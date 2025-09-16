Besokallt Brüsszel, példátlan fegyvert vetnek be Oroszországgal szemben

Az Európai Bizottság új hatásköröket kapott az exportellenőrzések területén, hogy megkerülje Oroszország vétóját és korlátozza hozzáférését a fejlett technológiákhoz. Furán hangozhat ez, mivel az EU-ban csak a tagállamoknak van vétójoga, de ez nem is uniós döntéshozatali ügy, hanem a 42 országot magában foglaló Wassenaar-megállapodásra vonatkozik. Ebben Oroszország is részt vesz, és mivel a döntések konszenzuson alapulnak, Moszkva rendszeresen megakadályozta, hogy bizonyos, számára katonailag fontos technológiák felkerüljenek a korlátozási listára.
A Wassenaar-megállapodást nem emlegetik sokszor a közbeszédben, de ennek ebben közösen készült listák alapján szabályozták a kettős felhasználású termékek exportját.
Az EU most ezt új jogok révén teljesen megkerüli, először önállóan vezetett be korlátozásokat a 2022-es invázió kezdete óta.
Az új uniós lista olyan technológiákat érint, mint
- a chipgyártó gépek,
- kvantumtechnológiai eszközök,
- kriogén hűtőrendszerek,
- magas hőmérsékletű bevonatok
- és 3D nyomtatók.
Ezek exportjához novembertől engedélyre lesz szükség, amennyiben sem a tagállamok, sem az Európai Parlament nem emel kifogást. A változás célja az egységes és gyors reagálás, valamint a hatékonyabb ellenőrzés, különösen Oroszország és más, szankciók megkerülésével próbálkozó országok felé – számolt be a Financial Times.
A lépés egyben erősíti az EU pozícióját az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetéseken, főként Kína ügyében.
Washington egyre nagyobb nyomást gyakorol, hogy Európa szigorítsa korlátozásait Pekinggel szemben, különösen a csúcstechnológiás exportban. A holland ASML példája mutatja a feszültséget: az ország az amerikai kérések nyomán korlátozta a kínai kivitelét, Donald Trump pedig további szigorítást sürget.
Az EU célja, hogy szuverén, összehangolt fellépéssel védje gazdasági és biztonsági érdekeit, miközben elkerüli a közvetlen kereskedelmi konfliktust Kínával.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
