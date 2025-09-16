  • Megjelenítés
Besokallt Brüsszel, példátlan fegyvert vetnek be Oroszországgal szemben
Besokallt Brüsszel, példátlan fegyvert vetnek be Oroszországgal szemben

Brüsszel először lépett fel önállóan a kettős felhasználású technológiák exportkorlátozásában, megkerülve a Wassenaar-megállapodás orosz blokkját. Az új uniós lista novembertől hatályba léphet, és a chipgyártó gépektől a kvantumtechnológiáig számos csúcstechnológiát érint. Az Európai Bizottság most új jogkörökkel üthet nagyot a szankciók és kereskedelmi korlátozások hatékonyabb betartatására.

Az Európai Bizottság új hatásköröket kapott az exportellenőrzések területén, hogy megkerülje Oroszország vétóját és korlátozza hozzáférését a fejlett technológiákhoz. Furán hangozhat ez, mivel az EU-ban csak a tagállamoknak van vétójoga, de ez nem is uniós döntéshozatali ügy, hanem a 42 országot magában foglaló Wassenaar-megállapodásra vonatkozik. Ebben Oroszország is részt vesz, és mivel a döntések konszenzuson alapulnak, Moszkva rendszeresen megakadályozta, hogy bizonyos, számára katonailag fontos technológiák felkerüljenek a korlátozási listára.

A Wassenaar-megállapodást nem emlegetik sokszor a közbeszédben, de ennek ebben közösen készült listák alapján szabályozták a kettős felhasználású termékek exportját.

Az EU most ezt új jogok révén teljesen megkerüli, először önállóan vezetett be korlátozásokat a 2022-es invázió kezdete óta.

Az új uniós lista olyan technológiákat érint, mint

  • a chipgyártó gépek,
  • kvantumtechnológiai eszközök,
  • kriogén hűtőrendszerek,
  • magas hőmérsékletű bevonatok
  • és 3D nyomtatók.

Ezek exportjához novembertől engedélyre lesz szükség, amennyiben sem a tagállamok, sem az Európai Parlament nem emel kifogást. A változás célja az egységes és gyors reagálás, valamint a hatékonyabb ellenőrzés, különösen Oroszország és más, szankciók megkerülésével próbálkozó országok felé – számolt be a Financial Times.

A lépés egyben erősíti az EU pozícióját az Egyesült Államokkal folytatott egyeztetéseken, főként Kína ügyében.

Washington egyre nagyobb nyomást gyakorol, hogy Európa szigorítsa korlátozásait Pekinggel szemben, különösen a csúcstechnológiás exportban. A holland ASML példája mutatja a feszültséget: az ország az amerikai kérések nyomán korlátozta a kínai kivitelét, Donald Trump pedig további szigorítást sürget.

Az EU célja, hogy szuverén, összehangolt fellépéssel védje gazdasági és biztonsági érdekeit, miközben elkerüli a közvetlen kereskedelmi konfliktust Kínával.

