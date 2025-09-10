  • Megjelenítés
Elképesztő terv született Brüsszelben: a Holdról oldanák meg Európa energiaproblémáit
Elképesztő terv született Brüsszelben: a Holdról oldanák meg Európa energiaproblémáit

Az Európai Bizottság új jelentésében a Hold bányászatát javasolja a kritikus nyersanyagok beszerzésére, mivel a geopolitikai instabilitás veszélyezteti az EU energiabiztonságát és a tiszta energiára való átállást – írta a Politico.

Az Európai Bizottság kedden közzétett hatodik éves stratégiai előrejelzési jelentésében arra figyelmeztet, hogy a globális rend jelentősen megrendült, és az EU-n kívüli országokra már nem lehet támaszkodni az alacsony szén-dioxid-kibocsátású energiatechnológiákhoz szükséges alapanyagok biztosításában.

egyre nagyobb hangsúlyt kaphatnak a fejlett bányászati technológiák, beleértve az űrbányászatot is, kezdve a Holddal.

A Bizottság attól tart, hogy a lítium, réz, nikkel és ritkaföldfémekben gazdag országok az OPEC-hez hasonlóan manipulálhatják a kínálatot, ami veszélyeztetheti az EU stratégiai autonómiáját és tiszta energiára való átállását.

Az űrbányászat nem új koncepció: a NASA, a JAXA és az EU-n belül Luxemburg is aktívan támogatja. Az égi testek gyakran gazdagok hasznos fémekben, mint a ritkaföldfémek, alumínium, titán és mangán, valamint nemesfémekben, mint az arany és a platina.

Az Európai Bizottság júniusban kiadott űrgazdasági víziója szerint az űrforrások értéke 2018 és 2045 között akár 170 milliárd eurót is elérhet.

Az energiaátállás drámaian növeli a kritikus ásványok iránti keresletet. A párizsi klímaegyezmény céljainak eléréséhez például a következő 25 évben annyi rezet kell kibányászni, mint az emberiség egész története során eddig. Az EU lítiumigénye az akkumulátorokhoz 2030-ra várhatóan 12-szer, 2050-re pedig 21-szer magasabb lesz a 2020-as szintnél, miközben jelenleg egyáltalán nem bányásznak lítiumot az EU-ban.

Az EU kis, sűrűn lakott területe, viszonylag erős környezetvédelmi előírásai és aktív civil társadalma megnehezítik a bányák fejlesztését.

Eközben Kína megszerezte a kritikus nyersanyagellátási láncok feletti ellenőrzést: a világ réztermelésének 40, lítiumának 60, kobaltjának 70, és grafitjának közel 100 százalékát finomítja. A Jacques Delors Központ tavalyi jelentése szerint "az EU a ritkaföldfémek közel 100 százalékát Kínából importálja", ami kiszolgáltatottá teszi az ellátási zavarokkal és áringadozásokkal szemben.

