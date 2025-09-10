Jóváhagyta az Európai Parlament, hogy átcsoportosítsa az EU a kohéziós támogatásokat

Az Európai Parlament strasbourgi plenáris ülésén jóváhagyta, hogy a következő hosszú távú uniós költségvetésben a kohéziós és szociális finanszírozást a tagállamok új kihívásokra csoportosítsák át, válaszul az Európai Unió prioritásaira - közölte az uniós parlament szerdán.

A képviselőtestületben 453 szavazattal, 149 ellenében és 59 tartózkodás mellett támogatott európai bizottsági javaslat lehetőséget ad a tagállamoknak és a régióknak arra, hogy a kohéziós forrásokat olyan új célokra fordítsák, mint

a védelmi ipari kapacitások növelése és

a katonai mobilitás,

a vízgazdálkodás ellenálló képességének megerősítése,

a megfizethető és fenntartható lakhatás,

a dekarbonizáció,

az energiainfrastruktúra fejlesztése és

a polgári felkészültség.

A védelmi ipar és a katonai mobilitás finanszírozásának tekintetében elsőbbséget élveznek a kettős felhasználású infrastruktúrák, amelyek polgári és katonai célokra egyaránt alkalmasak. A jogszabályi változás értelmében - ha azt az EU-tagországok kormányait képviselő Tanács is elfogadja -

a szociális alapok is felhasználhatók lesznek a polgári védelmi készségek, a védelem, a kiberbiztonság támogatására

- részletezték. Az új prioritások gyors finanszírozása érdekében a kiadásokat egy egyszeri, 20 százalékos előfinanszírozással növelik a 2026-ban átcsoportosított összegek esetében, illetve a társfinanszírozási ráták 10 százalékponttal magasabbak lesznek a korábbinál, de nem haladhatják meg a 100 százalékot - írták. A támogatás az Oroszországgal, Fehéroroszországgal és Ukrajnával határos uniós régiók esetében még kedvezőbb arányú lesz, hogy hangsúlyozza ezen régiók biztonsági kihívásait és geopolitikai jelentőségét - magyarázták.

Annak biztosítására, hogy a kohéziós politika továbbra is a kis- és középvállalkozásokra és a hátrányos helyzetű régiókra összpontosítson, a nagyvállalatok technológiai, védelmi és dekarbonizációs beruházásai csak az átlagosnál alacsonyabb egy főre jutó bruttó hazai termékkel rendelkező uniós területeken támogathatók. Ugyanakkor az úgynevezett közös európai érdeket szolgáló projektek regionális jövedelemkorlátozás nélkül részesülhetnek finanszírozásban - írták.

A javaslat azt is egyértelművé teszi, hogy a jogállamiságra vonatkozó feltételrendszerről szóló rendelet alapján

befagyasztott pénzeszközök nem csoportosíthatók át új prioritásokra

- tájékoztattak.

