fejlesztésére, illetve a szennyvíz tisztítására és kezelésére. A gazdáknak ösztönzőket kell adni a biomassza, a mezőgazdasági hulladékok és a melléktermékek hasznosítására - javasolták.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
