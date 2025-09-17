Az EU átlépi Vlagyimir Putyin vörös vonalát – már fenyegetőzik a Kreml

Brüsszel olyan megoldásokat készít elő, amelyek révén az orosz befagyasztott vagyont Ukrajna támogatására fordíthatnák anélkül, hogy technikailag elkoboznák az eszközöket. Az egyik tervezet szerint az Euroclearnél tárolt orosz központi banki eszközök készpénzegyenlegeit nulla kamatozású EU-kötvények vásárlására használnák fel, és az így előteremtett tőkét részletekben utalnák át Ukrajnának.

A belgiumi székhelyű Euroclearnél tartott 194 milliárd eurónyi orosz eszközből mintegy 170 milliárd euró már lejárt, és jelenleg készpénzegyenlegként szerepel a letétkezelő könyveiben.

Egy másik lehetőség szerint egy speciális célú társaságot hoznának létre a finanszírozási megállapodások kezelésére, ami lehetővé tenné nem EU-tagállamok részvételét is.

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke a múlt héten támogatta a jóvátételi kölcsönök ötletét, kijelentve, hogy azokat csak akkor kellene visszafizetni, ha Oroszország beleegyezne, hogy kártérítést fizet Kijevnek az invázió okozta károkért.

A pénz már ma is segíteni fogja Ukrajnát

– mondta az Európai Parlamentben elmondott beszédében.

Brüsszel új szintre emelte a javaslat technikai kidolgozását, mivel a béketárgyalások kilátásai egyre távolodnak. Washington szintén arra ösztönzi szövetségeseit, hogy ne csak a befagyasztott eszközök hozamait, hanem magukat az alapeszközöket is használják fel Ukrajna támogatására.

Az EU pénzügyminiszterei a héten Dániában vitatják meg a jóvátételi kölcsönök ötletét.

A bizottság tervei arra irányulnak, hogy leküzdjék több EU-tagállam – különösen Belgium, Németország és Franciaország – aggályait, amelyek szerint a tőke lefoglalása túlmutatna a jogszabályokon vagy aláásná az euróba mint tartalékvalutába vetett bizalmat.

Ukrajna jövőre 50 milliárd dollárnyi költségvetési támogatásra számít a katonai segítségen felül, és Európának kell viselnie a teher nagy részét, mivel Washington elutasítja a további segélynyújtást.

Friedrich Merz német kancellár egyre nyitottabb a bizottság által kidolgozott ötletekre, tekintettel a nemzeti költségvetések korlátaira és arra, hogy az EU kimerítette saját hitelezési kapacitását.

A terv kulcsfontosságú elemei még vita tárgyát képezik. Az EU-kötvények felhasználása például megköveteli, hogy a tagállamok garantálják a kölcsönöket. Egy másik potenciális akadály annak biztosítása, hogy az alapul szolgáló eszközök befagyasztva maradjanak, mivel jelenleg az EU-szankciók hat havonta egyhangú támogatást igényelnek a tagállamoktól a meghosszabbításhoz.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője hétfőn figyelmeztetett, hogy

Oroszország eszközeinek felhasználása nem marad válasz nélkül.

Címlapkép forrása: EU