  • Megjelenítés
Szép csendben hatalmas EU-s támogatás kapott Ukrajna
Uniós források

Szép csendben hatalmas EU-s támogatás kapott Ukrajna

Portfolio
Az Európai Bizottság újabb, egymilliárd eurós hitelrészletet folyósított Ukrajnának a rendkívüli makroszintű pénzügyi támogatási (MFA) program keretében – számoltak be a szervezet közleményében. Az ERA hitelek és az EU által nyújtott MFA program különlegessége, hogy a visszafizetésükhöz az EU-ban befagyasztott orosz állami vagyonból származó bevételeket használják fel

Ez immár a nyolcadik kifizetés, amellyel az EU megerősíti szerepét Ukrajna legnagyobb pénzügyi donoraként az orosz agresszió kezdete óta.

Az EU és tagállamai összesen több mint 170 milliárd euróval támogatták Kijevet különböző formákban, beleértve a katonai, humanitárius és gazdasági segítséget is.

Az MFA teljes kerete 18,1 milliárd euró, amely az EU hozzájárulását jelenti a G7-országok által koordinált Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) programhoz, amely mintegy 45 milliárd eurós összesített pénzügyi csomagot biztosít Ukrajnának.

A mostani kifizetéssel az Európai Bizottság 2025-ben már 10 milliárd eurót folyósított ebből a programból.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök tegnapi évértékelő beszédében bejelentette, hogy az EU további 6 milliárd eurót előrehozottan bocsát rendelkezésre az ERA programon belül. Ez a lépés lehetővé teszi, hogy Ukrajna az ősszel fedezni tudja a katonai kiadásai növekedését, különösen az orosz offenzíva folytatódása miatt felmerülő sürgős hadfelszerelési és védelmi igényeket.

Az ERA hitelek és az EU által nyújtott MFA program különlegessége, hogy a visszafizetésükhöz az EU-ban befagyasztott orosz állami vagyonból származó bevételeket használják fel.

Augusztus 25-én a Ukraine Loan Coordination Mechanism első alkalommal 1,5 milliárd eurónyi rendkívüli bevételt utalt át, amelyet Ukrajna az ERA hitelek törlesztésére fordít. Ez az új mechanizmus hosszú távon fenntarthatóbbá teheti az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatást, miközben politikai üzenetet is hordoz Moszkva felé az uniós vagyonbefagyasztások gyakorlati következményeiről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
európai unió, európai bizottság, eu, brüsszel
Uniós források
Újabb orosz szankciók: megszólalt Brüsszel az olajvásárlás megtorlásáról
Pénzcentrum
Eljött a pont, ahonnan nincs visszaút: így akarnak az emberek örökké élni, de mindent elpusztítanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility