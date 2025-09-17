  • Megjelenítés
Európa megmentését bízták rá, most besokallt a brüsszeli és tagállami tétlenségtől
Mario Draghi szerint az EU gazdasági helyzete egy év alatt tovább romlott, miközben az ipar gyengül, a beruházások elmaradnak, és a válságkezelés túl lassú. Az Európai Központi Bank volt elnöke, korábbi olasz miniszterelnök tavaly ilyenkor mutatta be reformcsomagját, és úgy látja, nemhogy egyhelyben toporogtak az EU-ban, hanem inkább hátrafelé léptek kettőt. Szerinte az amerikai vámháború és a kínai túlkínálat fokozza az európai exportpiacokra nehezedő nyomást, miközben az energiaárak és a szigorú szabályozások rontják a versenyképességet. Draghi szerint radikális változtatásokra és közös európai finanszírozásra van szükség, különben az EU lemarad a globális versenyben – derül ki a Handelsblatt összefoglalójából.
Mario Draghi szerint az EU gazdasági helyzete egy év alatt romlott, miközben az ipari bázis erodálódik és a beruházások elmaradnak. Az amerikai vámháború és a kínai túlkínálat súlyosan érinti az európai exportot, miközben az EU gyenge alkupozícióban egyezett meg az Egyesült Államokkal.

Draghi szerint az amerikai piac rövid távú kiváltása illúzió, Kína pedig a harmadik országokban, más piacokon is fokozza a versenyt.

Élesen bírálta a belső égésű motorok kivezetését, mivel az elektromos autók drágák, az infrastruktúra elmarad, és az autógyártók piaci részesedése csökken. Az energiaárak Európában két-négyszer magasabbak, mint az USA-ban, ami az ipar és az AI-fejlesztések versenyképességét rontja. Draghi hosszú távú, olcsó áramvásárlási szerződések és közös uniós gázbeszerzés bevezetését sürgeti.

Az AI-területen hatalmas a lemaradás: tavaly az EU mindössze három alapmodellt hozott létre, szemben az amerikai 40 és a kínai 15 modellel. Draghi szerint az AI Act szigorú szabályainak többségét fel kellene függeszteni, hogy a cégek gyorsabban fejleszthessenek. Emellett egységes jogi keretrendszert sürgetett az innovatív vállalatok számára.

A beruházási igény szerinte évente már 1200 milliárd euróra nőtt, amelynek 43 százalékát állami forrásból kellene fedezni, főleg a védelmi kiadások miatt.

Draghi közös európai hitelfelvételt javasol, mert szerinte a tagállamok külön-külön túl lassan és széttagoltan reagálnak a válságokra. Az uniós államadósság a következő évtizedben várhatóan 93 százalékra emelkedik a GDP arányában.

A volt jegybankelnök szerint a tagállamok kormányai és az Európai Bizottság túl lassan reagál a mostani válságra, ezzel mélyebbre ásva magát a gazdasági sírgödörben.

Címlapkép forrása: EU

