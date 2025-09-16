  • Megjelenítés
Nyolc kritikus pontot céloz az EU új csomagja, ami megoldaná a kontinens egyik legégetőbb problémáját
Uniós források

Nyolc kritikus pontot céloz az EU új csomagja, ami megoldaná a kontinens egyik legégetőbb problémáját

Portfolio
Az Európai Bizottság új javaslatokat dolgoz ki az uniós áramhálózatok korszerűsítésére - jelentette be Ursula von der Leyen. A cél: megszüntetni azokat az infrastrukturális szűk keresztmetszeteket, amelyek jelenleg akadályozzák az áram szabad áramlását, emelik az árakat, és rontják az uniós energiaellátás biztonságát.

Ursula von der Leyen egy uniós versenyképességről szóló konferencián kedden azt mondta, hogy a Bizottság

  • egy Európai Hálózati Csomagot (European Grids Package) fog előterjeszteni, aminek
  • része lesz az "Energia Folyosók" ("Energy Highways") kezdeményezés, amely a nagyfeszültségű hálózatokat, illetve interkonnektorokat támogatja majd, hogy a régiók közti áramáramlás zökkenőmentesebb legyen.

A csomag várhatóan év végéig kerül nyilvánosságra

- számolt be a Reuters.

A Bizottság azt tervezi, hogy szükség esetén anyagi támogatással is beszáll azokba a projektekbe, ahol a finanszírozási akadályok megakadályozzák az infrastruktúra fejlesztését.

Nyolc kritikus szűk keresztmetszetre fogunk összpontosítani az energetikai infrastruktúránkban. A Pireneusoktól a Transz-Balkán vezetékig, az Øresund-szorostól Szicíliáig

- mondta a Bizottság elnöke.

Az EU számára kulcsprobléma, hogy az energetikai infrastruktúra gyakran nem tudja lekövetni az új alapokon működő villamosenergia-termelés sajátosságait. Az áramátviteli- és elosztói rendszerek terhelése jelentősen megnőtt a megújulók miatt. A szél- és napenergia termelése nagyon volatilis és a csúcsterheléses és hiányos időszakok kezelése egyre nagyobb kihívás. Sok EU-országban az interkonnektorok száma vagy határkeresztező vezetékek kapacitása korlátozott. Ez azt jelenti, hogy amikor valahol nagy az áramfelesleg, akkor a keresleti-kínálati viszonyoktól függetlenül sem tud átfolyni más régiókba, ahol szükség lenne rá.

Ez okozza például az árfal nevű jelenséget.

Kapcsolódó cikkünk

Árfal hasítja ketté Európát: sürgős megoldásra van szükség

Mire lehet számítani:

  • A jogszabálycsomag tartalmazni fog olyan intézkedéseket, amelyek gyorsabb engedélyezést tesznek lehetővé. Engedélyezési eljárások jelenleg sok helyen éveket vesznek igénybe.

  • Fejlesztéseket terveznek a hálózat hosszú távú tervezésében, hogy a történelmi minták helyett jövőbeli igényeket figyelembe véve épüljön ki az infrastruktúra.

  • A digitálisítás (adatkezelés, monitoring, hálózatirányítás) és a hálózat flexibilitásának növelése kulcsfontosságú elemek lesznek.

  • A már említett pénzügyi támogatások is várhatók: az EU költségvetési forrásai és külön intézkedések célzottan a “szűk keresztmetszetek” áthidalására.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

