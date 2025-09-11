Szép csendben hatalmas EU-s támogatás kapott Ukrajna

Ez immár a nyolcadik kifizetés, amellyel az EU megerősíti szerepét Ukrajna legnagyobb pénzügyi donoraként az orosz agresszió kezdete óta.

Az EU és tagállamai összesen több mint 170 milliárd euróval támogatták Kijevet különböző formákban, beleértve a katonai, humanitárius és gazdasági segítséget is.

Az MFA teljes kerete 18,1 milliárd euró, amely az EU hozzájárulását jelenti a G7-országok által koordinált Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) programhoz, amely mintegy 45 milliárd eurós összesített pénzügyi csomagot biztosít Ukrajnának.

A mostani kifizetéssel az Európai Bizottság 2025-ben már 10 milliárd eurót folyósított ebből a programból.

Ursula von der Leyen bizottsági elnök tegnapi évértékelő beszédében bejelentette, hogy az EU további 6 milliárd eurót előrehozottan bocsát rendelkezésre az ERA programon belül. Ez a lépés lehetővé teszi, hogy Ukrajna az ősszel fedezni tudja a katonai kiadásai növekedését, különösen az orosz offenzíva folytatódása miatt felmerülő sürgős hadfelszerelési és védelmi igényeket.

Az ERA hitelek és az EU által nyújtott MFA program különlegessége, hogy a visszafizetésükhöz az EU-ban befagyasztott orosz állami vagyonból származó bevételeket használják fel.

Augusztus 25-én a Ukraine Loan Coordination Mechanism első alkalommal 1,5 milliárd eurónyi rendkívüli bevételt utalt át, amelyet Ukrajna az ERA hitelek törlesztésére fordít. Ez az új mechanizmus hosszú távon fenntarthatóbbá teheti az Ukrajnának nyújtott pénzügyi támogatást, miközben politikai üzenetet is hordoz Moszkva felé az uniós vagyonbefagyasztások gyakorlati következményeiről.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images