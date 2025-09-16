Brüsszellel végeztetné el a piszkos munkát az alkoholadókat belengető Franciaország

A franciákon kívül öt másik nemzet kérte különböző formában az Európai Bizottságot, hogy uniós szabályozási szinten próbálják csökkenteni az alkoholfogyasztással járó káros egészségügyi problémák kialakulását. Van, akik csak körültekintőbb tájékoztató kampányt akarnak a kockázatokról, azonban többen különadókat vetetnének ki az alkoholra, abban bízva, hogy a magasabb árak mellett jelentősen visszaeshet a fogyasztás.

Ausztria, Belgium, Franciaország, Lettország, Szlovénia és Spanyolország egyaránt aggodalmát fejezte ki az európai alkoholfogyasztás mértékével kapcsolatban egy a Bizottság által szervezett kerekasztal-egyeztetésen, amely a szív- és érrendszeri betegségekről szólt. Ezek visszaszorításához kérik az EB-t, hogy fontolja meg különböző korlátozások kivetését az alkoholtermékekre – írja a Politico egy általuk látott belső dokumentum alapján.

Eszerint az egyik legjelentősebb boriparra rendelkező

Franciaország külön kiemelte, hogy "legjobb, ha uniós szinten kezelnék" a dohány- és alkoholadóztatás kérdését.

Lettország konkrétan magasabb jövedéki adókat javasolt és az alkoholreklámok korlátozását, míg Ausztria a rendszerszintű intézkedések fontosságát emelte ki. Szerintük főleg ott kell közbelépni célzottan, ahol semmi gyakorlati korlátja nincs a dohány- és alkoholtermékekhez való hozzáférésnek.

Szlovénia szintén támogatja az erősebb uniós fellépést a dohány-, élelmiszer- és alkoholpolitikák terén, míg a spanyol képviselők hangsúlyozták az élelmiszerekkel, alkohollal és dohánnyal kapcsolatos egészségügyi tényezők európai szintű szabályozásának szükségességét.

Belgium emellett felvetette, hogy építeni kell az Európai Rákellenes Terv részeként már meglévő intézkedésekre, például a Dohánytermékekről szóló irányelv felülvizsgálatára és az alkohollal kapcsolatos intézkedésekre.

Jelenleg az EU csak az alkoholtartalom feltüntetését várja el általánosságban az alkoholos italok címkéjén, de például régóta tervben van az is, hogy egységesítenék az alacsonyabb és minimális alkoholt tartalmazó borok megnevezését is. Ezen felül a Bizottság korábban tápanyag-összetételről és egészségügyi kockázatokról szóló címkézést is kötelezővé akart tenni, de ezt a jelentősebb bor- és söriparral rendelkező tagállamok akkor elkaszálták.

A lap által látott dokumentum azokat az álláspontokat tartalmazza, amelyeket a nem fertőző betegségek megelőzésével foglalkozó közegészségügyi szakértői csoport ülésén vetettek fel, és így elsősorban valóban egészségügyi célzatúak lehetnek a javaslatok. Az adózással való kezelés azonban fontos kérdés lehet az EU következő többéves pénzügyi kerete, az MFF szempontjából is.

A 2028–2034-re vonatkozó ciklus költségvetési javaslatát számtalan kritika érte, de a hozzáértők között kevés vita van abban, hogy az egyre több feladattal terhelt szövetségnek sokat javíthatna az esélyein, ha egy nagyobb büdzséből tudná kezelni prioritásait.

A költségvetés bővítésének módja persze a további adók kivetése, így például a tervezet már

most is tartalmaz egy TEDOR névre hallgató dohányadórészesedési javaslatot, amely évi 11,2 milliárd eurót hozhatna a közös büdzsébe.

Bár az ilyen irányú intézkedések természetesen a társadalom jelentős részének érthető nemtetszésével találkoznak, nehezen vitatható, hogy a célzott adóemelések képesek csökkenteni például az alkoholfogyasztás mértékét egy társadalomban.

A politikai kockázaton túl számos más változó is van egy ilyen célzatú adónem kivetésénél, azonban az uniós saját forrásainak növelése elég fontos lehet ahhoz a jelenlegi geopolitikai környezetben, hogy egy ilyen lépést is bevállaljon Ursula von der Leyen bizottsága, főleg, ha ezzel a háttérben lekenyerezhet néhány jelentősebb nemzeti kormányt is.

