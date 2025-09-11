Brüsszel nekilát lebontani az EU-t fojtogató szabályait, már segítséget is kértek

Az Európai Bizottság a Technológiatranszfer Csoportmentességi Rendelet (TTBER) és az ehhez kapcsolódó iránymutatások módosítására tett javaslatot, amelyekről 2025. október 23-ig várják az érdekelt felek észrevételeit. A jelenlegi, 2014 óta érvényben lévő szabályok 2026. április 30-án járnak le.
A technológiatranszfer-megállapodások lehetővé teszik, hogy egy vállalat engedélyezze egy másiknak bizonyos technológiai jogok – például szabadalmak, formatervezési vagy szoftver szerzői jogok – használatát termékek vagy szolgáltatások előállítása céljából.
Ezek a megállapodások általában versenyt élénkítő hatásúak, de bizonyos korlátozások versenyellenes következményekkel is járhatnak.
A felülvizsgálat főbb javaslatai között szerepel a piaci részesedési küszöbértékek pontosítása, a technológiai poolokra vonatkozó feltételek módosítása a jogbiztonság növelése érdekében, valamint új iránymutatások bevezetése a Licenctárgyalási Csoportok (LNG-k) versenyjogi értékeléséhez.
Újdonság, hogy az iránymutatások már kitérnek bizonyos adatlicencelési típusokra is, ami egyre fontosabbá válik a digitális gazdaságban.
Az Európai Bizottság egyértelművé teszi, hogy a TTBER és az iránymutatások elveit alkalmazni fogja az olyan adatlicencelésre, ahol a licencelt adatok szerzői joggal vagy az Adatbázis-irányelvben meghatározott sui generis joggal védett adatbázis részét képezik.
Teresa Ribera, a tiszta, igazságos és versenyképes átmenetért felelős ügyvezető alelnök hangsúlyozta:
A technológiai licencmegállapodások fontos szerepet játszanak az innováció előmozdításában és terjesztésében. Ezért rendelkezünk egy jól megalapozott keretrendszerrel az ilyen megállapodások ösztönzésére, ahol azok versenybarát jellegűek, és ezért szeretnénk biztosítani, hogy keretrendszerünk továbbra is világos, hatékony és naprakész maradjon.
Címlapkép forrása: EU
