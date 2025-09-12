Úgy néz ki, mégsem tiltják be a belső égésű motorokat Európában, lesznek kibúvók

Az Európai Bizottság előrehozza a 2035-ös zéró CO2-kibocsátási cél felülvizsgálatát, miután az autógyártók jelezték, hogy a teljes elektromos átállás nem megvalósítható a tervezett ütemben.

Az Európai Bizottság

a korábban 2026-ra tervezett felülvizsgálatot már 2025 végéig elvégzi az autók és kisteherautók 2035-ös zéró CO2-kibocsátási céljával kapcsolatban.

Az Európai Unió eredetileg 100%-os CO2-kibocsátás-csökkentést írt elő az új járművekre 2035-ig, ami gyakorlatilag a belső égésű motorok végét jelentené.

Ursula von der Leyen, a Bizottság elnöke pénteken találkozott az autóipari vezetőkkel a szektor jövőjének megvitatására. Az európai autógyártók jelenleg súlyos kihívásokkal néznek szembe: amerikai vámok, gyenge európai kereslet és az elektromos átállás nehézségei szorítják őket, miközben a kínai versenytársak egyértelmű előnyt szereztek az elektromos járművek piacán.

A felülvizsgálat különös figyelmet fordít majd a kisteherautókra, amelyeknél az elektromos változatok piaci részesedése mindössze 8,5%, ami körülbelül fele az elektromos személyautók részarányának.

Az új javaslat részletei még nem ismertek, de tartalmazhat CO2-semleges üzemanyagokra vonatkozó rendelkezéseket, amelyek továbbra is működtethetnék a belső égésű motorokat, valamint plug-in hibridekre vagy hatótáv-növelőkre vonatkozó szabályozást.

A Volkswagen, Európa legnagyobb autógyártója közölte, hogy elkötelezett a zéró kibocsátási cél mellett, de több időre és rugalmasságra van szüksége annak eléréséhez, és támogatja a módosításokat.

Az átmeneti rendelkezések, a kisszériás gyártásra vonatkozó különleges megoldások és a CO2-mentes üzemanyagok szerepe részét képezik a közelgő uniós felülvizsgálatnak

- nyilatkozta a vállalat.

Az új javaslatok a vállalati flották dekarbonizációjára vonatkozó tervezett jogszabályokkal együtt érkezhetnek, amelyek az új autó-regisztrációk mintegy 60%-át teszik ki az EU 27 tagállamában.

A Bizottság egyúttal javaslatot tehet egy új szabályozási kategória létrehozására a kis elektromos autók számára, amelyek alacsonyabb adózás alá eshetnének és extra krediteket szerezhetnének a CO2-kibocsátás csökkentési célok teljesítéséhez.

Az EU végrehajtó szerve emellett prioritásként kezeli a helyi tartalom növelését az akkumulátorok és járműalkatrészek esetében, valamint feltételeket kíván szabni a külföldi, különösen a kínai gyártók és beszállítók beruházásaihoz. A kínai befektetések növekedtek, mióta az EU importvámokat vetett ki a Kínából származó elektromos járművekre, de a blokk nem szeretné, ha ezek csupán a Kínából érkező alkatrészek és akkumulátorok végső összeszerelését jelentenék.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images