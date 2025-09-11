  • Megjelenítés
Újabb orosz szankciók: megszólalt Brüsszel az olajvásárlás megtorlásáról
Uniós források

Újabb orosz szankciók: megszólalt Brüsszel az olajvásárlás megtorlásáról

Portfolio
Az amerikai kormány és az Európai Unió tárgyal arról, hogy szankciókat vetnek az orosz olajat vásárló országokra. Egyelőre időpontot még nem határoztak meg a lépésre.

Az Európai Bizottság szerint még korai lenne megmondani, mikor terjesztik elő a Oroszország elleni 19. szankciós csomagot, miután az EU küldöttsége visszatért Washingtonból.

A Bizottság szóvivője csütörtökön nyilatkozott az ügyben, miután a bizottsági tisztviselők, köztük David O'Sullivan uniós szankciós megbízott, a héten találkoztak a Trump-adminisztráció képviselőivel.

A washingtoni tárgyalások célja a szankciók összehangolása volt. Donald Trump elnök és stábja másodlagos szankciókat vetnének ki az orosz olaj vásárlóira, mint India és Kína.

Egyelőre az európai partnerekről – ami Magyarországot és Szlovákiát jelenti – még nem volt szó.

A szóvivő közölte, hogy a megbeszélések az Egyesült Államokkal és más globális partnerekkel folytatódni fognak, de további részleteket nem árult el.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Holdblog

Az egykulcsos szja kelet-európai szokás

A legtöbb európai ország progresszív adórendszert üzemeltet: a fizetendő személyi jövedelemadó arányos a keresettel. A grafikonon a legmagasabb személyi jövedelemadó-kulcsok és a kiegészít

Grandio Blog

A kötvénypiac csendes forradalma

Sokan temették már a kötvénypiacot az utóbbi évek során, azonban a jelenlegi hozamszintek mellett épp most kínálkozhat kivételes lehetőség a hosszú távban gondolkodó befektetőknek. A mosta

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
GettyImages-1403082280-brüsszel-épület-európa-Európai-Bizottság-európai-parlament-Európai-Unió-integráció-nemzetközi-politika-zászló
Uniós források
Szép csendben hatalmas EU-s támogatás kapott Ukrajna
Pénzcentrum
Eljött a pont, ahonnan nincs visszaút: így akarnak az emberek örökké élni, de mindent elpusztítanak
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility