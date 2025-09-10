  • Megjelenítés
Történelmi ítélet született: eurómilliárdokat zúdíthatnak a gázra és az atomra
Történelmi ítélet született: eurómilliárdokat zúdíthatnak a gázra és az atomra

Az Európai Unió Törvényszéke elutasította Ausztria keresetét, amely a földgáz és a nukleáris energia fenntartható befektetési rendszerbe való bevonása ellen irányult. A döntés értelmében az Európai Bizottság jogszerűen döntött úgy, hogy e technológiák bizonyos feltételek mellett hozzájárulhatnak a klímaváltozás mérsékléséhez és az alkalmazkodáshoz.

A vita középpontjában: az EU taxonómiája

Az EU 2020-ban fogadta el a taxonómiai rendeletét, amely

a fenntartható befektetések keretrendszerét határozza meg,

és a pénzügyi forrásokat a klímasemleges gazdaság felé kívánja terelni. A szabályozás alapján a Bizottság feladata technikai szűrők kidolgozása volt, amelyek meghatározzák, milyen gazdasági tevékenységek tekinthetők környezetileg fenntarthatónak (és kaphat támogatást). Ennek részeként 2022-ben született meg az a kiegészítő rendelet, amely a megújuló energia mellett a földgázt és az atomenergiát is a támogatható kategóriába sorolta.

Ezt támadta meg Ausztria, amelyhez Luxemburg is csatlakozott, míg a Bizottság oldalán többek között Magyarország, Franciaország és Lengyelország lépett fel.

A bíróság döntésről

A Törvényszék szerint - ami uniós szinten az első fokot jelenti - a Bizottság nem lépte túl hatáskörét, amikor a gáz- és atomprojekteknek is megnyitotta a fenntarthatósági minősítést. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy ezen szektorok beruházásai könnyebben férhetnek hozzá kedvező finanszírozási forrásokhoz.

Az ítélet kiemeli:

  • Sz atomenergia szinte zéró üvegházgáz-kibocsátással termel villamos energiát, és jelenleg nincs olyan alacsony karbonintenzitású alternatíva, amely folyamatosan és nagy léptékben fedezni tudná az európai igényeket.

  • A Bizottság megfelelően mérlegelte a nukleáris technológia kockázatait, beleértve a balesetek és a radioaktív hulladék kezelésének kérdését,

  • Ausztria azon érvei, hogy a klímaváltozás (pl. aszályok) új kockázatokat teremthet az atomenergia számára, túlzottan spekulatívnak bizonyultak.

  • A gáz és atom energiaforrások ideiglenes szerepe illeszkedik az EU fokozatos kibocsátáscsökkentési pályájába, miközben a kontinens energiaellátásának biztonságát is szolgálják.

Bár Ausztria fellebbezhet az ítélet ellen az Európai Bíróságnál,

de csak eljárásjogi alapon

- ami a bíróság érdemi döntését nem érinti.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

