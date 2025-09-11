Új szintre emelte Európa az agyelszívást, kutatók garmadája azonnal indulna az EU-ba

Az Európai Bizottság „Choose Europe” kezdeményezése célja, hogy Európát a világ vezető kutatási és innovációs központjává tegye, stabil és biztonságos környezetet kínálva a tudósoknak. A program első látványos eredménye, hogy az uniós Marie Skłodowska-Curie posztdoktori ösztöndíjra 2025-ben minden korábbinál több, összesen 17 058 pályázat érkezett. Az Európai Bizottság szerint ez annak a jele, hogy a világ kutatói egyre inkább Európát választják a hosszú távú, fenntartható kutatási munka helyszíneként.

Az Európai Bizottság idén indította el a „Choose Europe” kezdeményezést, amelynek célja, hogy megerősítse az EU pozícióját a globális kutatási és innovációs térképen. A program arra épít, hogy Európa ne csupán finanszírozási lehetőségeket kínáljon a tudósoknak, hanem stabil, biztonságos és szabad környezetet is a kutatásokhoz.

Az EU ezzel szeretné elérni, hogy a világ legtehetségesebb kutatói hosszú távon is Európát válasszák munkájuk helyszíneként, hozzájárulva a kontinens tudományos versenyképességének és technológiai önállóságának növeléséhez.

A kezdeményezés első látványos eredménye a posztdoktori ösztöndíjprogramok iránti rekordméretű érdeklődés, amely minden korábbinál nagyobb nemzetközi figyelmet jelez.

Ugyanis rekordszámú pályázat érkezett az Európai Unió 2025-ös Marie Skłodowska-Curie posztdoktori ösztöndíjprogramjára az Európai Bizottság közleménye szerint:

világszerte 17 058 kutató nyújtott be jelentkezést, ami 64,6 százalékos növekedést jelent a tavalyi évhez képest.

Ez a szám a több mint négy évtizedes uniós kutatási programok történetében a legmagasabb, és jól mutatja, hogy Európa egyre vonzóbb célpont a tudósok számára. Az EU Bizottsága szerint ennek oka nemcsak a pénzügyi támogatás, hanem az európai intézményekbe, a kutatási szabadságba és a hosszú távú tudományos stabilitásba vetett bizalom is.

Az ösztöndíjprogram lehetőséget ad arra, hogy a kutatók saját projekteket vezessenek európai fogadóintézményeknél, új készségeket sajátítsanak el, valamint nemzetközi együttműködéseket építsenek ki.

A benyújtott pályázatok közül körülbelül 1650 a legjobb javaslat kap támogatást, összesen mintegy 404,3 millió euró értékben.

A pályázatok nemcsak uniós tagállamokból és társult országokból érkeztek, hanem olyan kutatóktól is, akik Európában szeretnék folytatni munkájukat, miközben kapcsolatokat építenek a világ vezető intézményeivel.

Ekaterina Zaharieva, az induló vállalkozásokért, kutatásért és innovációért felelős uniós biztos azt mondta, hogy a „Choose Europe for Science” kezdeményezés egyértelműen sikeresnek bizonyul. Kiemelte, hogy a beérkezett pályázatok magas száma azt mutatja, Európa egyre inkább biztonságos és stabil otthonként jelenik meg a kutatók számára. Hozzátette, hogy kíváncsian várja, milyen eredményeket érnek el a kiválasztott projektek, amelyek nemcsak Európa tudományos és innovációs fejlődését, hanem a globális kutatási együttműködést is erősíthetik.

