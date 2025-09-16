  • Megjelenítés
Brüsszel határozatlan időre elnapolta az újabb orosz szankciókat
Uniós források

Brüsszel határozatlan időre elnapolta az újabb orosz szankciókat

Portfolio
Úgy tűnik, várat magára a 19. szankciócsomag, miután az amerikai elnök, Donald Trump arra szólította fel a NATO összes tagállamát, hogy teljesen álljanak le az orosz olajról, mert enélkül túl gyenge marad a tárgyalási pozíciójuk az ukrán konfliktus rendezéséhez. Bár az uniós tisztviselők eleinte úgy érezték, az USA ezzel végre beleáll a tartós béke megteremtésébe, és szankciókkal próbálja a tárgyalóasztalhoz kényszeríteni Oroszországot, hamar feleszméltek, hogy valójában elég időigényes feltételekhez kötötte a beavatkozását.

Mégsem kerül bemutatásra szerdán az Oroszország elleni 19. szankciós csomag. Az információt hétfő délután közölték a tagállamokkal, anélkül, hogy részletezték volna, mikor hoznák nyilvánosságra a beterjesztést – tudta meg a Politico.

A Bizottság még júliusban mutatta be az ambiciózus jogi javaslatot, amely 2027-re teljesen megszüntetné az EU orosz energiától való függőségét. A hétvégén Trump is megszólalt az ügyben, felszólítva a NATO-szövetségeseket, hogy állítsák le az orosz olajimportot, miután energiaügyi megbízottja, Chris Wright az EU kivonulási határidejének előrehozatalát sürgette.

Ugyan ez a felszínen úgy néz ki, mintha egyértelmű ultimátumot adtak volna Magyarországnak, Szlovákiának és a kőolaja 57%-át Oroszországból importáló Törökországnak, a valóság az, hogy a három államból kettő esetében egyes EU-s diplomaták szerint egy telefonnal el tudná intézni a dolgot.

Értesülések szerint arra csekély az esély, hogy az EU korábbra hozná a teljes leválás 2027-es dátumát, és külön olajembargót sem tervez hozzáfűzni, azonban most mégis úgy látják, további előzetes egyeztetésekre vagy körültekintőbb szövegezésre van szükség a szankciók bemutatásához.

Egyesek szerint Trump ultimátuma inkább tűnik látványos gesztusnak, mint jóhiszemű ajánlatnak, hiszen eddig minden alkalommal kerülte a konfrontációt Vlagyimir Putyin orosz elnökkel. Így a valódi cél inkább lehet az időhúzás és felelősséghárítás keveréke, vagy egy alig rejtett módja annak, hogy Trump felpörgesse az Egyesült Államok LNG-exportját.

Az EU energiaügyi miniszterei kedden üléseznek, ahol minden bizonnyal ezt a témát is érinteni fogják, azonban amíg Trump NATO-országokról beszél, addig az EU-s konszenzus nem lesz elég ahhoz, hogy az USA is bevesse saját szankcióit az orosz hadigépezet megtörésére.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

