Újabb orosz szankciók: megszólalt Brüsszel az olajvásárlás megtorlásáról

Az amerikai kormány és az Európai Unió tárgyal arról, hogy szankciókat vetnek az orosz olajat vásárló országokra. Egyelőre időpontot még nem határoztak meg a lépésre.

Az Európai Bizottság szerint még korai lenne megmondani, mikor terjesztik elő a Oroszország elleni 19. szankciós csomagot, miután az EU küldöttsége visszatért Washingtonból.

A Bizottság szóvivője csütörtökön nyilatkozott az ügyben, miután a bizottsági tisztviselők, köztük David O'Sullivan uniós szankciós megbízott, a héten találkoztak a Trump-adminisztráció képviselőivel.

A washingtoni tárgyalások célja a szankciók összehangolása volt. Donald Trump elnök és stábja másodlagos szankciókat vetnének ki az orosz olaj vásárlóira, mint India és Kína.

Egyelőre az európai partnerekről – ami Magyarországot és Szlovákiát jelenti – még nem volt szó.

A szóvivő közölte, hogy a megbeszélések az Egyesült Államokkal és más globális partnerekkel folytatódni fognak, de további részleteket nem árult el.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images